Мирра и Эрика Андреевы: по следам сестер Уильямс

В среду, 9 октября, сестры сыграют между собой на турнире в Ухане.

Конечно, ранее наши девушки многократно противостояли друг другу на тренировках, но этого никогда не случалось в официальном поединке. Андреевы во втором круге Wuhan Open вообще станут первыми сестрами, которые очно поборются друг с другом в женском теннисе, после Серены и Винус Уильямс.

Известные американки провели в соревнованиях WTA и на «мейджорах» 31 родственную встречу, но в последний раз делали это в 2020 году. Так что нас ждет уникальный матч, в котором российским болельщикам будет непросто определиться в симпатиях.

Эрика старше Мирры на три года, но карьера младшей сестры пока складывается более успешно. 20-летняя Андреева-старшая весь нынешний сезон балансирует на грани первой сотни рейтинга, и пока ее лучший результат — четвертьфинал на турнире WTA 500 в Мексике. Во второй круг основной сетки в Ухане Эрика пробилась через два раунда квалификации и благодаря победе над скандальной украинкой Деяной Ястремской (7:5, 6:4), которая в прошлом году организовала травлю Мирры за лайки в соцсетях.

Мирра Андреева. Фото Reuters

В предстоящем матче против сестры Эрика — явный аутсайдер, ведь Андреева-младшая на этой неделе дебютировала в топ-20 и считается чуть ли не главной восходящей звездой женского тенниса. В нынешнем году Мирра сражалась в полуфинале «Большого шлема», взяла первый титул WTA и завоевала серебро в паре с Дианой Шнайдер на Олимпиаде в Париже.

«Игра против сестры будет похожа на кошмар, — сделала свой прогноз Мирра на пресс-конференции в Ухане после победы в первом круге над китаянкой Ван Сиюй (7:6, 6:3). — Меня ждет довольно странный матч. Эрика будет знать, что я стану делать на корте, а я — что она. Думаю, получится весело для зрителей, но по-настоящему напряженно для нас обеих».

В большом теннисе в недавнем прошлом было немало сестер, выступавших на серьезном уровне. Например, уехавшие в Австралию россиянки Арина и Анастасия Родионовы, польки Агнешка и Урсула Радваньские, чешские близняшки Каролина и Кристина Плишковы, их соотечественницы Линда и Бренда Фрухвиртовы и болгарское трио Мануэла, Катерина и Магдалена Малеевы. Причины сестринского прогресса очевидны: не нужно искать партнершу для тренировок. Кроме того, младшая обычно тянется за старшей — и очень часто ее превосходит.

Эрика Андреева. Фото Getty Images

Однако жребий редко сводит такие семейные дуэты в официальных поединках. Это вызвано тем, что вероятность синхронных успехов родственниц на корте крайне мала — здесь многократные чемпионки «мейджоров» Уильямс пока неповторимы. Впрочем, у Эрики и Мирры есть все возможности повторить успехи американок.

В Ухане сестринское дерби пройдет днем в среду по московскому времени. Его победительница выйдет в третьем круге на лучшую в паре Юэ Юань (Китай) — Ясмин Паолини (Италия).

Цифра

11 матчей выиграла Мирра Андреева на турнирах категории WTA 1000 в 2024 году. В случае победы над сестрой она установит рекорд для 17-летних спортсменок, который сейчас делит с Коко Гауфф.