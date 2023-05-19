Российско-украинская битва в полуфинале турнира в Риме: будет ли скандал?

Вероника Кудерметова или Ангелина Калинина впервые в карьере могут выйти в финал соревнований категории WT А-1000.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина — одна из тех спортсменок, которая систематически отказывается соблюдать в отношении россиянок традицию рукопожатия после завершения матча, а также поддерживает полный запрет на выступление наших теннисистов. По-хорошему, 26-летней уроженке Херсонской области, согласно рекомендациям Минспорта своей страны, вообще нельзя выходить на корт против представительниц России. Тем не менее в пятницу днем ей предстоит один из важнейших поединков в карьере против россиянки Вероники Кудерметовой. Победа в полуфинале турнира в Риме может впервые в карьере обеспечить Ангелине участие в титульном матче соревнований категории WTA-1000.

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Сосредоточена на прогрессе

По идее, Вероника — фаворит предстоящего матча со своей украинской сверстницей. У россиянки выше рейтинг, кроме того, она только что играла в полуфинале крупного грунтового турнира в Мадриде, где уступила первой ракетке мире Иге Свентек. Калинина в целом довольно посредственный игрок — на ее счету за девять лет выступлений ни одного титула WTA. Однако все не так просто. В первую очередь потому, что последнюю личную встречу этих соперниц на турнире в Дубае в феврале этого года на фоне спада в игре россиянки выиграла именно украинка (в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 7:5).

Ну и, конечно, вокруг предстоящей встречи масса политических нюансов. Ведь Кудерметова — одна из тех наших теннисисток, которая, несмотря ни на что, сохраняет тесные связи с Россией. Во время турнира в Мадриде из-за этого даже разгорелся небольшой скандал. Западные журналисты разглядели на форме Вероники логотип компании «Татнефть», структуры которой входят в санкционный список ЕС. Никаких правил теннисного турнира это не нарушало, однако СМИ попытались раздуть скандал. Впрочем, сама теннисистка заявила, что думает исключительно о теннисе.

— Сейчас я сосредоточена на прогрессе, а раньше старалась показывать результаты. Это тяжелая работа, но для меня она самая важная. Всегда стараюсь найти что-то положительное. Ладно, проиграла, но, Вероника, ты хорошо подавала, хорошо принимала, какой-то удар пробила хорошо. Сейчас я стараюсь искать позитив, даже когда плохо выступаю. И это хорошо, — сказала Вероника после четвертьфинала в Риме, в котором она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Ангелина Калинина. Фото Reuters

Надо играть в свой теннис

Еще один важный момент — медленные грунтовые корты лучше подходят для стиля игры украинки. Не даром год назад она дошла в Мадриде до четвертьфинала. Кроме того, Ангелина очень заряжена на борьбу. В прошлом раунде турнира в Риме она удивила волевой победой в самом длинном матче сезона в WTA. Ангелина сражалась с испанкой Беатрис Хаддад Майей 3 часа 41 минуту. Эта встреча завершилась со счетом — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3. После этого марафона Калинина жаловалась на большую усталость. Однако перед полуфиналом у нее было целых два дня отдыха. Так что физический фактор навряд ли станет серьезным в российско-украинской дуэли.

С другой стороны, Кудерметова с началом грунтового сезона тоже неожиданно для многих прибавила. «Кудерметова нормально играет, и если будет играть в свой теннис, то должна быть в финале. Но ей нужна стабильность, чтобы на больших скоростях нервная система выдерживала напряжение. По качеству же игры в Риме для себя она играет очень хорошо», — считает глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В общем, очевидно, что на первый план в предстоящем полуфинале выйдет психологический фактор. Опыта топ-матчей у Вероники, конечно, больше. Однако это женский теннис, и здесь произойти может все что угодно. Тем более что вокруг встречи масса неспортивных моментов. Конечно, Калинину неправильно считать оголтелой русофобкой, и навряд ли она решится на какую-то еще провокацию, кроме отказа от рукопожатия. Однако есть еще трибуны и судья, которые тоже могут оказать на ход матча определенное воздействие.

За последние два сезона Ангелина проигрывала Екатерине Александровой, Дарье Касаткиной, Анне Калинской, обменивалась победами с Анной Блинковой и огорчала Веронику Кудерметову. В общем, опыт встреч с политическим подтекстом у нее очень богатый. Интересно, что в другом полуфинале в Риме сыграют еще две русскоязычные девушки — Елена Остапенко из Латвии и Елена Рыбакина из Казахстана. Однако там никаких околоспортивных интриг, видимо, ждать не следует. Хотя Остапенко в последнее время ведет себя на корте очень несдержанно и вполне способна снова устроить скандал.