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Сегодня, 14:15

Соболенко объявили чемпионкой мира. Итоги теннисного года удивили многих

Соболенко признали чемпионкой мира
Сергей Подушкин
Обозреватель
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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В ITF обидели Игу Свентек, а в ATP — Новака Джоковича.

До старта теннисного сезона остается уже буквально две недели, а пока паузу заполняют всевозможные премии. Лауреатов объявляют WTA, ATP, а также Международная федерация тенниса (ITF). Причем в ITF, надо признать, удивили теннисную общественность, назвав чемпионкой мира у женщин не первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, а ее главную конкурентку — белоруску Арину Соболенко. Неоднозначными выглядят и итоги в номинации «Тренер года» от ATP — серб Новак Джокович был явно взбешен, что в организации предпочли наставников итальянца Янника Синнера его тренеру Горану Иванишевичу.

Странно, но не совсем

Вообще звания чемпиона мира ITF раздают уже без мало полвека — с 1978 года. При этом периодически несовпадения с официальным рейтингом ATP случаются. Примечательно, что даже в правилах указана важность «Больших шлемов» при выборе лауреатов — здесь вклад Открытых чемпионатов Австралии, Франции, Великобритании и США ценится выше, чем в рейтинге ATP. При этом порой жюри вообще очень сильно удивляет — так, в 2013-м вместо испанца Рафаэля Надаля (первая ракетка мира по итогам сезона, два титула на «Больших шлемах) чемпионом мира назвали Джоковича. В 2022-м это звание досталось, кстати, не первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, а как раз Надалю за его победы на Australian Open и «Ролан Гаррос».

У женщин несовпадения также случались. С учетом нынешней рокировки Свентек — Соболенко это происходило девять раз. Больше всего не везло американке Линдсэй Дэвенпорт, которую в ITF прокатывали трижды, несмотря на первую строчку по итогам года. Причем в 2004-м это сделали в пользу Анастасии Мыскиной. Кстати, Мыскина — единственная россиянка во взрослых одиночных разрядах, признанная чемпионкой мира ITF. Теперь же среди лауреатов оказалась и первая белоруска.

Ига Свентек. Свентек призвала теннисистов погрузиться в политику. Соболенко категорически против

Пусть Арина и уступила Свентек на финишной прямой сезона первую строчку в рейтинге WTA, надо признать, на «Больших шлемах» она действительно смотрелась более внушительно. Причем заметно. Судите сами, Ига выиграла «Ролан Гаррос», но на остальных трех турнирах сыграла неудачно. На Australian Open и US Open выбыла уже в четвертом круге, на Уимблдоне — в четвертьфинале. В свою очередь Соболенко, помимо титула на Открытом чемпионате Австралии, дошла до финала Открытого чемпионата США и полуфиналов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Так что, если руководствоваться прежде всего «Большими шлемами», ее превосходство над польской оппоненткой действительно выглядит очевидным. Но все же когда чемпионкой мира становится не первая, а только вторая ракетка мира — это всегда повод для разговоров. Тем более, по идее, Итоговый турнир WTA, где первенствовала Свентек, тоже учитывается.

У мужчин сенсации не произошло, да и как иначе — Джокович на «Больших шлемах» в 2023 году проиграл только один матч — в финале Уимблдона Алькарасу. Поэтому он и был объявлен чемпионом мира в рекордный восьмой раз. Получила награду как чемпионка мира среди юниоров и россиянка Алина Корнеева, выигравшая Australian Open и «Ролан Гаррос». Кстати, предыдущей чемпионкой мира среди юниоров из России в 2016 году была объявлена Анастасия Потапова.

Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Новак в гневе

В свою очередь WTA порадовала Свентек по полной программе — ее во второй раз подряд признали игроком года, а ее наставник Томаш Викторовски стал тренером года. Но вот у мужчин премия ATP «Тренер года» не обошлась без скандального флера. Дело в том, что Иванишевича вновь прокатили. Хорват работает с Джоковичем уже много лет, причем в 2021-м и в 2023-м Новак в сотрудничестве с Гораном выиграл по три «Больших шлема». Но ATP заслуги Иванишевича предпочитает игнорировать — в 2021-м он даже не попал в число номинантов, а «Тренера года» дали наставнику британца Кэмерона Норри аргентинцу Факундо Лугонесу. Сейчас же отметили дуэт наставников итальянца Янника Синнера — австралийца Даррена Кэхилла и итальянца Симоне Ваньоцци.

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович. Джокович — лидер тура, Медведев заработал больше всех россиян и уступил первой ракетке у женщин. Заработки теннисистов за сезон

Горан по этому поводу промолчал, а вот Джокович не стал скрывать раздражения.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с Янником. Горан, я думаю, нам нужно выиграть четыре из четырех «Больших шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и Итоговый турнир, а также и войти в историю этого вида спорта — недостаточно, мой дорогой тренер», — написал в социальных сетях Новак, не поскупившись на смайлы.

Впрочем, хорошо хоть самого Джоковича назвали теннисистом года, причем в восьмой раз за карьеру. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев в паре получили от ATP приз «Любимцы болельщиков», а Мирру Андрееву, напомним, в WTA назвали новичком года.

Теннис
Арина Соболенко
Новак Джокович
Янник Синнер
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