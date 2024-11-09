Соболенко и Кудерметова остались без финалов в Эр-Рияде. Они упустили шансы на WTA Finals

Арина и Вероника выбыли в полуфиналах одиночного и парного разряда соответственно.

WTA Finals. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Полуфиналы

Одиночный разряд

Коко Гауфф (США, 3) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:4), 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:3, 7:5

Парный разряд

Катерина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/CША, 8) —Вероника Кудерметова/Чань Хаочин (Россия/Тайвань, 7) — 0:6, 6:7 (5:7)

Белоруска Арина Соболенко не сумела отпраздновать завоеванное звание первой ракетки мира победой по итогам 2024 года титулом на WTA Finals в Эр-Рияде. В полуфинале одиночного разряда Арина уступила американке Кори Гауфф, упустив прекрасный шанс взять стартовую партию. Также остались без путевки финал, только в парном разряде, россиянка Вероника Кудерметова — с напарницей Чань Хаочин они подавали на вторую партию, но также не воспользовались представившимися возможностями.

Сбой в матче с Гауфф

Соболенко, напомним, гарантировала себе звание теннисной королевы по итогам сезона после второго тура группового этапа. Причем не без помощи Гауфф, которая обыграла конкурентку белоруски Игу Свентек из Польши. Затем Кори еще и проиграла в заключительной встрече Барборе Крейчиковой из Чехии, тем самым «отцепив» от полуфиналов Свентек. Таким образом, в случае завоевания титула в Саудовской Аравии Арина могла создать отрыв от Иги в рейтинге почти в 2000 очков. Но неожиданно и сама дала слабину.

Первый тревожный звоночек прозвучал еще в заключительном матче в группе, когда Арина уступила в трех партиях Елене Рыбакиной из Казахстана. Да, с точки зрения раскладов этот матч ничего не решал, поскольку Соболенко заранее гарантировала себе выход в полуфинал с первого места. Но поражение наверняка сбило ей уверенность, что наглядно продемонстрировала игра против Гауфф.

Арина Соболенко и Кори Гауфф. Фото Reuters

Да, Кори действовала очень неплохо, но при этом Арина по сути сражалась сама с собой. То мощнейшими ударами забивала соперницу, то допускала грубые ошибки, попадая в сетку или в аут. Тем не менее, она ни в чем не уступала американке и в концовке первой партии, казалось, наладила игру, сделав важнейший брейк при 5:5. Но затем, подавая на сет, при 30:15 просто подарила оппонентке три розыгрыша подряд невынужденными ошибками. Да и на тай-брейке завершила сет не в свою пользу грубейшим ляпом в простой ситуации у сетки.

Во второй партии брака стало еще больше. Белоруска, поведя 1:0, проиграла четыре гейма подряд, позволив сопернице оторваться. И вообще больше не взяла свою подачу. «Честно говоря, ей просто повезло в паре розыгрышей конце первого сета, когда я потеряла концентрацию и не успела вернуться в партию. Да и в целом я слишком торопилась и не лучшим образом обрабатывала мяч. Поэтому полуфинал стал матчем упущенных возможностей с моей стороны», — приводит официальный сайт WTA слоа Соболенко.

В итоге с китаянкой Чжэн Циньвэнь за титул сразится именно Гауфф, а Соболенко покинула Эр-Рияд «на щите». Хотя в целом она провела великолепный сезон, взяв два титула «Большого шлема» и заслуженно став первой ракеткой мира по итогам года. Отрыв от Свентек, кстати, в итоге составил 1046 очков.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Отыграли шесть матчболов, но...

Кудерметова в одиночке в 2024 году выступала просто провально, сейчас она только 77-я в рейтинге. Но в паре у Вероники все складывалось куда лучше, вместе с Чань Хаочин из Тайваня они квалифицировались на итоговый турнир и сумели пробиться в полуфинал. Причем после поражения в первой встрече на групповой стадии от Габриэлы Дабровски из Канады и Эрин Рутклифф из Новой Зеландии они уступали стартовые сеты и в двух следующих матчах. Но нашли-таки путь к победе сперва во встрече с Кэролайн Доулхайд и Дезире Крайчек, а затем и в поединке с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии.

Примечательно, что Эррани с Паолини, в финале Игр в Париже обыгравшие наших Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, уверенно вели в игре с Кудерметовой и Чань. И даже во втором сете имели на своей подаче двойной матчбол. Однако Вероника, выигрывавшая WTA Finals в 2022-м с бельгийкой Элизе Мертенс, проявила волевые качества и вместе со своей новой напарницей сумела переломить ход поединка, выиграв 3:6, 7:6 (7:3), 11:9. Причем россиянку и представительницу Тайваня не смутило даже то, что по ходу решающего тай-брейка они упустили преимущество сперва с 5:1, а затем и с 9:6.

Благодаря победе над олимпийскими чемпионками Парижа Кудерметова и Чань прошли в полуфинал, где проиграли Катерине Синяковой из Чехии и американке Тейлор Таунсенд на старте семь геймов подряд. Мало того, Синякова и Таунсенд вели во второй партии 4:2 и 30:0, но вдруг ситуация на корте поменялась, российско-тайваньский дуэт перехватил инициативу и при 5:4 подавал на сет. Вот только поставить победную точку в партии не удалось, хотя Вероника играла очень недурно. Именно во многом ее действия помогли при 5:6 отыграть тройной матчбол на подаче, а затем спасти еще три матчбола на тай-брейке. Но все же с седьмого матчбола соперницы завершили встречу в свою пользу.