Мирра Андреева пришла в себя после поражения от сестры. Она разгромила американку за 55 минут

17-летняя россиянка победила Варвару Лепченко на старте турнира в Нинбо.

Турнир WTA Ningbo Open. Женщины. Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Варвара Лепченко (США) — 6:2, 6:0

17-летняя Мирра Андреева, похоже, очень быстро пришла в себя после поражения от старшей сестры Эрики во втором круге турнира в Ухане. На старте соревнований WTA 500 в китайском Нинбо она буквально разгромила 38-летнюю теннисистку из США Варвару Лепченко, отдав той за 55 минут всего два гейма. Мало того, у Мирры очень неплохие шансы выиграть и следующий матч, да и вообще проявить себя в Нинбо.

Игра стала кошмаром

Напомним, что Мирра на двух предыдущих турнирах WTA 1000 в Китае стабильностью не отличалась. В Пекине она одержала несколько хороших побед и в четвертьфинале дала бой любимице китайской публики олимпийской чемпионке Парижа Чжэн Циньвэнь. Даже вела в решающем сете 4:2, пусть и уступила 7:5, 0:6, 4:6. Зато в Ухане все получилось не так впечатляюще. Во втором круге впервые в карьере на уровне WTA 17-летняя теннисистка попала по сетке на 20-летнюю старшую сестру.

Мирра Андреева. Фото AFP

«Матч против Эрики будет просто кошмаром. Нам предстоит очень странный матч. Она будет знать, что я буду делать на корте, а я — что будет делать она. Зрителям, думаю, будет весело, но для нас обеих — очень напряженно», — говорила Мирра. Что ж, для нее игра действительно стала кошмарной, со счета 3:1 в свою пользу в первом сете она начала ошибаться в режиме нон-стоп, расстраиваться и в итоге уступила 3:6, 1:6. Безусловно, такое «семейное» поражение получилось болезненным, пусть Эрика и постаралась снять с нее давление, заявив: «Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро».

На этой неделе теннисные дороги сестер разошлись — Андреева-старшая отправилась на турнир WTA 250 в японскую Осаку, а Мирра осталась в Китае, перебравшись в Нинбо. В прошлом сезоне этот турнир имел категорию «250», но сейчас ее повысили до «500». Что позволило собрать на бумаге очень мощный состав участниц, в котором присутствовали 15 из 20 лучших теннисисток мира. Однако к жеребьевке ряды топ-теннисисток поредели, в частности, снялась американка Джессика Пегула. Хотя Мирра все равно не попала в восьмерку «сеяных». Во втором круге она выходила на первую ракетку России Дарью Касаткину, и эта встреча казалась любопытной.

Но буквально перед стартом матчей первого круга сетку пришлось, что называется, перекраивать — из-за отказа сразу двух теннисисток топ-10: итальянки Ясмин Паолини и Эммы Наварро. Пятую «сеяную» Касаткину перебросили в другую половину сетки, что повысило шансы Андреевой на хороший результат. Ведь теперь в случае победы на старте ее следующей соперницей должна была стать лучшая в матче «лаки-лузеров» венгерки Анны Бондар и немки Тамары Корпач.

Варвара Лепченко. Фото Global Look Press

«Баранка» для Лепченко

В матче первого круга Мирра встретилась с победительницей квалификации Лепченко. 38-летняя Варвара старше россиянки почти на 21 год и сейчас занимает 161-е место в рейтинге WTA. Любопытно, что на пике карьеры ее наивысший рейтинг был таким же, как сейчас у Мирры, — 19-я ракетка мира. Только так высоко уроженка Ташкента, с 2007 года представляющая США, поднималась в далеком 2012-м.

Добавим, что в допинг-пробе Лепченко, сданной 12 июля 2021 года во время турнира в Будапеште, были обнаружены метаболиты адрафинила и/или модафинила, являющиеся стимуляторами и входящие в Запрещенный список ВАДА. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года, но в начале 2023-го Спортивный арбитражный суд скостил срок до 21 месяца, поскольку Варвара представила купленный на Украине БАД, в котором присутствовали, но не были указаны найденные у нее запрещенные вещества. К настоящему моменту она сумела вернуться в топ-200, в том числе благодаря выходу из квалификации во второй круг US Open-2024. Но все же в нынешнем состоянии Лепченко юной Мирре явно не соперница, что и доказал ход игры в Нинбо.

Андреева быстро повела в первом сете 4:0, пусть в двух геймах счет доходил до «ровно». Правда, в дальнейшем борьба ненадолго завязалась. Лепченко взяла свою подачу, затем упустила двойной брейк-пойнт на подаче Мирры, вновь выиграла свою подачу. Однако при 5:2 россиянка «под ноль» подала на сет. Во второй партии она и вовсе не проиграла ни гейма и повесила Лепченко «баранку», выиграв матч за 55 минут. Теперь она встретится с Корпач, которую обыгрывала в 2023-м в квалификации Уимблдона и в Кливленде, но каждый раз только в трех сетах. В четвертьфинале Андреева может сыграть с находящейся не в лучшей форме чемпионкой Уимблдона-2024 чешкой Барборой Крейчиковой, а в полуфинале — со своей обидчицей в Пекине Чжэн Циньвэнь.