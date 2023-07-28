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Сегодня, 12:00

Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA

Украинская теннисистка Ястремская потребовала наказать россиянку Андрееву за лайки в соцсетях
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Теннисистка Даяна Ястремская.
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Уроженка Одессы хочет поквитаться с россиянкой за поражение на турнире в Лозанне очень своеобразными способом.

Седьмая ракетка Украины Даяна Ястремская неожиданно рассказала в соцсетях о своем не самом корректном поступке. Оказывается, 23-летняя спортсменка недавно потребовала привлечь к ответственности за лайки свою соперницу на турнире в Лозанне Мирру Андрееву. Ястремская без вариантов проиграла 16-летней россиянке в Швейцарии, уступив ей в первом круге со счетом 0:6, 2:6. Однако Даяна, которая в последние два года испытывает в своей карьере большие проблемы, решила продолжить соперничество за пределами корта, причем в политической сфере.

WTA отказалась в это вмешиваться

— Хочу поделиться информацией о произошедшем в Швейцарии, что я считаю неприемлемым. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула несколько постов в соцсетях, которые касались действий в отношении украинцев. Однако WTA отказалась в это вмешиваться. Я огорчена, но буду и дальше бороться за свою страну, семью и друзей, — написала Ястремская в соцсетях.

Во время недавнего Уимблдона британское издание Daily Mail сообщало, что Андреева якобы поставила лайк посту певца Григория Лепса, в котором музыкант поздравил Владимира Путина с днем рождения. Кроме того, юная спортсменка якобы лайкнула пост с пародией на Владимира Зеленского. Однако все эти домыслы не имели никаких последствий, поскольку теннисные власти (в отличие от некоторых других видов спорта) не проверяют игроков на политическую лояльность.

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Больше того, в теннисе нет формальных запретов на политические акции. В нынешнем сезоне мы наблюдали их в исполнении Новака Джоковича, Карена Хачанова и украинских теннисисток. Последние, в том числе Ястремская, отказывались пожимать руки россиянкам и белорускам, провоцируя скандалы на различных турнирах. То есть Даяна, сама устраивая политические выступления на корте, отказывает в такой возможности своей российской коллеге в соцсетях.

Даяна Ястремская.
Фото Global Look Press

Не более чем сплетня

На самом деле Мирра Андреева на всех пресс-конференциях очень умело уходит от попыток втянуть себя в разговоры на политические темы. Возможно, именно такая стратегия заставила одно из американских изданий предположить, что восходящая звезда женского тенниса рассматривает возможность смены российского гражданства на французское, как это недавно сделала ее подруга Варвара Грачева.

Однако агент Мирры в ответ заявил, что варианты перехода Андреевой под другой флаг не рассматриваются. Отсутствие у родителей теннисистки таких намерений в интервью «СЭ» подтвердил и тренер юной спортсменки Жан-Рене Лиснар.

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— Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом, — заявил французский специалист. — Федерация тенниса Франции точно этого не делала, она никому ничего подобного не предлагает. По крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно. Может, если спортсмен хочет играть за другую страну, он сам предпринимает для этого какие-то шаги. Но Мирра никогда такого не говорила, и вообще применительно к их семье ничего такого не слышал.

Что касается лайков в соцсетях, то они уже стали причиной отклонения заявок на международные соревнования для ряда российских спортсменов. В частности, велогонщика-паралимпийца Алексея Обыденнова, а также олимпийских чемпионов по тхэквондо Владислава Ларина и Максима Храмцова. Теннисные власти подобный мониторинг не проводят, но организаторы Уимблдона накануне турнира требовали от россиян подписания «декларации о политическом нейтралитете».

Теннисистка Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Допинговый скандал

Мирра Андреева в этом году совершила прыжок с 312-го места в рейтинге WTA в апреле на 64-ю позицию в июле. Весной на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA-1000. В июне россиянка дошла до третьего раунда дебютного «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона. Правда, в Лозанне проиграла уже во втором круге.

Даяна Ястремская в 2019 году чуть не ворвалась в топ-20, но в 2021-м ее сильно подкосили допинговые обвинения. Украинку подозревали в использовании запрещенного вещества местеролона, но она сумела доказать, что допинг попал в ее организм в результате секса с мужчиной, который принимал лекарства, повышающие потенцию, без ведома своей партнерши. Просидев несколько месяцев в отстранении, Даяна возобновила карьеру, но неудачно — через год вылетела из топ-100.

Мирра Андреева и&nbsp;Жан-Рене Линар. «Мирра никогда не говорила мне, что хочет играть за другую страну». Интервью тренера юной теннисистки

В основной сетке турнира «Большого шлема» у Ястремской сейчас — серия из семи поражений подряд. На последнем Уимблдоне она не сумела пробиться через квалификацию (правда, во втором раунде отбора украинка выбила Эрику Андрееву — старшую сестру Мирры). На турнире WTA-250 в Лозанне Даяна попала в основную сетку после отказа первого номера «посева» румынки Ирины Бегу.

Теннис
Мирра Андреева
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