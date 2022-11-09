«Этот сезон ассоциируется с песней «Прогулка» Земфиры». Интервью с Дарьей Касаткиной

Подводим итоги года с лучшей теннисисткой России.

Сезон-2022 Дарья Касаткина завершает в статусе восьмой ракетки мира. За этот год она выиграла два титула и впервые добралась до полуфинала турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос»). Последним матчем в сезоне стал триллер на Итоговом турнире против француженки Каролин Гарсии. Девушки два с половиной часа выясняли, кто из них достоин пройти в полуфинал. Все решилось на тай-брейке, где сильнее была Гарсия, которая в результате выиграла этот турнир. После матча Дарье, как она призналась, потребовалось пару дней, чтобы «вернуться в реальность», и тогда она ответила на вопросы «СЭ» и «Известий».

После матча с Гарсией психологически было тяжело, физически — нет

— Что осталось в голове после дикого матча с Гарсией на Итоговом турнире?

— Было очень сложно. Просто полное опустошение. Отдала всю себя, но по этому поводу нет никаких сожалений. Конечно, обидно проиграть такой матч. Понимаешь, что могла выйти в полуфинал и иметь хорошие шансы пройти дальше по турниру. Но это спорт, кто-то должен был победить, а кто-то — проиграть. Надеюсь, что в следующий раз у меня получится выиграть в подобном матче. В любом случае считаю, что это хороший турнир и отличный сезон.

— В матче с Гарсией показали невероятную борьбу, особенно в третьем сете при счете 4:4, когда смогли спасти шесть брейк-поинтов. Как вам это удавалось?

— Психологически непросто. Нужно было на важном счете подавать вторую подачу. Раньше это было для меня большой проблемой, сейчас в этом плане намного лучше. Это был сложный гейм. Если бы я его проиграла, то матч, скорее всего, закончился бы со счетом 6:4, потому что такие геймы играют ключевую роль. Сложно держать себя в позитивном ключе, когда отыгрываешь брейк-поинты, но затем потом все равно уступать очко. Поэтому я довольна, как с этим справилась. В начале сезона и в прошлом году зачастую проигрывала геймы в такой борьбе.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

— Чего не хватило на тай-брейке?

— Я начала его хорошо, с эйса. Затем несколько очков провела не очень сконцентрированно. Даже, наверное, нервничала немножко больше, чем обычно. Поэтому получился такой скомканный отрезок тай-брейка. После, конечно, завязалась сильная борьба. Когда счет идет очко в очко, то любая мелочь может сыграть роль. Поэтому первые очки на тай-брейке самые важные, а я не сыграла их так, как нужно было.

— Последний матч сезона — и такой изматывающий. Как чувствует себя организм после этого?

— Сразу после матча эмоционально чувствовала себя очень плохо. Была сильно измотана, ничего внутри не осталось. Физически — хорошо. Довольна тем, что в конце сезона была физически на пике своей формы. Психологически тоже все было нормально, но после такого завершающего матча мне потребовалось пару дней, чтобы вернуться в реальность.

Из всех успехов сезона выделяет полуфинал «Ролан Гаррос»

— Каким запомнится первый Итоговый турнир для вас?

— Я бы не сказала, что это первый Итоговый. Приезжала в Сингапур. Была запасной, но все равно успела познакомиться с атмосферой турнира, прочувствовать, понять, как все работает. По сути, в США отличалось тем, что намного больше тренировалась и играла матчи. В остальном это был для меня как очередной турнир, просто меньше игроков и чуть особенная атмосфера. Старалась направить себя на такой путь, что это очередной турнир и не нужно себя супернакручивать. Пыталась держаться в обычном режиме, чтобы не переволноваться.

— Перед Итоговым говорили, что нервничаете. Это какое-то новое ощущение или примерно как на турнирах «Большого шлема»?

— Я, кстати, нервничала меньше. У меня перед «шлемами» нервы играют сильнее. Мне кажется, что атмосфера там более интенсивная: очень много людей, постоянно все корты забиты. Чувствуется, что что-то происходит глобальное. Все-таки на Итоговом ситуация другая. Там все намного спокойнее, меньше людей. Конечно, нервничала, но не так, как на турнирах «Большого шлема».

— Провели отличный сезон с возвращением в топ-10, двумя новыми титулами, полуфиналом «Ролан Гаррос» и попаданием на Итоговый. Что больше всего запомнится в игровом плане?

— Я очень довольна сезоном. Это мой лучший сезон. Но, даже достигнув определенных успехов в этом году, сидела и думала, что хочу, конечно, больше, хочу еще. Восьмой номер рейтинга — это круто, но седьмой был очень близко, а там уже шестой недалеко. В конце года поняла, что мне мало того, что сделала. Поэтому приложу все усилия, чтобы достигнуть больших результатов. Запомнится, безусловно, полуфинал «Ролан Гаррос». Это особенный период. Было классно. Поэтому назову этот турнир.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Год назад не верила, что может быть восьмой

— Глядя на результаты последних двух сезонов, можно говорить о камбэке в карьере Дарьи Касаткиной. В чем вы видите причины этого камбэка? Что изменилось?

— Это результат проделанной большой работы моей команды. Команде, которая у меня сейчас, три с половиной года. Дело в психологической силе, которой мне не хватило после завершения сезона-2018. Я стала взрослее, спокойнее, адекватнее принимаю свои успехи. Поэтому меня не так сильно бросает из стороны в сторону.

— Насколько большой потенциал для роста видите в себе? Чему еще нужно научиться, чтобы стать сильнее?

— В первую очередь на ум приходит подача. Я над ней работаю, поверьте, не первый год и очень много, но результат не приходит быстро. Конечно, в психологическом плане очень много над чем надо поработать. И не знаю ни одного человека, у кого бы был идеальный удар. Поэтому всегда есть куда расти.

— Если бы год назад вам сказали, что будете в конце сезона восьмой в рейтинге, как бы отреагировали?

— Я бы очень сильно не поверила. Потому что для меня эта цель казалась не то чтобы недосягаемой, но далековатой. Хочу сказать, что по ходу того, как ты идешь к этой цели и по чуть-чуть достигаешь каких-то результатов, понимаешь, что эта цель уже недалеко. Так было в этом году. Поэтому сейчас хочу намного большего, чем быть восьмой. Приложу для этого все усилия.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

— Назовите песню «Земфиры», которая идеально опишет ваш сезон?

— На протяжении всего сезона слушала песню «Прогулка». Не скажу, что опишет мой сезон, но она была со мной весь год, поэтому сильно с ним ассоциируется.