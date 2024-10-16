Мирра Андреева продолжает «вешать баранки» в Нинбо. Россиянка уже в четвертьфинале

17-летняя теннисистка отдала только четыре гейма Тамаре Корпач.

Теннис. Женщины. WTA 500. Нинбо

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:0, 6:4

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Катерина Синякова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:2

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в китайском Нинбо, «повесив баранку» сопернице в одной из партий во втором матче подряд. На старте не повезло Варваре Лепченко из США, теперь — Тамаре Корпач из Германии. Хотя при этом победа в двух сетах над Корпач получилась не самой простой.

Праздник лаки-лузеров

Турнир в Нинбо еще не добрался даже до экватора, но, похоже, уже установил не самый приятный рекорд для турниров WTA. Дело в том, что уже после жеребьевки с соревнований снялись сразу семь теннисисток, включая всех трех представительниц топ-10 — итальянку Жасмин Паолини, китаянку Чжэн Циньвэнь и американку Эмму Наварро. Кроме того, на свои стартовые встречи не вышли россиянки Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова, а также китаянка Ван Яфань. У Александровой, дошедшей на прошлой неделе на «тысячнике» в Ухане до четвертьфинала, в качестве причины отказа указана травма правого плеча, у Потаповой — болезнь, почему отказалась Самсонова, не объясняется.

Таким образом, в основную сетку попали семь теннисисток, проигравших в квалификации, то есть лаки-лузеров. Причем та же румынка Жаклин Кристиан получила сразу путевку во второй круг, поскольку в последний момент заменила «сеяную» Чжэн Циньвэнь. Все это, конечно, облегчило задачу для оставшихся в сетке теннисисток. В том числе и для россиянок. Диана Шнайдер проиграла в первом круге испанке Пауле Бадосе, а Камилла Рахимова — китаянке Ван Сиюй, но остальным нашим соотечественницам повезло больше. Хотя Анна Калинская на старте едва не проиграла австралийке Патрисии Хон, которой уступала в решающей партии 1:4, но взяла-таки верх 3:6, 6:3, 6:4. А Касаткина, стартовавшая со второго круга, уже вышла в четвертьфинал — она отыгралась с 0:1 по сетам у Катерины Синяковой из Чехии.

Андреева в своем стартовом матче в Нинбо против Варвары Лепченко из США отдала всего два гейма (6:2, 6:0) и во втором круге встретилась со своей старой знакомой Корпач. 29-летняя Тамара на пике карьеры в октябре прошлого года поднималась на 71-е место в рейтинге WTA, но турнир в Нинбо начала, кстати, как раз в роли лаки-лузера, в ранге 129-й ракетки мира. Мало того, именно на этой неделе она защищала 280 очков за прошлогодний сенсационный титул в румынском городе Клуж-Напока. В основных сетках турниров WTA 250 и круче она не выигрывала встреч с «Ролан Гаррос» — 2024, но прервала эту неприятную серию в Нинбо, взяв верх в трехсетовом матче первого круга над Анной Бондарь из Венгрии. А до этого в квалификации Уханя она, кстати, уступила в трех партиях Эрике Андреевой, которая затем во втором круге обыграла и свою младшую сестру Мирру.

Фото Global Look Press

На очереди чемпионка Уимблдона?

С Миррой Андреевой Корпач прежде встречалась дважды. В прошлогоднем финале квалификации Уимблдона 16-летняя на тот момент теннисистка из России взяла верх 7:5, 5:7, 6:2, а в августе 2023-го в первом круге турнира в Кливленде победила 6:0, 3:6, 7:5, причем немка в той игре подавала в третьем сете на матч. Так что удобной соперницей для Андреевой назвать ее было нельзя. И ход игры это подтвердил. Хотя начиналось все так же хорошо, как и в Кливленде — с «баранки» в стартовой партии.

При этом не сказать, что игра в первом сете шла в одну калитку. Нет, в четырех из пяти стартовых геймов счет доходил до «ровно», в первом и пятом геймах у Тамары был геймболы, но она их не реализовала. Немка пыталась действовать агрессивно, частенько в важные моменты допуская невынужденные ошибки и не скрывая своего от них разочарования. Но в дебюте второго сета ситуация начала меняться в не лучшую для Андреевой-младшей сторону. Сложно сказать, расслабилась ли 17-летняя россиянка, ведь в двух предыдущих встречах с Корпач она проигрывала вторые сеты и наверняка понимала — не все так просто! Но немка начала попадать, а Мирра все чаще уходила в оборону и не всегда успевала доставать мячи после атак соперницы.

Как следствие, Корпач сразу повела 2:0, россиянка сделала обратный брейк, однако после этого вновь отдала подачу. А при 3:1 в свою пользу немка имела три геймбола. Впрочем, Мирра смогла проявить в этот момент бойцовские качества, да и соперница где-то помогла. Андреева взяла этот затяжной гейм, после чего спаслась на собственной подаче с 15:40. И затем выиграла еще два гейма подряд. Хотя все равно без нервной концовки не обошлось — Тамара сократила разрыв до минимума, а когда при 5:4 россиянка подавала на матч, счет был 30:30. К счастью, в следующем розыгрыше при атаке справа мяч после удара Мирры зацепил-таки боковую линию, после чего на матчболе ошиблась немка.

Таким образом, Андреева выиграла два матча, уступив в общей сложности всего шесть геймов. Но все же спад во втором сете игры против Корпач не позволяет говорить о том, что она находится в своей лучшей форме. Посмотрим, как россиянка покажет себя в четвертьфинале, где может сыграть с формально четвертой, а реально первой «сеяной» турнира — чемпионкой Уимблдона-2024 чешкой Барборой Крейчиковой.