Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

Вина второй ракетки женского рейтинга признана незначительной.

Еще один громкий допинговый скандал с суперзвездой разгорается в большом теннисе. Ига Свентек из Польши, совсем недавно возглавлявшая женский рейтинг, сдала положительную пробу на триметазидин (TMZ) — тот же кардиологический препарат, на котором в феврале поймали чешскую теннисистку Николу Бартункову, а ранее — российскую фигуристку Камилу Валиеву и 23 китайских пловца-олимпийца. Однако наказание, вынесенное в отношении польской спортсменки теннисным трибуналом, оказалось сверхмягким — всего месяц отстранения. Через восемь дней Ига сможет вернуться и без проблем сыграть на предстоящем в январе 2025 года Открытом чемпионате Австралии.

Необычный случай заражения лекарством

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) аргументировало символическое отстранение тем, что «уровень вины и халатности игрока является незначительным». Сообщается, что следы TMZ были обнаружены в пробе 23-летней польки, взятой во внесоревновательном режиме, 12 августа перед турниром в Цинциннати. По-хорошему Свентек уже в начале сентября должны были отстранить от выступлений до завершения расследований. Однако этого не произошло. Все нюансы пока не опубликованы, но очевидно, что у ВАДА есть все основания, чтобы опротестовать это решение — так же, как и в недавнем деле с оправданием лидера мужского рейтинга Янника Синнера.

ITIA сообщило Свентек о положительном тесте 12 сентября после завершения US Open. Но адвокаты польки задействовали тот же механизм, что и защитники итальянского теннисиста (последний в марте сдал положительный тест на стероид клостебол и в итоге был оправдан). В течение 10 дней была подана апелляция на временное отстранение, которую быстро удовлетворили. В результате информация об инциденте не раскрывалась, а теннисистка продолжала выступления. Хотя психологически ей, видимо, было непросто. Результаты Иги пошли вниз, и она уступила первую строчку рейтинга WTA Арине Соболенко из Белоруссии.

Как сообщает The New York Times, после исследования волос спортсменки в независимой лаборатории установлено, что триметазидин содержался в лекарстве мелатонине, которое Свентек использовала для улучшения самочувствия во время смены часовых поясов. Этот препарат продается без рецепта в Польше и некоторых других странах ЕС. Загрязнение лекарства допингом, не обозначенным в инструкции, также было подтверждено лабораторией, аккредитованной ВАДА. «Как только источник TMZ был установлен, стало ясно, что это крайне необычный случай заражения лекарством, — отметила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус. — Принимая во внимание природу препарата и все обстоятельства, это помещает вину спортсмена на самый незначительный уровень».

Фото Global Look Press

Позади много слез и много бессонных ночей

Уже 4 октября ITIA рекомендовало снять отстранение со Свентек, что позволило звездной теннисистке принять участие в финале WTA в Саудовской Аравии и сыграть за сборную Польши в Кубке Билли Джин Кинг в Малаге. Во время своего временного отстранения Ига пропустила три турнира, объяснив это «личными причинами». В этот период полька также рассталась со своим тренером Томашем Викторовски и заменила его Вимом Фисеттом. Пока непонятно, связано ли это с допинговым инцидентом, или причины кадровых перестановок были другими.

«Все это определенно останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Потребовалось много сил, чтобы вернуться к тренировкам после того, как эта ситуация почти разбила мне сердце, — заявила Свентек в видеообращении к болельщикам. — Это самый сложный опыт в моей жизни на данный момент, который многому меня научил... Позади много слез и бессонных ночей. Хуже всего была неопределенность. Я не знала, что станет с моей карьерой, чем все закончится и разрешат ли мне вообще играть в теннис».

Однако, как теперь выясняется, спортсменка отделалась легким испугом. Свентек лишается рейтинговых очков и призовых, заработанных за выход в полуфинал на Cincinnati Open, и на этом все. И с учетом недавнего оправдания Янника Синнера (который якобы «заразился» во время массажа от пальца тренера, намазанного стероидным кремом для заживления) снова остро встает вопрос о двойных стандартах в борьбе с допингом. Очень уж подозрительно звезды мирового тенниса постоянно оказываются жертвами обстоятельств, халатности персонала и некачественных лекарственных препаратов. А об улучшении результатов при помощи допинга никто из них, конечно, даже не помышляет.

Фото Global Look Press

Пятно на репутации

Финалистка прошлогоднего юниорского Уимблдона 18-летняя чешка Никола Бартункова недавно получила за TMZ полгода дисквалификации. Ее вина тоже была признана незначительной, а источником допинга назвали БАД с экстрактом растения-колючки расторопши. Капсулы из банки с этой биодобавкой были проанализированы в лаборатории ВАДА в Солт-Лейк-Сити, и в них обнаружилось небольшое содержание триметазидина, не упомянутого в описании препарата. То, что очень специфическим кардиологическим препаратом заражают все подряд (как мы знаем, китайские пловцы съели его вместе с лапшой, приготовленной на некачественном соусе), тоже крайне подозрительно.

Из-за «заразного БАДа», напомню, пострадала и румынская теннисистка Симона Халеп. Бывшая первая ракетка мира потеряла полтора года карьеры, доказывая, что препарат роксадустат (который создан для лечения людей с анемией) попал в ее организм вместе с канадским БАДом. Однако адвокаты румынки не додумались подать апелляцию на временное отстранение — в результате спортсменка очень долго бодалась с ВАДА в судебных инстанциях, что окончательно разрушило ее карьеру и личную жизнь. Почему к Халеп отнеслись столь жестко, а Свентек простили — это еще один вопрос к тем, кто рассказывает о равенстве спортсменов перед законами.

Что касается допинговых слухов вокруг Свентек, то летом нынешнего года некоторые СМИ писали о некоем компромате в отношении Иги, который якобы обнаружен хакерами во время взлома базы данных Польского антидопингового агентства. Однако эти слухи не подтвердились, вернее — подтвердились сейчас, но в очень неоднозначном варианте. Как бы ни закончились нынешние разбирательства вокруг одной из лучших теннисисток мира, по ее репутации нанесен мощнейший удар. Теперь все новости о карьере Свентек будут рассматриваться через призму ее допингового залета и очень неоднозначного оправдания.