Сквозь предательство и скандалы. Теннисистка Возняцки и баскетболист Ли гуляли на свадьбе три дня

Звездные спортсмены многое пережили, прежде чем нашли друг друга, но теперь счастливы и воспитывают двоих детей.

Каролин Возняцки — одна из самых узнаваемых теннисисток в мире. При этом датчанка не может похвастаться великими результатами, главная ее победа была одержана на Открытом чемпионате Австралии-2018. Также она выиграла 33 турнира WTA (из них 30 в одиночном разряде). Некоторое время Каро занимала первое место в мировом рейтинге, что дается далеко не всем. Популярность она получила во многом благодаря своей яркой внешности и дружбе с самой Сереной Уильямс.

Возняцки завершила карьеру в 2020 году. Сейчас она счастлива замужем за баскетболистом Дэвидом Ли. Расскажем подробнее об их романе.

Тяжелое расставание

Перед встречей с Дэвидом Ли датская теннисистка пережила тяжелое расставание, о котором говорили практически все. Каролин несколько лет встречалась с топовым гольфистом из Ирландии Рори Макилроем. В начале 2014 года пара обручилась и на весну была назначена свадьба.

Однако торжество не состоялось. Рори бросил возлюбленную прямо перед важным событием. Гольфист лишь во время подготовки к церемонии осознал, что еще не готов к созданию семьи. При этом расстался он со своей звездной невестой всего за три минуты, да еще и по телефону. Тогда все СМИ бурно обсуждали это расставание. Ведь случилось это в разгар «Ролан Гаррос», где выступала Каролин.

Возняцки тяжело переживала предательство, так как Макилрой всего за пару дней до рокового дня клялся ей в вечной любви. Так Каро описывала позже свое состояние: «Мой мир просто рухнул в одну секунду».

Фото Global Look Press

Новая любовь

Однако бывшей первой ракетке мира пришлось страдать в одиночестве недолго. Вскоре она познакомилась с баскетболистом Дэвидом Ли, с которым ее и связала судьба. Ли известен по выступлению в НБА. В 2015-м он становился чемпионом лиги, а также два раза принимал участие в Матче звезд.

В ноябре 2017 года теннисистка и баскетболист обручились. К тому моменту Ли объявил об уходе из профессионального спорта.

Сейчас Возняцки и Ли наслаждаются семейной жизнью. В 2021 году теннисистка впервые стала мамой. Она родила девочку, которой дали имя Оливия. В 2022-м на свет появился второй ребенок — сын Джеймс.

Большую часть времени они проживают в особняке на частном острове Фишер-Айленд в США. Также спортсмены проводят время в Майами, Нью-Йорке и Монако, где у них есть недвижимость.

Фото Global Look Press

Свадьба

Отдельно хочется отметить пышную свадьбу Возняцки и Ли. Торжество прошло в Тоскане (Италия) в поместье Castiglion del Bosco. На праздник были приглашены 120 гостей, среди которых были теннисистки Серена Уильямс, Анжелика Кербер, Агнешка и Урсула Радваньские, а также баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль. На роскошное событие был приглашен звездный фотограф Пол Уайт, который снимал свадьбу Гая Ричи.

Теннисистка к алтарю пошла в эксклюзивном платье Oscar de la Renta, а жених надел стильный костюм от Tom Ford.

Мероприятие длилось целых три дня. И прошло оно весело, а гости зажигали на полную катушку. Иначе как объяснить то, что после официальной части многие прыгнули в бассейн?

Приглашенных на свадьбу развлекали лазерным шоу и концертом. Танец молодоженов был под живое выступление поп-певца Лукаса Грэма из Дании. На второй день свадьбы гости принимали участие в соревнованиях по бегу с препятствиями, перетягиванию каната и в эстафете. И, как говорят гости, практически везде победу одержала Уильямс.