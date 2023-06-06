Российская теннисистка Грачева перешла под флаг Франции. Что ей это дает?

Причины, скорее всего, исключительно финансовые.

Шестая ракетка России и 41-й номер мирового рейтинга Варвара Грачева получила французское гражданство. 22-летняя уроженка Жуковского объявляла об этом намерении достаточно давно, и теперь, по сообщению L'Equipe, трехлетняя сага завершилась. В ближайшее время девушка, которая последние шесть лет живет и тренируется во французских Каннах, сможет сменить флаг в протоколах соревнований и получить возможность для приглашения в сборную страны (где Варвара может стать вторым номером после Каролин Гарсия). Что теряет наш теннис из-за этого трансфера и что приобретает Грачева?

Для карьеры так будет лучше?

— Я живу во Франции уже более шести лет. У меня хорошая тренировочная база. Мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, мне хорошо в этой стране, — рассказывала спортсменка в одном из недавних интервью. — Я приняла это решение еще до пандемии. Смогу выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в команду.

— С Грачевой на тему французского гражданства не разговаривали, хотя мы с ней довольно близко общаемся, — рассуждала о решении своей подруги российская теннисистка Анастасия Потапова в интервью Sport24. — Знаю, что Варя с 10 лет живет во Франции, тренируется там. Грачеву ничто не держит в России. Если она решила, что для карьеры так будет лучше, то я уважаю это решение. Для меня это не будет влиять на наше общение, это полный бред.

Ранее Варвара уверяла, что ее шаги по смене флага никак не связаны с политикой. Однако на нынешнем фоне подобные действия все равно вызывают нездоровый ажиотаж. Тем более что в теннисе имеется масса российских игроков, которые с малых лет живут и тренируются за границей, но при этом продолжают представлять Россию. Карьера Марии Шараповой — самый яркий такой пример. Более того, никто не мешает Грачевой получить французский паспорт, но сохранить российское спортивное гражданство.

Варвара Грачева. Фото Global Look Press

Федерация тенниса Франции перекупает будущую звезду

На нынешнем «Ролан Гаррос» Варвара вылетела во втором круге, но в целом проводит неплохой сезон и подает большие надежды. На пике формы она находилась в начале весны, когда дошла до финала турнира в Остине, а потом дважды играла в четвертьфиналах на турнирах WTA-1000 Индиан-Уэллсе и Майами. Теоретически она вполне может повторить судьбу Елены Рыбакиной, которая после перехода в сборную Казахстана здорово прибавила и сейчас врывается в топ-3 женского тенниса. Однако прогнозировать здесь очень сложно. И ситуация у Грачевой отличается от той, в которой меняла флаг Рыбакина.

Уроженка Подмосковья в 14 лет переехала в немецкий Мюнстер, где некоторое время тренировалась под руководством Нины Братчиковой. А с 16 лет Варвара живет во французских Каннах. Там она сначала работала с Жан-Рене Лиснаром (бывшим наставником Даниила Медведева), а теперь с другим местным специалистом — Жераром Сольвесом. При этом за сборную России Варвара не заиграна, ведь до недавнего времени она оставалась в тени соотечественниц. А с 2022 года россиянок на Кубок Билли Джин Кинг не пускают. Именно этот турнир, а также Олимпиаду-2024 в Париже можно рассматривать как весомую причину для смены юной звездой спортивного гражданства.

Однако наиболее вероятный повод — материальный. Федерация тенниса Франции славится тем, что реально помогает своим игрокам. Например — при получении wild card на большие турниры или для существенных скидок при тренировках в теннисных клубах. Навряд ли статус игрока из пятого десятка рейтинга позволяет Варваре шиковать, и стипендия в обмен на смену гражданства для нее вполне нормальный вариант. Другой вопрос — предлагала ли девушке какую-то альтернативу российская сторона и есть и у нас сейчас такая возможность.

Варвара Грачева. Фото Global Look Press

Житейская ситуация

В целом никакой трагедии в уходе Грачевой под другой флаг в данный момент нет. У нас много талантливых девушек, чьи перспективы выглядят даже более яркими, чем у Варвары. Например, у Дианы Шнайдер или Мирры Андреевой. Никаких особых бюджетных затрат на карьеру будущей француженки в России сделано не было. Так что нынешние новости стоит воспринимать исключительно как житейскую ситуацию. В конце концов, и раньше имелось немало случаев, когда наши спортсмены и спортсменки меняли гражданство по личным причинам или ради лучших условий на новом месте.

Но были и обратные переходы. Например, Людмила Самсонова предпочла российский флаг итальянскому. Или Александр Богомолов в свое время отказался от сборной США ради нашей команды. Прошлой осенью ходили слухи, что Александр Шевченко хочет выступать за Казахстан. Однако этот спортсмен до сих пор остается россиянином и, видимо, не испытывает по этому поводу особых неудобств. После прошлогодних демаршей Уимблдона и некоторых мелких турниров в Прибалтике, не допустивших игроков из России и Белоруссии, никаких новых дискриминационных мер в отношении представителей нашей страны не наблюдается.

Некоторые игроки, имеющие только российский паспорт, могут сталкиваться с трудностями при получении виз в Европу и Северную Америку. Или, как показал скандал с Виталией Дьяченко, — сталкиваться с проблемами при перелетах. Однако в целом эти трудности навряд ли сопоставимы с хлопотами по получению нового спортивного гражданства и хейтом, который неизбежно вызовет такой шаг. Однако если человек разорвал все связи с Россией и не планирует возвращаться на Родину, удерживать его насильно, разумеется, нет никакого смысла.

Действующие теннисисты, отказавшиеся от российского спортивного гражданства

Игрок Страна Год перехода Текущий рейтинг Михаил Кукушкин Казахстан 2008 296 Юлия Путинцева Казахстан 2012 58 Арина Родионова Австралия 2014 206 Дарья Гаврилова (Сэвилл) Австралия 2015 137 Тимофей Скатов Казахстан 2015 147 Александр Бублик Казахстан 2016 51 Елена Рыбакина Казахстан 2018 4 Натела Дзаламидзе Грузия 2022 69* Варвара Грачева Франция 2022 41

* Парный рейтинг