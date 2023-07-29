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Сегодня, 16:00

Еще один скандал с визами в теннисе. Павлюченкову не пустили на турнир в Прагу

Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Теннисистка Анастасия Павлюченкова.
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Последуют ли санкции для чехов со стороны WTA?

Теннисная общественность еще не успела отойти от инцидента с Верой Звонаревой. Буквально на прошлой неделе эту российскую теннисистку не пустили в Польшу для участия в турнире, объявив ее чуть ли не угрозой национальной безопасности. Теперь же власти Чехии, грубо говоря, выгнали из своей страны Анастасию Павлюченкову. Олимпийская чемпионка планировала участвовать в турнире WTA 250 в Праге.

Как все было?

Организаторы соревнований не разглашали имя теннисистки, не сумевшей преодолеть границу Чехии. О том, что это именно Павлюченкова, сообщила сама спортсменка в своих социальных сетях. «Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на Открытом чемпионате США», — написала Павлюченкова.

Однако директор соревнований Мирослав Малый заявил, что россиянку задержали в аэропорту и оперативно депортировали. Он также признался, что русских и белорусских теннисистов там не ждут. При этом власти страны уведомили WTA о своем решении.

Фото Global Look Press

Высказался также и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, который заявил, что в связи с обстановкой на Украине выступление российских спортсменов на территории Чехии невозможно. Именно поэтому правительство выпустило постановление, запрещающее участие российских спортсменов в стране. Данный запрет был введен в июне 2023 года, а на прошлогоднем турнире в Праге выступало сразу шесть российских теннисисток. Анастасия Потапова даже до финала дошла (правда, проиграла там чешке Марии Боузковой).

Ранее подобные барьеры на пути в свою страну воздвигли Польша и Латвия с Литвой, которые отказываются выдавать россиянам все типы виз и не признают шенгенские визы наших граждан, выданные другими странами.

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Какие могут быть санкции?

Все прекрасно помнят прошлогоднюю историю с Уимблдоном, когда Всеанглийский клуб и британская Ассоциация лаун-тенниса были суммарно оштрафованы на два миллиона долларов, а игрокам не начислялись очки за участие в турнире. Так же потенциально может произойти и с турниром в Праге (как и в Варшаве, кстати говоря), но, конечно, в меньших пропорциях. Однако пока порицание организаторов осуществлено только в устной форме.

Фото Global Look Press

WTA продолжает следить за ситуацией, но пока никаких санкций к соревнованиям не применяет. «Индивидуальные игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в Туре на нейтральной основе. Несмотря на нейтралитет, чешские власти отказывают некоторым игрокам WTA в участии в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе. Правила WTA гласят, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно по заслугам, без дискриминации. Мы продолжим изучать ситуацию, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими вопросами», — говорится в заявлении организации.

Сложно прогнозировать, что будет дальше, но без серьезных санкций со стороны WTA (да и ATP, если и там такое будет происходить) организаторы турниров в странах, где русским и белорусам не рады, скорее всего, будут продолжать подобную политику.

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После начала СВО отстранение россиян и белорусов произошло почти во всех видах спорта. Кто-то до сих пор судится из-за неправомерности таких действий. Тем не менее большой теннис продолжает, хоть и в нейтральном статусе, допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований. Именно из-за первоначального отношения теннисных международных организаций к ситуации на Украине кажется невозможным, чтобы решения, подобные тем, что приняли власти Чехии, перекинулись на другие страны.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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