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Сегодня, 13:50

Первая ракетка мира пострадала от теннисистки без флага. Соболенко огорчила Свентек на Итоговом

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Арина Соболенко.
Фото Getty Images
Арина Соболенко.
Фото Getty Images
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Теперь белоруску ждет главный финал в карьере, а россиянка Вероника Кудерметова сразится за титул в паре.

Полуфинал женского Итогового турнира, который проходит в эти дни в США, завершился неожиданным результатом. Белоруска Арина Соболенко остановила главного претендента на титул Игу Свентек из Польши. Хотя сама Соболенко называла чудом, что вообще пробилась на турнир.

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Серия машины Свентек

В этом сезоне Ига стала проблемой, наверное, для всех. С лидером мирового рейтинга в 2022 году Соболенко играла четыре раза. Все четыре матча завершились победой польки. В том числе Свентек была сильнее в финале турнира в Штутгарте и полуфинале US Open.

Но общий счет противостояния не сухой — 4:1. Единственный раз Соболенко побеждала год назад на Итоговом турнире. Тогда девушки сошлись на групповом этапе. Кстати, обе эту стадию не преодолели.

Свентек за этот год выросла в машину, которую почти невозможно остановить. По ходу сезона она отметилась несколькими достижениями. Так, у нее была 37-матчевая серия без поражений — самая длинная в XXI веке. За сезон Ига завоевала 8 титулов, выиграла 76 матчей, уступив в восьми. Точнее, сейчас уже в девяти.

Также полька имела впечатляющую серию побед над теннисистками из топ-10 рейтинга: 15 матчей подряд. Предпоследнее поражение во встречах с первой десяткой случилось еще в январе, последнее нанесла Соболенко в полуфинале Итогового.

Арина Соболенко. Фото Getty Images
Арина Соболенко.
Фото Getty Images

Соболенко обыграла топ-3 рейтинга WTA

Для Соболенко год, как она признается, был непростым. По ходу сезона возникали серьезные проблемы с подачей. Арина сама называла себя «королева двойных ошибок», и этот «титул» закрепился за ней среди болельщиков. На Итоговый она квалифицировалась седьмой, не имея в активе никакого другого титула за сезон.

В первом сете полуфинала Итогового Арина подтвердила звание «королевы»: у нее набралось за партию пять двойных ошибок. Это окажется больше, чем во втором и третьем, вместе взятых. Всего она совершила 9 двойных за матч. Несмотря на это, стартовый сет остался за белоруской. Ей удалось реализовать два ранних брейк-пойнта и довести партию до победы — 6:2.

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Свентек вышла на второй сет сильно заряженной. Сразу повела 4:0, при этом сама уверенно спасалась с брейк-пойнтов соперницы. Хорошо работал форхенд. Партия далась легко — 6:2. Матч как будто начал повторять сценарий их полуфинала на US Open-2022. Но у третьего сета Итогового был другой сюжет. В нем Соболенко вообще ничего не позволила сделать в геймах на своей подаче, хоть и делала двойные (3) и часто не попадала первой (54,5%). В результате безоговорочная победа в сете и матче — 6:2, 2:6, 6:1.

— В целом я была очень спокойна на корте. Не хотела отдавать ей еще одну легкую победу, какие у нее были в первых трех матчах сезона. Этот образ мысли был во время матча, — сказала Соболенко после игры.

Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, кому удалось обыграть всю топ-3 на одном турнире. На групповом этапе Итогового Арина была сильнее Онс Жабер (2) и Джессики Пегулы (3). Подобное ранее удавалось Штеффи Граф и сестрам Уильямс. В финале она сразится с Каролин Гарсией из Франции.

Вероника Кудерметова. Фото AFP
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Кудерметова претендует на титул

В финалах Итогового турнира будут две теннисистки, которые выступают без национальной символики: белоруска Арина Соболенко в одиночном разряде и россиянка Вероника Кудерметова — в парном.

У Кудерметовой образовался очень сильный тандем с бельгийкой Элизе Мертенс. Групповой этап девушки завершили на первом месте, выиграв все три матча. А в полуфинале они за 56 минут оформили победу над Деми Схурс и Дезире Кравчик — 6:1, 6:1.

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В титульной встрече Мертенс и Кудерметовой не будет так просто. В финале их ждет лучшая пара мира — Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии. Они прошлогодние чемпионки Итогового турнира. И у бельгийки Мертенс есть шанс, чтобы поквитаться с чешками за прошлый сезон. Тогда в финале Итогового против Крейчиковой и Синяковой как раз играла Элизе, но в паре с тайваньской спортсменкой Се Шувэй.

Российские теннисистки достаточно успешно выступают в финалах парного разряда на Итоговых турнирах. Чемпионами становились Анна Курникова и Надежда Петрова (обе — по два раза), Елена Дементьева, Мария Кириленко, Елена Веснина и Екатерина Макарова. Этот список может пополнить и Вероника Кудерметова.

Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Полуфиналы
Каролин Гарсия (Франция) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:2
Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 2:6, 6:2, 1:6
Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Полуфиналы
Элизе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — Деми Схурс (Нидерланды)/Дезире Кравчик (США) — 6:1, 6:1
Людмила Киченок (Украина)/ Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова/ Катерина Синякова (обе Чехия) — 6:7 (5:7), 2:6

Теннис
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
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Касаткина выживала в безумной концовке матча с Гарсией. Но дальше на Итоговом турнире — без россиянки