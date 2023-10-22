Корнеева выиграла юниорский итоговый! Теперь россиянка готова зажигать в элите

Многообещающий сезон 16-летней теннисистки.

Юниорский итоговый турнир. Ченду (Китай)

Финал

Алина Корнеева (Россия, 2) — Сара Саито (Япония,8) — 6:0, 6:3

Триумфально завершился сезон для Алины Корнеевой. Впрочем, он так же успешно и начался. В 2023-м россиянка стартовала с победы на юниорском Australian Open, а финиширует с титулом на итоговом турнире в китайском Ченду. В финале она легко разобралась с японкой Сарой Саито — 6:0, 6:3.

Удачный сезон

В августе в интервью «СЭ» Корнеева рассказывала о своих ближайших планах. Говорила, что решила пропустить US Open, но надеется попасть на итоговый в Ченду. В результате сделала это с большим запасом.

Для попадания в восьмерку сильнейших очень помогли победы на Australian Open и «Ролан Гаррос». Больше одного «шлема» за сезон у девушек-юниорок давно никто не брал. Десять лет назад подобное удавалось швейцарке Белинде Бенчич, а до этого в 2006-м такое достижение покорялось Анастасии Павлюченковой, которая выигрывала в финалах в Австралии и США. У парней двух юниорских «шлемов» за сезон нет ни у одного российского теннисиста.

Помимо этого, у Корнеевой в 2023-м имеются две победы в финалах турниров ITF. В марте в ЮАР она справилась опытной венгеркой Тимеей Бабош — 6:3, 7:6 (7:3). А в июле в Португалии просто уничтожила француженку Кароль Моне — 6:0, 6:0.

«Несмотря на счет, суперлегко не было, — рассказывала Корнеева «СЭ» про разгром Моне. — Я очень хорошо настроилась на матч, понимала, что на мою соперницу оказывалось больше давления, так как она меня старше. Думаю, она нервничала намного больше, а мне помогло то, что я с самого начала ее «задавила», из-за чего Кароль зажало, то есть были непонятные срывы в нужный момент. Однако она та теннисистка, которая взяла бы инициативу в свои руки, если бы я допустила пару ошибок и начала психовать. У нее были возможности, но я их приостановила».

Из выигранных титулов тогда Алина больше всего выделяла успех в Австралии, потому что это была ее первая крупная победа в карьере. Триумф на «Ролан Гаррос», по признанию теннисистки, она воспринимала уже спокойнее.

Фото ITF

Тяжелый итоговый

Несмотря на то что в финале итогового россиянка отдала сопернице всего три гейма, просто на этой неделе в Ченду ей не было. Схема юниорского турнира такая же, как у взрослых: восьмерку сильнейших теннисистов сезона делят на две группы, из которых в полуфинал выходят по двое лучших.

Корнеева была «посеяна» под вторым номером, что соответствует ее позиции в юниорском рейтинге. Групповой этап она преодолела не без проблем. Россиянка уступила как раз Саре Саито, с которой сошлась в финале. Японка имела самый низкий номер «посева» — восьмой, а в рейтинге занимала 12-ю строчку. Однако Саито, получив баранку в первом сете, смогла переломить ход игры — 0:6, 6:3, 6:4.

Корнеева все-таки вышла из группы со второго места. Чего, кстати, не удалось россиянину Ярославу Демину. Юниорский итоговый турнир у парней и девушек проходил в Ченду одновременно. Демин, который был «сеян» третьим, до полуфинала добраться не смог. Алине же на этой стадии пришлось играть с лидером мирового рейтинга американкой Клерви Нгуну. Россиянка была сильнее в двух сетах, но победу добыла на тай-брейке — 6:2, 7:6 (7:1).

А дальше финал, в котором Корнеева провела необходимую работу над ошибками, на этот раз остановив попытки японки на камбэк во втором сете. Таким образом, Алина стала второй россиянкой, кому покорялся юниорский итоговый турнир. В 2016-м такой титул выигрывала Анна Блинкова, а у парней в 2015-м побеждал Андрей Рублев.

Фото ITF

Дебют в WTA

Когда в разговоре с «СЭ» в августе Корнеева выразила надежду, что попадет на турнир в Ченду, она добавила: «Думаю, что это будет моим последним юниорским турниром». О том, что в 16 лет уже можно наводить шорох во взрослом туре, Алине хорошо продемонстрировала ее подруга Мирра Андреева, которая на пару месяцев старше Корнеевой.

Мирра, уступив в начале года Алине в финале юниорского Australian Open, уже следующие турниры «Большого шлема» проводила в элите. Да так, что заставила о себе говорить, приклеив к себе внимание камер стримингового сервиса Netflix, который снимал про Андрееву эпизод теннисного сериала. Мирра на своем первом взрослом «Ролан Гаррос» добралась до третьего круга, а на Уимблдоне — до четвертого.

Теперь очередь врываться Корнеевой. Россиянка уже дебютировала на турнирах WTA. Старт можно назвать удачным. Алина прошла квалификацию на турнире в Гонконге, который состоялся на прошлой неделе. Дальше в первом круге она справилась с Валерией Савиных, а во втором в борьбе уступила чешке Линде Фрухвиртовой — 3:6, 5:7. Корнеева сейчас занимает 165-ю строчку взрослого мирового рейтинга. Кажется, что путь в первую сотню для нее не будет слишком долгим.