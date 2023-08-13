Самсонова одержала волевую победу над Рыбакиной. До первого титула WTA 1000 осталось сделать один шаг

Задача непростая: в финале необходимо переиграть третью ракетку мира Джессику Пегулу.

Турнир WTA 1000. Монреаль (Канада). Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 1:6, 6:1, 6:2

Людмила Самсонова вышла в крупнейший финал в карьере. В полуфинале «мастерса» в Монреале она обыграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину. Самсонова одержала вторую победу над топ-10 на турнире и пятую в карьере.

Тернистый путь

В феврале, во многом благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби, Самсонова поднялась на 12-е место в рейтинге. Тогда казалось, что вот-вот 24-летняя россиянка ворвется в топ-10 и станет первой ракеткой России. Но тут результаты внезапно пошли вниз — почти за полгода Самсонова ни разу не выиграла больше двух матчей подряд и не продвинулась дальше четвертьфинала. Венцом этой неудачной серии стало сенсационное поражение на старте Уимблдона от румынки Аны Богдан. После этого Людмила почти месяц не выходила на корт, видимо, пытаясь перезагрузиться перед американской серией.

И этот ход сработал. В Вашингтоне Самсонова хоть и не смогла защитить титул, но показала очень классную игру, дойдя до полуфинала (вылетала Кори Гауфф). Теперь в Канаде Людмила доказала, что способна побеждать лучших. Из-за дождей ей в один день пришлось выходить на корт дважды — сперва против второй ракетки мира Арины Соболенко, затем против олимпийской чемпионки Токио-2020 Бенчич. Оба матча в Монреале получилось выиграть в очень напряженной борьбе. «Это был действительно долгий день, у меня сейчас просто нет слов. Но я была рада тому, как распорядилась своей энергией. Я прекрасно себя чувствовала на корте», — отметила Самсонова после победы над швейцаркой.

Уроженка Оленегорска впервые в карьере вышла в полуфинал «мастерса», где ей предстояло сыграть с Еленой Рыбакиной. Чемпионка Уимблдона-2022 этим летом в Лондоне добралась до четвертьфинала. И на этот раз уступила своей сопернице по прошлогоднему финалу Онс Жабер. Турнир в Вашингтоне Елена пропустила. В Монреале с учетом своего высокого рейтинга уроженка Москвы вступила в борьбу со второго круга. Представительница Казахстана прошла американок Дженнифер Брэйди и Слоан Стивенс, а потом и россиянку Дарью Касаткину.

Четвертьфинал против Дарьи продолжался три с половиной часа (и завершился в 3 часа ночи по местному времени). Во втором сете при 5:4 Касаткина подавала на матч, вот только реализовать этот шанс не смогла. В решающей партии она с 0:3 сделала 4:3, затем вновь, как и в предыдущем сете, безуспешно подавала на выход в полуфинал — на сей раз при 6:5. Зато на тай-брейке отыграла тройной матчбол, потом еще один матчбол, после чего сама могла одним ударом выиграть эту драматичную встречу. И все же теннисистка из Казахстана оказалась сильнее.

Людмила Самсонова и Елена Рыбакина. Фото USA Today Sports

Фирменные укороченные

После таких изматывающих марафонов было очень тяжело предположить, кто будет лучше чувствовать себя в полуфинале. Однако первый сет снял все вопросы относительно фаворита матча. Рыбакина реализовала первый же брейк-пойнт (3:1), а затем взяла еще три гейма подряд (6:1). При счете 1:5 показалось, что Людмила даже заплакала от бессилия, но второй сет показал, что Самсонова настоящий боец. Россиянка смогла собраться и уже во втором гейме смогла сделать брейк. Во многом за счет череды двойных ошибок соперницы (2:0). Правда, Рыбакина тут же отыграла подачу, сделав это под ноль (2:1). В четвертом гейме Самсоновой удался красивый укороченный, который также проходил в матчах с Соболенко и Бенчич. Еще один мяч удалось выиграть в красивом розыгрыше у сетки и вновь повести с брейком (3:1). В пятом гейме Самсонова сделала два эйса, на этот раз закрепив преимущество (4:1).

В эти минуты Людмила полностью контролировала ситуацию на корте. Поэтому несколько суперударов на приеме в решающий момент шестого гейма не выглядели элементом удачи (5:1). Впрочем, расслабляться было рано. Рыбакина заработала два брейк-пойнта, показав, что просто так не отдаст партию, но Людмила вновь проявила характер. Выиграла на затяжном «ровно», несмотря на двойную ошибку. Зеркальный второй сет, — вот это женский теннис во всей красе.

Решающая партия началась с брейка Самсоновой под ноль. В одном розыгрыше ей помог трос (при укороченном), в остальных она доминировала над соперницей. В отличие от второй партии в этот раз россиянке удалось уверенно закрепить своей преимущество. На старте партии Людмила выиграла семь мячей подряд (2:0). Третий гейм Рыбакина начала с эйса, но затем тут же допустила двойную ошибку. Чувствовалось, что силы у Елены на исходе, но счет она все-таки размочила (2:1). Четвертый гейм Самсонова вновь взяла под ноль (3:1), а затем зацепилась за подачу соперницы, но Рыбакина сохранила интригу (3:2).

На подаче Самсоновой дело дошло до «ровно». Но там россиянка не дала усомниться в своем преимуществе, хотя зрители гораздо сильнее поддерживали представительницу Казахстана (4:2). В седьмом гейме Людмиле удалось заработать брейк-пойнт, но с реализацией возникли проблемы. Оказавшись на краю пропасти Елена включила свою фирменную подачу. Впрочем, и это не оказалось мало. На втором брейк-пойнте на плотный прием Самсоновой Рыбакина ответила ударом в аут (5:2).