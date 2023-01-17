Ее громкие стоны на корте сводили с ума: кричала громче Шараповой, но стала риелтором

Яркая Мишель де Брито из Португалии так и не стала звездой спорта, но нашла себя в другой сфере.

Крики во время теннисных матчей у многих ассоциируются с прославленной россиянкой Марией Шараповой. Поклонники спорта постарше назовут американца Андре Агасси. Но лишь истинные ценители тенниса вспомнят Мишель Ларшер де Брито. В 2020 году издание Sportscasting назвало португалку самой крикливой теннисисткой в истории.

Комментаторы окрестили встречу между де Брито и Шараповой на Уимблдоне в 2013-м поединком двух крикуний. Показатель громкости стонов Марии тогда составил — 103 децибела, а у ее соперницы — 109 децибел. Это можно сравнить с шумом, который издают работающие винты вертолета.

Карьера де Брито завершилась в 25-летнем возрасте, хотя официально она об этом не объявляла. С 2018-го португалка приступила к тренерской работе, а позже стала агентом недвижимости. Как так получилось? Подробнее — в этом материале «СЭ».

Бесконечные стоны

В 2009 году во время Уимблдона и Открытого чемпионата Франции де Брито подверглась критике из-за слишком громких криков. Некоторые соперницы португалки посчитали ее выкрики неспортивным поведением. По их словам, возгласы используются для отвлечения внимания. Иногда даже судьи делали ей предупреждения. Сама де Брито жестко реагировала на осуждения в свой адрес.

«Никто не может заставить меня перестать стонать, — говорила Мишель Ларшер де Брито. — Теннис — это индивидуальный вид спорта, поэтому я индивидуальный игрок. Если они хотят оштрафовать меня, то, пожалуйста, потому что я лучше буду оштрафована, чем проиграю матч. Если это доставило неудобства другому игроку, я ничего не могу с этим поделать, потому что действительно не хочу ничего менять. Я здесь, чтобы победить. Вот и все. Если людям не нравятся мои стоны, они всегда могут уйти».

Де Брито была ученицей известного тренера Ника Боллетьери, который воспитал в своей академии во Флориде 12 первых ракеток мира. Среди них были: Шарапова, Моника Селеш, Агасси и другие. Журналисты и комментаторы обвиняли американского специалиста в намеренном использовании криков во время матчей. В 2011 году Каролина Возняцки публично обвинила в мошенничестве учеников Боллетьери. Датчанка полагала, что стоны заглушают удары ракеткой. По звуку многие теннисисты могут определить силу и направление удара. Однако Боллетьери отбивался и называл стоны игроков выдохами.

«Я и мои помощники никогда не учили стонать теннисистов, — заявлял Боллетьери. — Это не делается преднамеренно, чтобы навредить нашим противникам. Игроки как в мужских, так и в женских турах кричат. В конце концов, что-то нужно делать с этим».

Споры по этому поводу продолжаются до сих пор. Найти четкий ответ на это не представляется возможным. Лучше сами оцените, как де Брито кричала в матче Открытого чемпионата Канады с россиянкой Светланой Кузнецовой в 2008 году (7:5, 2:6, 6:4).

Ушла в продажи

В 26 лет стало известно, что де Брито теперь агент недвижимости. У нее появился собственный сайт с услугами и строчка в соцсетях о новой работе. Не все ожидали это от единственной португальской теннисистки, когда-либо входившей в топ-100 рейтинга WTA.

Мишель получила лицензию риелтора в американском штате Флорида, куда переехала со своей семьей в начале 2000-х в девятилетнем возрасте. С ней можно договориться об аренде или покупке небольших домов для отдыха, либо роскошных объектов стоимостью в миллионы евро.

Мишель де Брито. Фото Соцсети

До ухода в бизнес недвижимости де Брито открыла отель для животных, что было одним из ее больших увлечений.

Мишель не принимала участия в официальных соревнованиях по теннису с 2018-го. С каждым годом результаты становились все хуже, а крутые победы над Шараповой и Аной Иванович забывались. Девушке пришлось искать себя на новом поприще. Кажется, теперь ее невероятные стоны на корте мы больше не услышим.