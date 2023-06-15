Олимпийская чемпионка Рио вышла замуж. Кто стал избранником теннисистки Макаровой?

Больше 10 лет Екатерина находится в отношениях с Алишером Бикбулатовым, успешным бизнесменом, блогером и ЗОЖ-активистом.

Трехкратная победительница турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года среди женских дуэтов (с Еленой Весниной), экс первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова вышла замуж. Об этом теннисистка рассказала в своих соцсетях, подписав свадебные фото датой «13.06.2023». Избранником Макаровой стал бизнесмен Алишер Бикбулатов. Мужчина тоже всю жизнь занимался спортом и является тренером по теннису, а недавно сменил бизнес с сетью пекарен на магазины овощей и фруктов.

Екатерина Макарова вышла замуж за Алишера Бикбулатова. Фото Соцсети

Пекарь

Алишер — известный бизнесмен, но начинал он со спорта. В детстве не рвался заниматься теннисом, настояли родители. Как признается Бикбулатов, это помогло ему дальше в жизни: «В детстве я не горел большим желанием играть в теннис, но родители точно знали, что мне это нужно, и были правы. Теннис помог мне выйти из-под родительского крылышка и попасть в настоящую взрослую жизнь. Мама, папа, передаю вам привет, вы молодцы! Сейчас не играю в теннис каждый день, но по возможности всегда с удовольствием беру ракетку и играю с товарищами. Предприниматель — это творец, борец, фундамент своего дела. Спорт помогает в бизнесе, уверен в этом на сто процентов».

В 2015 году Бикбулатов решил заняться бизнесом и начал с сети пекарен «Маковка». Сначала это было всего одно заведение площадью 18 квадратных метров. Алишер вложил в него 600 тысяч рублей и планировал зарабатывать на перепродаже других производителей или выпекать готовую замороженную продукцию. Вложения себя не оправдали — выручка составляла всего 5 тысяч рублей в день, а нужно было в 2,5 раза больше, чтобы появилась самоокупаемость. «Сейчас я понимаю, что самое важное в бизнесе — знания. А тогда играл в угадайку, думал, что все знаю: выбирал помещение «на ощущениях», без просчета трафика, ориентира на целевую аудиторию, нанимал неграмотных проектировщиков и, соответственно, терял время и деньги», — рассказывал Бикбулатов ТАСС.

Сейчас в 50 разных городах работают 107 пекарен сети «Маковка». Алишер говорил, что ему интересно создавать разные форматы заведений — например пекарни с кулинарией и точки навынос. Новый формат подразумевал под собой и возможность полноценного приема пищи: «Вот новый формат, конечно же, ЗОЖ. Это уже фаст-кэжуал, там фреш-салаты, крем-супы — вообще все».

Екатерина Макарова. Фото Соцсети

ЗОЖ-проект

Через некоторое время, когда пекарни уже достигли успеха, бизнесмен решил сменить направление бизнеса. В социальных сетях Алишер делился своей историей и проблемами со здоровьем: «У меня с самого детства болел желудок, а к 33 годам, ведя достаточно разгульный образ жизни и много нервничая на работе, я его совсем ушатал... Много времени я проводил в больницах или просто сидел на одном месте, но образ жизни менять не хотел. Когда в очередной раз начинал болеть живот, я закидывался таблетками и шел тусить дальше».

В 2021 году Бикбулатов продал сеть пекарен, потому что понял, что не хочет развивать то, чем сам не пользуется. А он не ест хлебобулочные изделия как раз потому, что следит за собственным здоровьем. Алишер открыл сеть магазинов фруктов и овощей «Киви», чтобы он сам и другие люди могли следить за собственным питанием. Для этого бизнесмен даже получил диплом нутрициолога. В своих социальных сетях он рассказывает о правильном питании и других своих жизненных установках — здоровом сне, сексе, спорте и психологическом равновесии.

Спорт Бикбулатов тоже не забросил — активно проводит время не только на корте, но и на отдыхе. Не так давно Алишер покорил вершину Эльбрус. На это мужчина решился всего за пять дней до начала экспедиции, но смог взобраться на горный пик. С Екатериной же они вместе путешествуют, открывают пекарни и магазины и просто радуются жизни. Макарова после завершения карьеры занимается тренерской деятельностью и выступает в роли колумниста «СЭ».