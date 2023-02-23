Касаткина сменила тренера и рискует вылететь из топ-10. Что происходит с первой ракеткой России?

Дарья слабо начала сезон-2023, но пойдут ли на пользу перемены?

Первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая сейчас рекордное для себя восьмое место в рейтинге WTA, неожиданно прервала сотрудничество со своим многолетним наставником Карлосом Мартинесом, сменив его на тренера-новичка Флавио Чиполлу. Причем в 2023 году она чаще проигрывает, чем выигрывает. Неужели после резкого взлета в ее карьере вновь начинается спад? Попробуем разобраться.

Прорыв в 2022 году

Касаткину нельзя назвать самой стабильной теннисисткой мира. Россиянка завершила сезон-2018 в топ-10, но дальнейшего прогресса не последовало. Более двух лет (с октября 2018-го по февраль 2021-го) Дарья не доходила до финалов турниров WTA, опустилась в восьмой десяток рейтинга. Остановить регресс вместе с Мартинесом удалось как раз в начале позапрошлого года, когда Касаткина взяла титулы в Мельбурне (пусть не на «Большом шлеме», а на обычном турнире) и в Санкт-Петербурге и вскоре вернулась в топ-30.

В прошлом сезоне восхождение продолжилось. Особенно хороши были результаты на грунте в конце весны и на американском харде в конце лета. На земляном покрытии теннисистка впервые дошла до полуфинала Гранд-слэма («Ролан Гаррос»). Кроме того, стала полуфиналисткой турнира WTA 1000 в Риме. А на харде в августе взяла титулы в Сан-Хосе и Гранби.

И хотя концовка сезона получилась у Дарьи смазанной, она не просто вернулась в топ-10, но и впервые сыграла на Итоговом турнире WTA. Где, кстати, была очень близка к выходу в полуфинал. В январе она отметилась финалом на турнире в Аделаиде — в общем, старт сезона также сложно было назвать полностью провальным. Однако затем началась череда неудач. В решающем матче в Аделаиде Касаткина взяла только два гейма у швейцарки Белинды Бенчич (0:6, 2:6), после чего на Открытом чемпионате Австралии разгромно уступила и соотечественнице Варваре Грачевой (1:6, 1:6). В Абу-Даби она на старте все же победила Жил Тайхманн из Швейцарии, зато затем уступила без шансов китаянке Чжэн Циньвэнь (1:6, 2:6). И, не исключено, третий разгром почти подряд переполнил чашу терпения теннисистки — с Мартинесом решено было расстаться.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Незапланированная ситуация

Хотя, конечно, за время сотрудничества Касаткиной и Мартинеса бывали и более черные теннисные полосы. Поэтому, что конкретно произошло между испанским специалистом и его подопечной, неизвестно. Сама Дарья только сказала по этому поводу, что бывают всякие незапланированные ситуации. Признав очевидное — лучше, конечно, менять тренера либо перед межсезоньем, либо перед тренировочным блоком. Первую тренировку с новым наставником она провела только в день своего стартового матча в Дохе в середине февраля.

«Было страшно заканчивать такие долгие отношения с тренером. Сложно, почти четыре года вместе работали. Да и начинать с новым тренером сложно, когда вообще не знаешь человека», — рассказала Дарья ютюб-каналу Натальи Забияко.

Вскоре выяснилось, что новым наставником Касаткиной стал 39-летний итальянец Флавио Чиполла. Личность в теннисном мире небезызвестная, но точно не знаменитая. С 2006 по 2011 год Чиполла завоевал пять титулов на «челленджерах», поднимался на 70-е место в рейтинге ATP (в апреле 2012-го), а карьеру завершил только в 2018 году. Как тренер итальянец пока себя никак не проявил. Кстати, Дарья в своей карьере отнюдь не меняла тренеров как перчатки — на взрослом уровне она работала только со словаком Владимиром Платеником, бельгийцем Филиппом Дехаесом и Мартинесом.

Флавио Чиполлу. Фото Global Look Press

Опасность в конце весны

Привнесет ли что-нибудь в ее теннис Флавио? Пока сказать сложно, рисунок игры пока не изменился, да и результаты тоже. В Дохе Касаткина выиграла у канадки Ребекки Марино, но затем уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе, а в Дубае на этой неделе выбыла уже после стартового матча с чешкой Барборой Крейчиковой. Правда, не сказать, что играла совсем уж плохо, имела четыре матчбола, но не смогла их реализовать, уступив в итоге 4:6, 6:4, 5:7.

Если спад продолжится, то Касаткина рискует выбыть из топ-10, «улетев» в конец топ-20. До конца грунтового сезона ей предстоит защитить почти полторы тысячи очков (больше всего — 720 за «Ролан Гаррос» и 350 за Рим). То есть примерно половину из нынешнего (3375 баллов) очкового багажа. Хотя время на исправление ситуации еще есть, да и турниров, где можно отличиться, предостаточно. В частности, в 2022 году на связке супертурниров в Майами и Индиан-Уэллсе Дарья выиграла лишь одну игру, поэтому выйти в плюс там будет не так и сложно.

Отнять звание первой ракетки России у Касаткиной в обозримом будущем могут Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, занимающие в рейтинге WTA 11-е и 13-е места соответственно. Но в Дубае они также не добрались до четвертьфинала, а отставание в баллах немаленькое.