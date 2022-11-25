Как теннисистка Навратилова шокировала публику отношениями с мисс СССР

Вспоминаем историю легендарной теннисистки, которая сделала скандальное предложение модели Лемиговой прямо на стадионе.

История отношений американской теннисистки с чехословацкими корнями Мартины Навратиловой и советской модели Юлии Лемиговой долго была под запретом. Ведь в прежние времена в спорте не было принято совершать каминг-аут, да и до сих пор они вызывают у многих недоумение. Однако со временем обе звезды начали громко рассказывать о своей ориентации, увеличив на этих разговорах свою скандальную известность. Насколько разговоры о запретных чувствах были искренними — вопрос, но шуму они наделали много.

Мартина родом из советской Чехословакии, однако эмигрировала на Запад и представляла на турнирах США. Именно Навратилова была одной из первых спортсменок, кто совершил каминг-аут. Свою нетрадиционную личную жизнь она никогда не скрывала и даже бравировала ей, о ее «романах» знали все. СМИ даже писали, что у теннисистки якобы было более сотни партнерш, причем многие из них являлись известными личностями. Она встречалась с гольфисткой Сандрой Хени, писательницей Ритой Браун, моделью Джуди Нельсон.

Юлия Лемигова в 19 лет победила на конкурсе «Мисс СССР». А в 1991-м отправилась отстаивать честь страны на шоу «Мисс Вселенная», где завоевала звание второй вице-мисс. Модель владеет английским, итальянским и французским языками. У нее свой бизнес во Франции: открыла спа Jolya и фирму косметики «Белая Россия».

До знакомства с Юлией Навратилова в личной жизни не была счастлива. «У меня были какие-то отношения, но в основном краткосрочные. А потом я встретила Юлю в 2008 году, и вот мы вместе уже почти 12 лет. С ней в мою жизнь пришли и ее дочери», — приводит слова теннисистки StarHit.

У Лемиговой в прошлом было много громких романов с мужчинами. Например, европейская пресса сообщала о ее связи с известным банкиром из Франции, другом президента Николя Саркози. У пары даже был общий ребенок, но мальчик не дожил до годовалого возраста. Обстоятельства смерти до сих пор расследуются. Также за Юлией ухаживал экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович.

Юлия Лемигова. Фото Global Look Press

История знакомства

Первая встреча Мартины и Юлии произошла в Париже во время одного званого ужина, куда обе были приглашены, благодаря славянским корням девушки сразу же нашли общий язык.

«Я работала моделью, встречалась со многими знаменитостями. Я не фанатка тенниса, но, конечно, я знала, кто она такая, и мы сразу же принялись болтать. Я полагаю, нас очень сблизили наши восточноевропейские корни. У нас было так много общего. Она была очень забавной, мы много смеялись», — признается Юлия журналистам из Daily Mail.

Следующая их встреча случилась лишь спустя восемь лет, тогда Лемигова была уже мамой двух дочерей. Кто является отцами девочек — официально не сообщается. Тогда Юлия познакомила теннисистку с ее детьми.

«У меня был полный поднос еды. Я познакомила Мартину с дочками. Мы пообедали, и потом я вдруг подумала: «Я бы хотела увидеть ее снова», — вспоминает Юлия в разговоре с Daily Mail.

После они начали чаще видеться, играли в теннис, вскоре Мартина пригласила всех погостить в ее доме в Майами. Слухи о том, что у женщин не просто дружба, а «роман», начали ходить в 2009 году. Иначе и быть не могло, учитывая репутацию Навратиловой. Теннисистка намеренно выставляла свою очень спорную личную жизнь напоказ, заявляя о желании «сломать стереотипы» и не беспокоясь о чувствах верующих и людей, которые не считают однополые отношения нормой.

Юлия Лемигова и Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Предложение

Спустя шесть лет после начала тесного общения женщины решили перевести запретные отношения в юридическую плоскость. Предложение сделала Навратилова еще в 2014 году на US Open, когда в полуфинале представитель Японии Кеи Нисикори неожиданно для всех обыграл серба Новака Джоковича. В трансляцию матча попало, как Мартина встает на одно колено.

«Я очень нервничала. Но все прошло хорошо, и она сказала «да». Раньше я видела людей, которые делали предложения во время спортивных мероприятий, в кино и даже в реальной жизни. Но теперь это все происходило со мной, и я как будто наблюдала за собой со стороны. Это было круто», — пишет Daily Mail слова Мартины.

Навратиловой тогда было 58 лет, а Лемиговой — 42 года. Церемония прошла в Нью-Йорке, где в то время уже было разрешено официально заключать однополые браки (запрещены и осуждаются в России). Свидетельницей стала популярная актриса Голливуда Брук Шилдс. Сейчас пара проживает во Флориде. Часто публикует совместные фото, при этом редко выходит в свет.

Новый закон РФ, который в данный момент находится в процессе принятия парламентом страны, запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых граждан. Закон направлен против формирования нетрадиционных сексуальных установок, их привлекательности, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.