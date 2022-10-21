Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг

У румынской теннисистки перед US Open взяли положительную пробу на препарат из класса ЭПО.

Экс первая ракетка мира Симона Халеп временно отстранена от тенниса. У спортсменки, которая совсем недавно развелась с мужем, новые беды. Всему виной — положительная допинг-проба. Злополучный тест румынка сдала накануне Открытого чемпионата США. В образце обнаружили следы очень редкого запрещенного вещества — роксадустата. А наличие положительной допинг-пробы влечет за собой обязательное временное отстранение от участия в соревнованиях. В перспективе 31-летняя спортсменка может получить четыре года дисквалификации, что наверняка будет означать завершение ее карьеры.

Допинг

Сама Симона в своих социальных сетях заявила — она никогда намеренно не принимала запрещенные вещества. И заверила, что будет бороться за свою правоту до конца. «Сегодня начинается самый тяжелый матч в моей жизни: борьба за правду. Меня уведомили, что у меня положительный результат теста на вещество под названием роксадустат в крайне малом количестве, что стало самым большим потрясением в моей жизни. Это полностью противоречит всем ценностям, которые мне прививали. Столкнувшись с такой несправедливостью, я чувствую себя совершенно сбитой с толку. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала никаких запрещенных веществ», — написала Халеп.

Последний раз румынская теннисистка выходила на корт на US Open, где уступила в первом круге украинке Дарье Снигур со счетом 2:6, 6:0, 4:6. Накануне соревнований в Нью-Йорке Симона достаточно неожиданно выиграла турнир в Торонто. После выступления на американском «мейджоре» спортсменка перенесла ринопластику на носу и досрочно завершила сезон. Она также отметила, что после Открытого чемпионата США ментально истощена. А до этого — даже задумывалась о завершении карьеры. А в сентябре Халеп еще и развелась со своим мужем — румынским миллионером Тони Юруцем, с которым они были в браке всего два года. А теперь у нее еще и нет права соревноваться.

Симона Халеп. Фото Global Look Press

Проба В

«Международное агентство по честности в теннисе подтвердило, что Симона Халеп, 31-летняя румынская теннисистка, была временно отстранена в соответствии со статьей 7.12.1 Антидопинговой программы тенниса 2022 года (TADP)», — говорится о Халеп на сайте организации.

В допинг-пробе А у Халеп обнаружили запрещенный Roxadustat (роксадустат). Этот препарат используют, как правило, для лечения анемии при хронической болезни почек. Это вещество того же класса, что ЭПО, — тяжелейший допинг, который используют представители циклических дисциплин. Зачем он в теннисе — непонятно. Но поскольку Халеп увлекается пластической хирургией (ранее делала себе операцию по уменьшению груди), то не исключено, что запрещенка попала в ее организм не в качестве средства для улучшения результатов, а как лекарство.

31-летняя теннисистка попросила проверить допинг-пробу В, однако это сработало против нее — и только подтвердило нарушение правил. Примечательно, что, со слов Халеп, количество вещества, которое было обнаружено, крайне маленькое. Ну и в пользу спортсменки и тот фактор, что препарат не рекомендуют применять для повышения спортивных результатов, поскольку это представляет собой серьезный риск для здоровья. Однако все это теория. Если Симона не представит убедительных доказательств непредумышленного употребления запрещенки — наказание будет достаточно суровым.

Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Осуждение

Примечательно, что сама Симона утверждала, что она очень внимательна к запрещенным веществам. Особенно много комментариев румынки было во время допингового дела россиянки Марии Шараповой. «Лично я сама проверяю все, что принимаю. В начале года я изучаю список, который присылают из ВАДА. Когда я лечила свой вирус, то пила только антибиотики и витамин C. Но если нужно узнать, безопасен ли какой-нибудь препарат, можно просто спросить антидопинговое агентство своей страны, и они подскажут», — заявила румынка в марте 2016 года.

А после возвращения Марии Симона высказывалась довольно дерзко, уверяя, что приглашать россиянку на турниры после отстранения — это плохо! Так говорила Халеп, когда Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за применение мельдония и получила wild card на турнир в немецком Штутгарте: «По моему мнению, для детей это не очень хороший пример — продвигать, помогать теннисисткам, которые были дисквалифицированы за допинг. Но я говорю не только о Шараповой, а обо всех, уличенных в применении запрещенных препаратов».

«Все делают то, что хотят. Если прессе больше интересно то, что Шарапова приехала сюда, это их позиция. Но я не считаю это позитивным моментом, потому что она заплатила за свои действия. Ее уличили в применении допинга, поэтому я больше восхищаться ей не могу», — заявила румынка.