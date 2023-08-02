Латвийскую теннисистку призвали к ответу за выступление с россиянкой. Они выиграли турнир в Германии

Даниэла Висмане после успеха в ITF-туре будет объясняться перед чиновниками из своей страны.

Стоит сразу сказать — в мире тенниса отношения между спортсменами из якобы недружественных стран вполне нормальные. В парном теннисе россияне с кем только не играют в дуэте — от американцев до латышей. Да и на бытовом уровне в Прибалтике у тех же русских туристов проблем долгие годы не было — ничего не мешало им скупать недвижимость в Юрмале и говорить на русском в Риге, попивая рождественский глинтвейн. Но одной такой истории, как происходящая сейчас с теннисисткой Висмане, хватит для раздувания взаимной пропаганды на долгие месяцы вперед. Зачем это делается — непонятно.

Что произошло?

22-летняя Даниэла Висмане является третьей ракеткой Латвии. Пока далеко не звезда и даже близко не Елена Остапенко — занимает 238-е место в рейтинге одиночников и 208-е в парах. В основном успехи Висмане сопровождают в ITF-туре — де-факто это турниры, которые идут по иерархии за туром WTA. На одном из таких соревнований в парах в немецком Хорбе-на-Неккаре Даниэла на прошлой неделе заявилась с россиянкой Дарьей Астаховой — и выиграла. Категория не самая престижная — W25, то есть 25 тысяч долларов призовых. Бывают и W60, W80 и даже W100. Для победы партнершам пришлось пройти три стадии.

И все было бы прекрасно, если бы успех не заметили в олимпийском комитете страны. По словам его генерального секретаря Карлиса Лейниекса, от Висмане потребовали объяснений по поводу политически некорректного спортивного альянса. Вопрос будет обсуждаться с Латвийским теннисным союзом. Пока никаких оргвыводов не делается — комитет хочет заслушать Висмане и ЛТС, а затем будет приниматься решение «о дальнейших действиях», передает Латвийское радио.

Ранее спортивные власти Латвии уже лишали финансовой поддержки представительницу художественной гимнастики Елизавету Полстяную из-за того, что у нее в качестве второго гражданства был российский паспорт. Также была предпринята попытка запретить латвийским спортсменам соревноваться с россиянами (даже выступающими в нейтральном статусе) на любых соревнованиях. Но данное решение в итоге отменили. Зато на теннисном турнире ITF в Лиепае уже два года успешно отклоняют заявки представительниц России и Белоруссии. В этом контексте ситуация с Висмане — не удивительна.

— Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность. Теннисный союз уже призывал оценить своих партнеров. Прежде всего мы будем ждать объяснений спортсмена, а во-вторых, будет разговор с Теннисным союзом о том, как действовать в этой ситуации. Учитывая, что обе спортсменки по сути представляют Латвию, это относится не столько к Даниэле [Висмане], сколько к Дарье [Семенистой], она уже 150-я в рейтинге и приближается к сотне, что также является шансом претендовать на участие в Олимпийских играх, — говорит Карлис Лейниекс.

Генеральный секретарь ЛТС Янис Меллупс сказал журналистам, что не был проинформирован о случае с Висмане.

Почему отреагировали сейчас?

Ситуация с Висмане действительно далеко не единична — в мае вторая ракетка Латвии Семенистая играла вместе с нейтральной теннисисткой Софьей Лансере, которая представляла российский Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) — это особенно подчеркивают латвийские СМИ. Правда, к озабоченности латвийских функционеров есть два вопроса. Первый — почему они вспомнили про Висмане и Семенистую только сейчас? Вот короткий список, с кем играла Висмане, начиная с 24 февраля 2022 года:

— Оксана Селехметьева (Россия)

— Анастасия Тихонова (Россия) — дошли до финала турнира W60 в Ирапуато

— Дарья Астахова (Россия) — с ней едва не выиграли турнир W60 в Риме, остановившись в финале

Были, конечно, и латвийка, и литовка, и канадка, две болгарки, гречанка, британка, играла она и с украинкой Валерией Страховой, причем выиграла турнир W25 в Тукумане. Это вообще нормально для парного тенниса — когда на каждом турнире ты находишь пару чуть ли не на месте. За год можешь попробовать 15-20 сочетаний. Но больше всех матчей Даниэла провела с россиянками.

Семенистая играла с той же Тихоновой, а также Аминой Аншба и Марией Бондаренко (все — Россия).

Возможно, сработал резонанс — латышка выиграла турнир с россиянкой, и какой-нибудь чувак в пиджаке в офисе Латвийского олимпийского комитета бросил взгляд на эту кощунственную новость и засуетился. Понять чиновников НОК Латвии можно — у них не такая интересная жизнь, их не отстраняют. И на Олимпиаду поедут всего 50 человек. А второй вопрос — вызывает удивление, что главный человек в латвийском теннисе не знает, с кем играют вторая и третья ракетка его страны. Неужто не лукавит?

Справедливости ради — не только в Латвии сейчас занимаются подобными делами. Например, Норвежка Ульрикке Эйкери подверглась травле на родине за выступления в паре с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдоне.

Так или иначе, Даниэле и Дарье остается только пожелать, чтобы в вопросе выбора партнеров они зависели только от себя. И если с кем-то они выигрывают турниры, то пусть у них будет возможность не хоронить карьеру из-за любителей охоты на ведьм.