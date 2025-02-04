Экс первая ракетка мира Симона Халеп завершила карьеру. Ее подкосили травмы и дисквалификация

Давно думала об уходе.

33-летняя румынская теннисистка Симона Халеп завершила карьеру. Бывшая первая ракетка мира объявила об этом после поражения от итальянки Лючии Бронцетти со счетом 1:6, 1:6 на домашнем турнире в Клуж-Напоке.

Собиралась давно

Решение Халеп не стало неожиданным — ранее она сообщала о желании завершить карьеру, в том числе за несколько дней до турнира в Румынии. «Мысль об уходе из спорта приходит мне в голову очень часто. Я достигла того возраста, когда у меня появляются травмы, от которых трудно оправиться. Мое колено не заживает полностью — мне посоветовали сделать операцию, но это сложная процедура, и я не думаю, что пойду на нее. Посмотрим, как будет дальше. Жизнь идет вперед, и я буду принимать все как есть», — цитировал Симону портал golazo.ro.

Здоровье действительно подводило Халеп в последнее время — из-за болей в плече и колене она пропустила Открытый чемпионат Австралии, куда получила wild card.

Румынка наверняка уже знает, чем займется дальше. В интервью golazo.ro она рассказывала о своих планах: «Теннис — это не все в моей жизни. У меня много желаний и целей, не связанных со спортом. Все, что я делала, было необычным... Возможно, я даже не мечтала стать первой ракеткой мира и выиграть два турнира «Большого шлема». Я упорно трудилась ради этого и чувствую себя реализованной как теннисистка. Теперь я хочу заниматься чем-то еще, а не только спортом. Первая часть моей жизни была посвящена теннису. Сейчас я хочу попробовать себя в других сферах».

Фото Global Look Press

Дисквалификация сказалась на карьере

На решение о завершении карьеры повлияли не только проблемы со здоровьем. Румынская спортсменка тяжело переживала дисквалификацию — напомним, в 2022 году Халеп забанили на четыре года за допинг (в ее пробах нашли роксадустат), но в 2024-м она смогла обжаловать запрет и сократить срок отстранения до девяти месяцев.

Несмотря на успешную апелляцию, вернуться на прежний уровень спортсменке не удалось. В первом за два года матче Симона уступила испанке Пауле Бадосе на турнире в Майами. Следом румынка проиграла еще четыре матча в Париже и Гонконге. И лишь один раз отпраздновала победу.

Результаты давались ей тяжело. «Я не ожидала, что вернуться будет так сложно. Я считала: знаю проблемы игроков и как должна тренироваться. Но вдруг мне стало сложно справляться с эмоциями перед матчами. Я всегда нервничала перед встречами, однако теперь возникает неприятное ощущение в животе. Во время матчей я была вялой. Не получались шаги к мячу, к углам. Как будто мозг не посылал ногам правильные сигналы. Я каждый день выхожу на корт и делаю то же, что и раньше. Но в матче все меняется. Я сыграла два турнира, и три дня у меня болели мышцы. Поэтому моя главная цель — выиграть несколько матчей и вернуть уверенность в себе», — говорила она в декабре.

После простоя и ряда неубедительных результатов Халеп рухнула на 870-ю строчку рейтинга — и тоже сильно переживала по этому поводу. «После девяти месяцев дисквалификации я попросила восстановить мой рейтинг, потому что теперь понимаю, как тяжело ждать wild card. Приходится думать: «Как мне тренироваться? Как мне готовиться?» Все это очень утомительно. Я поняла, совет не хочет возвращать мне тот рейтинг, который был у меня в прошлом июле, и WTA тоже. Меня это очень расстроило, поскольку, я считаю, заслуживаю его вернуть. Я никогда в жизни не следила за количеством очков. Но теперь я посмотрела, сколько нужно заработать, чтобы попасть в топ-100. Около 900, поэтому посмотрим. Если я буду выступать на хорошем уровне, то поднимусь туда», — считала Халеп.

Фото Global Look Press

Однако набрать эти 900 очков румынской спортсменке теперь не суждено.

Халеп — бывшая первая ракетка мира, на ее счету 25 побед в одиночном разряде на турнирах WTA и два титула на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос"-2018, Уимблдон-2019).