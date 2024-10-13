Соболенко все ближе к званию первой ракетки мира. Ей очень помог титул в Ухане

Арина в тяжелейшем финале «тысячника» переиграла Чжэн Циньвэнь и имеет прекрасные шансы возглавить рейтинг WTA по итогам года.

Теннис. Женщины. WTA 1000. Ухань

Одиночный разряд. Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 6:3, 5:7, 6:3

Арина Соболенко из Белоруссии в третий раз подряд выиграла турнир категории WTA 1000 в китайском Ухане, победив в финале олимпийскую чемпионку Парижа и местную любимицу Чжэн Циньвэнь. Благодаря очередному успеху Арина не только заметно приблизилась в рейтинге к лидирующей Иге Свентек из Польши, но и с приличным отрывом возглавила чемпионскую гонку. А значит, именно она сейчас является главным фаворитом в борьбе за очень почетное звание первой ракетки мира по итогам года.

Два великолепных теннисных месяца

Буквально пару месяцев назад преимущество Свентек над всеми остальными в женском теннисе казалось не просто большим, а гигантским. Соболенко, напротив, не выигрывала на тот момент титулы более полугода, с Australian Open, да к тому же пропустила Уимблдон из-за травмы плеча. К началу августа она отступила на третью строчку рейтинга, но начиная с «тысячника» Цинциннати заиграла как настоящая теннисная королева. С тех пор за два месяца выиграла 20 из 21 матча, а также титулы в Цинциннати, на US Open и теперь в Ухане, набрав в общей сложности за этот отрезок 4215 очков. Пусть был еще четвертьфинал в Пекине, в котором она уступила с 4:2 в решающем сете чешке Каролине Муховой, однако ту неудачу можно все же назвать досадной случайностью.

Свентек за этот период набрала только 820 очков, а китайскую серию вообще пропустила с формулировкой «сделала паузу из-за перемен в команде». Напомним, что Ига рассталась после US Open с наставником Томашем Викторовски, во время совместной работы с которым с начала 2022-го превратилась в лучшую теннисистку мира. В минувшую субботу стало известно, что временным наставником Свентек станет капитан сборной Польши на Кубке Билли Джин Кинг Давид Цельт. Но в общем совершенно непонятно, сможет ли Ига блеснуть в концовке сезона? А ее главная конкурентка, наоборот, набрала совершенно невероятный ход. Хотя, конечно, без везения в Ухане также не обошлось.

В частности, Соболенко была чрезвычайно близка в Ухане к поражению в полуфинале от американки Кори Гауфф. Та выиграла титул в Пекине, вернув себе уверенность, а в матче с Ариной вела 6:1, 4:2.

Арина Соболенко. Фото AFP

Шикарные шансы на лидерство

«В каком-то смысле я смирилась, что уже проиграла полуфинальный матч. Подумала: «Ладно, пусть. Если она даст мне шансы, я сделаю все возможное. Если нет, то ладно, полечу домой, немного отдохну и буду готовиться к итоговому турниру», — заявила Арина на пресс-конференции. Вот только Гауфф шанс дала — внезапно начала сорить ошибками, прежде всего двойными. Всего она сделала 21 двойную, в том числе две подряд при 4:3 во второй партии. Это помогло белоруске вернуться в игру, а затем и победить 1:6, 6:4, 6:4.

В финале Соболенко доказала, что Ухань для нее — самый успешный турнир. Она побеждала здесь еще на заре карьеры в 2018 и 2019 годах, после чего турнир несколько лет не проводился и возобновился только сейчас. И Арине вновь не нашлось равных. Хотя в финале Чжэн Циньвэнь оказала серьезное сопротивление. В трех предыдущих матчах китаянка не выиграла у белоруски ни одного сета, зато на сей раз сумела-таки взять вторую партию и изрядно напугать поклонников Соболенко. Арина выглядела предпочтительнее в обмене мощными ударами, но в ключевой момент второго сета при 5:5 допустила несколько грубых ошибок. В третьей партии она вела 3:0 с двумя брейками, затем 5:2, однако с первой попытки не смогла подать на победу в турнире. Да и затем не реализовала два матчбола на приеме. Зато с третьей попытки удалось-таки поставить точку, выиграв третий титул в Ухане подряд.

Сама Соболенко еще перед стартом этих соревнований заявляла, что пусть и мечтает стать первой ракеткой мира по итогам года, старается на этом не зацикливаться. Мол, в 2023-м именно это ей и помешало отобрать звание лучшей теннисистки у Свентек. Сейчас положение Соболенко еще лучше, чем год назад — в рейтинге ее отставание от Иги сократилось до 69 очков, а в чемпионской гонке составляет внушительные 806 очков в ее пользу. Так что шансы стать лучшей теннисисткой мира 2024 года у белоруски просто шикарные, особенно если она продолжит играть в том же духе.