«Есть что-то в игре с доперами». Канадская теннисистка оскорбила украинку, а заодно пнула Шарапову

Неоднозначное поведение Эжени Бушар, которой снимки в купальниках удаются гораздо лучше, чем посты о теннисе.

Канадская теннисистка Эжени Бушар решила отметить свою победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Мадриде странным способом. Бушар обыграла соперницу в трех сетах 6:7 (6:8), 6:2, 6:2. А после матча зашла в Twitter и оставила короткое сообщение: «Есть что-то в игре с доперами в Мадриде». К твиту теннисистка прикрепила фотографию, на которой она победно сжимает кулак во время игры против Ястремской. Однако принципов канадки надолго не хватило. Сообщение было удалено.

Допинг через интимный контакт

Своим недолговечным твитом Бушар напомнила о допинг-скандале двухгодичной давности. В 2021 году перед Australian Open стало известно, что в допинг-пробе Ястремской обнаружены метаболиты запрещенного вещества местеролона. Украинку отстранили от соревнований, но она упорно отказывалась признавать вину. Неожиданно через полгода ITF отменила дисквалификацию, допустив теннисистку до участия в турнирах.

Позже было опубликовано объяснение скандального решения Международной теннисной федерации. Согласно документам, запрещенные вещества попали в организм Ястремской после секса с бывшим парнем, который принимал местеролон. Вообще это средство назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. Бойфренд дал признательные показания, а сама теннисистка прошла проверку на полиграфе. Результат оказался для нее спасительным. Также в пользу Даяны сыграло то, что концентрация местеролона в ее организме была крайне мала, а анализ образца волос дал отрицательный результат на вещество.

Оправдания Ястремской убедили ITF, но, видимо, не убедили Бушар.

Даяна Ястремская. Фото Global Look Press

Бушар против Шараповой

Казалось бы, при чем здесь Мария Шарапова? Ведь в твите фамилия российской теннисистки не упоминается, а есть только слово «допер» во множественном числе. Тут нужно отмотать на несколько лет назад. Когда в 2017-м срок дисквалификации Шараповой за применение мельдония подошел к концу, российская теннисистка не имела рейтинга для участия в крупных турнирах. Однако организаторы, которые желали видеть у себя звезду такого уровня, с удовольствием выдавали Марии уайлд-кард. Эта ситуация стало триггером для Бушар.

«Она мошенница, поэтому я не думаю, что мошенникам в каком-либо виде спорта следует разрешать снова заниматься этим видом спорта, — говорила канадка. — Это так несправедливо по отношению ко всем другим игрокам, которые делают все правильно. Я считаю, что WTA посылает юным спортсменам неверный сигнал: жульничайте, и мы примем вас обратно с распростертыми объятиями».

После такого громкого заявления судьба свела их на турнире в Мадриде, где Бушар победила — 7:5, 2:6, 6:4. Так что нынешний твит канадской теннисистки явно содержит отсылку на матч с Шараповой. Те же грунтовые корты Мадрида, снова победа Бушар в трех сетах над теннисисткой, попадавшей в допинговый скандал. Однако если сейчас твит Эжени удалила, то в 2017-м заявляла, что будет стоять на своем: «Многие люди по всему миру, которые, возможно, боялись высказаться, были рады, что я озвучила свою точку зрения, и поддержали меня. Так что я ни о чем не жалею. Мне задали вопрос, и я честно на него ответила. Я такая».

После матча Шарапова и Эжени продолжили косвенно подкалывать друг друга в Twitter. Так Мария лайкнула изображение макета обложки книги с фотографией и цитатой Бушар: «Невыносимо, но до сих пор моя жизнь — желание быть Марией Шараповой» (канадка ранее признавалась, что была фанаткой российской теннисистки). Эжени ответила на US Open в 2019 году. Когда Шарапова с треском проиграла Серене Уильямс в первом круге турнира, Бушар написала: «Я здесь не только для рукопожатия».

Но на корте звездная россиянка и канадка после мадридского матча в 2017-м ни разу не пересекались. А вообще канадка больше известна своими сексапильными снимками в соцсетях, чем успехами на корте. Периодически она выдает неплохие результаты, но в целом ей очень далеко не только до Шараповой, но даже до Анны Курниковой — теннисистки примерно того же стиля поведения.

Эжени Бушар. Фото Global Look Press

Скандальная неделя

Скандал с Бушар и Ястремской — не единственный в эти дни. Текущая теннисная неделя вообще богата на истории, связанные с допингом. Так дисквалификацию за применение запрещенных препаратов получил словак Андрей Мартин. В его организме было обнаружено вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецептеров.

История попадания допинга в организм в данном случае не менее интересная, чем у Ястремской. Во время слушания Мартин объяснил, что в июне он зачем-то участвовал в турнире по флорболу и случайно выпил из бутылки с водой, которая принадлежала партнеру по команде. На слушаниях по делу присутствовал этот партнер, который подтвердил версию теннисиста (хотя зачем допинг в любительском флорболе — огромная загадка). В итоге вместо положенных четырех лет дисквалификации Мартин получил 14-месячный бан.

Продолжается отстранение от турниров бывшей первой ракетки планеты Симоны Халеп. При этом решения по допинговому делу до сих пор нет, хотя о том, что румынская теннисистка сдала положительную пробу, стало известно еще в октябре прошлого года.

Халеп по-прежнему настаивает, что не принимала обнаруженный в ее организме роксадустат — запрещенное вещество, находящееся в одной категории с ЭПО в списке ВАДА. На днях теннисистка в резкой форме потребовала от ITF огласить свое решение. «Прошло семь месяцев с тех пор, как меня отстранили, хотя с декабря у меня есть все доказательства невиновности. Я не прошу особого отношения. Просто прошу вынести вердикт. Сколько еще это будет продолжаться?» — написала она в соцсетях.

В ответ Международная федерация тенниса заявила, что Халеп обращается не по адресу: «ITF не принимает участия в рассмотрении дела, поскольку теннисная антидопинговая программа управляется и реализуется Международным агентством по обеспечению честности в теннисе от имени ATP, WTA, ITF и «Больших шлемов». Действительно, агентство — формально независимая организация, специально созданная для дисциплинарных разбирательств в теннисе. Так что Симоне теперь остается только ждать.