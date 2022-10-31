Итоговый турнир WTA: на что претендует Касаткина?

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Пока мужчины еще продолжают борьбу за место на Итоговом турнире и начинают выступления на «мастерсе» в Париже, девушки уже готовы посоревноваться за последний крупный титул сезона. В ночь на 1 ноября теннисистки сыграют первые матчи в американском Форт-Уэрте. Впервые в карьере на WTA Finals выступит россиянка Дарья Касаткина. Вероника Кудерметова, до последнего боровшаяся за восьмерку сильнейших, получила статус первой запасной и выступит в одиночном разряде только в случае снятия одной из участниц.
Распределение теннисисток по группам появилось еще несколько дней назад. Они названы в честь бывших американских спортсменок Трейси Остин и Нэнси Ричи. В первой сыграет сильнейшая спортсменка этого года и железобетонный лидер Ига Свентек. Сложно представить, что кто-то сможет обыграть полячку, настолько уверенной она выглядит. Ига взяла два титула «Большого шлема» и в любом случае останется номером 1 в конце года.
В группе со Свентек встретятся Коко Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина. Чуть больше повезло Онс Жабер, Джессике Пегуле, Марии Саккари и Арине Соболенко — им в первых трех матчах играть против Иги не придется. Если есть еще болельщики, которые сомневаются в превосходстве полячки над всеми остальными, то вот очень простая статистика встреч Свентек с другими участницами Итогового турнира. Ига провела 20 встреч против своих семерых соперниц и проиграла только одну. Ей же принадлежит самое большое количество игр против топ-теннисисток. Впечатляет.
Если не принимать во внимание Свентек и посчитать показатели без нее, то явным лидером видится Онс Жабер, которая выиграла все семь матчей против остальных шести девушек. Не зря туниска сейчас стоит второй в рейтинге WTA. На Итоговом турнире она попытается отстоять свою позицию в борьбе с Джессикой Пегулой. Американка будет выступать у себя дома в хорошем настроении — буквально на днях она впервые в карьере победила на «тысячнике». Кстати, Пегула и Жабер тоже никогда прежде не квалифицировались на Итоговый турнир, как и Касаткина, и Гауфф. Онс и Джессика сыграют между собой уже на предварительной стадии — матч будет одним из самых зрелищных на этом этапе.
Пегула вообще первой выйдет на корт в США в матче против Марии Саккари — именно они разыгрывали титул на недавнем «мастерсе» в Гвадалахаре. После них борьбу начнут Онс Жабер и Арина Соболенко. Через день сложная игра предстоит Дарье Касаткиной — ей придется попробовать навязать конкуренцию Иге Свентек.
Выступление Дарьи на Итоговом турнире волнует многих. В этом сезоне россиянка, несомненно, начала выступать лучше, но особой стабильности в ее играх так и не появилось. Иногда она могла выиграть титул, а через пару дней проиграть в стартовом матче на более важном соревновании. Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что выступление в полуфинале уже будет успехом для Касаткиной. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев же вообще сказал, что россиянка вряд ли выйдет из группы: «Шанс маленький. Посмотрим. Адаптация, акклиматизация — это тоже важно. Но объективно, шанс не очень большой. Будем надеяться».
Отдельно стоит сказать, что еще одна россиянка Вероника Кудерметова до последнего боролась за квалификацию на Итоговый турнир. Не хватило совсем немного — теннисистка получила статус первой запасной и в случае снятия одной из соперниц заменит ее. Независимо от этого Кудерметова все равно будет в США — сыграет с Элизе Мертенс в парном разряде.
Ига Свентек безоговорочно является лидером этого сезона, но все-таки два титула «Большого шлема» ушли не ей. На Australian Open победила хозяйка соревнований Эшли Барти, закончившая карьеру. На Уимблдоне — Елена Рыбкина, которая не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир. Если бы в Лондоне присваивали очки, то Лена точно была в США. Но из-за ситуации с недопуском россиян и белорусов до соревнований рейтинг там не разыгрывался.
В Форт-Уэрте будет по-другому — независимо от результатов турнира каждая участница получит по 125 рейтинговых очков за матч. То есть спортсменка, сыгравшая всего три раза и проигравшая во всех встречах, заработает 375 очков. Если же теннисистка выиграет какой-то матч, то это принесет ей еще 125 очков. Таким образом, на групповом этапе победная игра будет стоить 250 очков. Полуфинал — 330 очков, финал — 420 очков. Теннисистка, которая не проиграет в США ни одного матча, станет обладательницей 1500 очков и 1,68 миллиона долларов.
Состав участниц WTA Finals-2022
Группа Трэйси Остин: Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция), Дарья Касаткина (Россия)
Группа Нэнси Ричи: Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Мария Саккари (Греция), Арина Соболенко (Белоруссия)