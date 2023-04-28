«Есть что-то в игре с доперами». Канадская теннисистка оскорбила украинку, а заодно пнула Шарапову

Скандалы
Сегодня, 15:25
Канадская теннисистка Эжени Бушар решила отметить свою победу над украинкой Даяной Ястремской на турнире в Мадриде странным способом. Бушар обыграла соперницу в трех сетах 6:7 (6:8), 6:2, 6:2. А после матча зашла в Twitter и оставила короткое сообщение: «Есть что-то в игре с доперами в Мадриде». К твиту теннисистка прикрепила фотографию, на которой она победно сжимает кулак во время игры против Ястремской. Однако принципов канадки надолго не хватило. Сообщение было удалено.
Своим недолговечным твитом Бушар напомнила о допинг-скандале двухгодичной давности. В 2021 году перед Australian Open стало известно, что в допинг-пробе Ястремской обнаружены метаболиты запрещенного вещества местеролона. Украинку отстранили от соревнований, но она упорно отказывалась признавать вину. Неожиданно через полгода ITF отменила дисквалификацию, допустив теннисистку до участия в турнирах.
Позже было опубликовано объяснение скандального решения Международной теннисной федерации. Согласно документам, запрещенные вещества попали в организм Ястремской после секса с бывшим парнем, который принимал местеролон. Вообще это средство назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. Бойфренд дал признательные показания, а сама теннисистка прошла проверку на полиграфе. Результат оказался для нее спасительным. Также в пользу Даяны сыграло то, что концентрация местеролона в ее организме была крайне мала, а анализ образца волос дал отрицательный результат на вещество.
Оправдания Ястремской убедили ITF, но, видимо, не убедили Бушар.
Казалось бы, при чем здесь Мария Шарапова? Ведь в твите фамилия российской теннисистки не упоминается, а есть только слово «допер» во множественном числе. Тут нужно отмотать на несколько лет назад. Когда в 2017-м срок дисквалификации Шараповой за применение мельдония подошел к концу, российская теннисистка не имела рейтинга для участия в крупных турнирах. Однако организаторы, которые желали видеть у себя звезду такого уровня, с удовольствием выдавали Марии уайлд-кард. Эта ситуация стало триггером для Бушар.
«Она мошенница, поэтому я не думаю, что мошенникам в каком-либо виде спорта следует разрешать снова заниматься этим видом спорта, — говорила канадка. — Это так несправедливо по отношению ко всем другим игрокам, которые делают все правильно. Я считаю, что WTA посылает юным спортсменам неверный сигнал: жульничайте, и мы примем вас обратно с распростертыми объятиями».
После такого громкого заявления судьба свела их на турнире в Мадриде, где Бушар победила — 7:5, 2:6, 6:4. Так что нынешний твит канадской теннисистки явно содержит отсылку на матч с Шараповой. Те же грунтовые корты Мадрида, снова победа Бушар в трех сетах над теннисисткой, попадавшей в допинговый скандал. Однако если сейчас твит Эжени удалила, то в 2017-м заявляла, что будет стоять на своем: «Многие люди по всему миру, которые, возможно, боялись высказаться, были рады, что я озвучила свою точку зрения, и поддержали меня. Так что я ни о чем не жалею. Мне задали вопрос, и я честно на него ответила. Я такая».
После матча Шарапова и Эжени продолжили косвенно подкалывать друг друга в Twitter. Так Мария лайкнула изображение макета обложки книги с фотографией и цитатой Бушар: «Невыносимо, но до сих пор моя жизнь — желание быть Марией Шараповой» (канадка ранее признавалась, что была фанаткой российской теннисистки). Эжени ответила на US Open в 2019 году. Когда Шарапова с треском проиграла Серене Уильямс в первом круге турнира, Бушар написала: «Я здесь не только для рукопожатия».
Но на корте звездная россиянка и канадка после мадридского матча в 2017-м ни разу не пересекались. А вообще канадка больше известна своими сексапильными снимками в соцсетях, чем успехами на корте. Периодически она выдает неплохие результаты, но в целом ей очень далеко не только до Шараповой, но даже до Анны Курниковой — теннисистки примерно того же стиля поведения.
Скандал с Бушар и Ястремской — не единственный в эти дни. Текущая теннисная неделя вообще богата на истории, связанные с допингом. Так дисквалификацию за применение запрещенных препаратов получил словак Андрей Мартин. В его организме было обнаружено вещество, относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецептеров.
История попадания допинга в организм в данном случае не менее интересная, чем у Ястремской. Во время слушания Мартин объяснил, что в июне он зачем-то участвовал в турнире по флорболу и случайно выпил из бутылки с водой, которая принадлежала партнеру по команде. На слушаниях по делу присутствовал этот партнер, который подтвердил версию теннисиста (хотя зачем допинг в любительском флорболе — огромная загадка). В итоге вместо положенных четырех лет дисквалификации Мартин получил 14-месячный бан.
Продолжается отстранение от турниров бывшей первой ракетки планеты Симоны Халеп. При этом решения по допинговому делу до сих пор нет, хотя о том, что румынская теннисистка сдала положительную пробу, стало известно еще в октябре прошлого года.
Халеп по-прежнему настаивает, что не принимала обнаруженный в ее организме роксадустат — запрещенное вещество, находящееся в одной категории с ЭПО в списке ВАДА. На днях теннисистка в резкой форме потребовала от ITF огласить свое решение. «Прошло семь месяцев с тех пор, как меня отстранили, хотя с декабря у меня есть все доказательства невиновности. Я не прошу особого отношения. Просто прошу вынести вердикт. Сколько еще это будет продолжаться?» — написала она в соцсетях.
В ответ Международная федерация тенниса заявила, что Халеп обращается не по адресу: «ITF не принимает участия в рассмотрении дела, поскольку теннисная антидопинговая программа управляется и реализуется Международным агентством по обеспечению честности в теннисе от имени ATP, WTA, ITF и «Больших шлемов». Действительно, агентство — формально независимая организация, специально созданная для дисциплинарных разбирательств в теннисе. Так что Симоне теперь остается только ждать.