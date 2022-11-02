Касаткина проиграла лидеру рейтинга пятый матч подряд. У россиянки не было шансов

В первом матче на Итоговом турнире Ига Свентек из Польши разгромила россиянку — хватило 80 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой этап

Ига Свентек (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:3



Россиянка Дарья Касаткина впервые в карьере попала на Итоговый турнир. В США сразу же на старте ей выпало играть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Шансы победить у Даши были минимальными, но попытаться стоило — иначе зачем вообще было квалифицироваться? Несмотря на поражение, Касаткина все равно не ушла с корта с пустыми руками — за матч теннисистка получила 150 рейтинговых очков и 30 тысяч долларов.

Печальная статистика

Непонятно, что Даша могла противопоставить Иге. Полячка в этом году добилась невероятной серии из 37 побед в матчах подряд и выиграла титулы «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Кроме этого, первая ракетка мира взяла еще четыре турнира на харде и два на грунте. И только на траве нигде не победила. Но в Форт-Уэрте теннисистки все-таки играют не на этом покрытии, так что это было не столько важно.

Впрочем, Касаткина тоже проводит лучший сезон в карьере, вот только успехи ее гораздо скромнее. Два титула и неплохая игра на некоторых других турнирах (например, выход в полуфинал «Ролан Гарроса») позволили россиянке закрепиться в элите женского тенниса и попасть в десятку сильнейших. В сезоне Даша обыграла многих топов — Елену Рыбакину, которая победила на Уимблдоне, Паулу Бадосу и Арину Соболенко. Во Франции же на «Шлеме» Касаткина как раз уступила Свентек.

Правда, сразу после титулов россиянка порой проигрывала на более важных турнирах в первом круге. Сейчас же кажется, что у нее вообще наступил спад — в октябре теннисистка уступала Анне Калинской, Екатерине Александровой и Мэдисон Киз. Статистика встреч с Игой тоже была не в пользу Касаткиной — всего одна победа еще в 2021 году в Истборне. Причем тот матч девушки играли на траве, которая не является любимым покрытием Свентек. Остальные четыре игры прошли в тотальном превосходстве полячки. Чего-то подобного ожидали и здесь — даже российские эксперты вроде президента Федерации тенниса России считали, что у Касаткиной крайне мало шансов.

Победа без борьбы

Ига легко добилась преимущества уже во втором гейме матча, сделав брейк. Касаткина начала свою подачу с двойной ошибки, а потом не смогла подстроиться под игру полячки. Хотя укороченный был неплох. Отличный шанс отыграться был у Даши сразу же после отданной подачи — у россиянки появилось сразу два брейк-поинта. Теннисистка не смогла реализовать ни одного из них, и Свентек легко отыгралась. В конце партии Ига сделала еще один брейк.

Все складывалось очень уж ожидаемо — все четыре победы полячки над россиянкой в этом году были практически без борьбы. Свентек редко допускает ошибки, так что особого преимущества на этом не получишь. Нужно самой находить моменты и обострять игру. Но Ига мастерски умеет взвинчивать темп тогда, когда это необходимо — Касаткина не всегда могла ей что-то противопоставить.

То же самое получилось и во второй партии, хотя Даша взяла там на один гейм больше. Уж очень легкий брейк сделала Свентек в самом начале, взяв подачу соперницы под ноль, а следом чуть не получив второй. Вообще в этом сете у Касаткиной не было легких геймов на своих подачах — на всех приходилось бороться. Иге было гораздо проще.

Интересно, что полячка стала первой теннисисткой за последние восемь лет, которой удалось выиграть у одной и той же соперницы пять раз за сезон. Для Даши это, конечно, так себе показатель. Она пыталась бороться до конца, но найти какой-то подход к игре Свентек так и не удалось.

Касаткина пробилась на Итоговый турнир последней и имеет самый низкий рейтинг из всех теннисисток. А в группу она попала сильную — кроме Свентек, ей предстоит сыграть с Коко Гауфф и Каролин Гарсией. Поэтому эксперты и утверждают, что шансов на выход в полуфинал у Даши мало. Хотя никто не идеален, поэтому россиянке нужно пережить очередное поражение от Иги и готовиться к следующим матчам. Первый из них состоится уже послезавтра.