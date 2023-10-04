Волевая победа Самсоновой и полтора идеальных сета от Мирры. Как наши девушки выступают в Пекине

Андреева была в двух геймах от победы над Еленой Рыбакиной, но позволила титулованной сопернице перевернуть ход матча.

China Open

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:7, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан) — Мирра Андреева (Россия) — 2:6, 6:4, 6:1

В четвертьфинал пекинского «мастерса» из россиянок смогла пробиться только Людмила Самсонова, которая одержала уже три сложных победы в столице Китая. Компанию ей могла составить Мирра Андреева, но талантливой теннисистке не хватило опыта в матче с Еленой Рыбакиной.

0:4

После месячного перерыва Мирра Андреева вернулась в тур. 16-летняя теннисистка уверенно прошла квалификацию пекинского «мастерса», обыграв Кимберли Биррелл и Анну Калинскую, а в 1/32 не оставила никаких шансов 10-й «сеяной» Барборе Крейчиковой. Победа над 11-й ракеткой мира стала самой рейтинговой в ее карьере (ранее обыгрывала ту же Крейчикову на Уимблдоне-2023). Также Мирра стала самой молодой теннисисткой, которая выигрывала матч основной сетки на этом турнире. Дальше Андреева встречалась с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, получившей performance BYE во второй круг. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 ничего не смогла противопоставить Мирре, взяв всего три гейма (6:2, 6:1).

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Матч с Еленой Рыбакиной мог сложиться по схожему сценарию. Андреева молниеносно взяла первый сет, практически не заметив сопротивления чемпионки Уимблдона-2022. А во втором взяла подачу соперницы в пятом гейме (3:2) и закрепила свой успех (4:2). К тому моменту соперницы провели на корте менее часа, а до первой победы Мирры над представительницей топ-10 (и топ-5) оставалось выиграть два гейма. Но нашей теннисистке они так и не покорились.

«Я стараюсь просто играть и не думать ни о чем другом. Иногда, когда я начинаю слишком много думать, у меня не получается оставаться на одном уровне на протяжении всего матча. Так случилось во втором сете», — сетовала Андреева.

Всегда максимально спокойная Рыбакина выиграла девять геймов подряд, не только сравняв счет по сетам, но и практически обеспечив себе победу. Представительница Казахстана на этом отрезке взяла все длинные розыгрыши, а соперница начала делать одну невынужденную ошибку за другой.

Россиянка пришла в себя при счете 0:4 в решающем сете, постаралась зацепиться за брейк (соперницы долго бились на «ровно»), а затем и размочила счет на своей подаче (1:5). В седьмом гейме вновь завязалась мощная борьба, но Рыбакина своего уже не упустила.

24-летняя москвичка выходит в 1/4 финала, где, скорее всего встретится с Ариной Соболенко. Баланс же Андреевой против соперниц из топ-10 составляет 0:4. Ранее Мирра взяла четыре гейма у Арины Соболенко в Мадриде, выиграла сет у Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» и уступила той же Гауфф на US Open. С Рыбакиной Андреева была ближе всего к победе, которая еще обязательно придет. Возможно, уже в этом году.

Людмила Самсонова. Фото AFP

Повторить Мадрид

После тяжелых побед над Алисией Паркс из США (6:4, 7:6) и 12-й «сеяной» Петрой Квитовой (6:4, 7:5) Людмиле Самсоновой предстояло встретиться с Мартой Костюк. Украинская теннисистка на предыдущей стадии выбила Онс Жабер (7:5, 6:1), в третий раз в сезоне обыграв соперницу из топ-10 (до 2023 года у нее не было побед на таком уровне).

Ранее Людмила и Марта встречались дважды, и оба раза в 2020 году победила россиянка. Сначала в Брисбене, затем в Палермо. Это были матчи квалификации, на сей раз на кону стоял выход в четвертьфинал «мастерса». Первый сет проходил в равной борьбе, но Самсоновой хватило двух брейков, чтобы открыть счет (6:4). Во второй партии россиянка быстро повела с комфортным счетом (3:0), но позволила сопернице перехватить преимущество. Костюк отыграла 8 брейк-пойнтов, а сделала обратный брейк со второй попытки. Дело дошло до тай-брейка, где Марта была увереннее в решающих розыгрышах (7:4).

Костюк почувствовала уверенность в своих силах, а Самсонова, казалось, окончательно сникла. В решающем сете украинка вела 3:0 с двумя брейками, но дожать соперницу не смогла. Людмила стала гораздо увереннее подавать первым мячом (57,1% в третьей партии) и включила всю свою мощь на приеме. В итоге она трижды подряд взяла подачу Марты и вытащила матч на морально-волевых.

Следующей соперницей уроженки Оленегорска будет Елена Остапенко. Латвийская теннисистка впервые с 2017 года (когда стала победительницей «Ролан Гаррос») одержала две победы над соперницами из топ-5. На US Open-2023 Остапенко выбила из борьбы на тот момент первого номера рейтинга Игу Свентек, а в Пекине позволила взять всего шесть геймов Джессике Пегуле. «US Open дал мне небольшой заряд уверенности в себе, и еще у меня была хорошая подготовка и до турнира, — отметила после победы над четвертой ракеткой мира Остапенко. — По ходу сезона у меня были упорные матчи. Я их проигрывала, но они были очень упорными. И я чувствовала, что в какой-то момент они должны сложиться в мою пользу. Сейчас у меня получается».

По личным встречам Остапенко впереди (2:1), хотя последний матч остался за Самсоновой. В апреле этого года Людмила переиграла Елену в третьем раунде мадридского «мастерса».