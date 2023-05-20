«Она сказала, что ты шлюха». Теннисистка из Латвии не в состоянии держать себя в руках

Елена Остапенко примеряет лавры главной скандалистки женского тенниса.

В теннисе эксцентричных персонажей больше, чем в других видах спорта. По крайней мере, так кажется. Спортсмены не боятся проявлять свое недовольство чем-то или кем-то. Но иногда эмоции совсем уж переходят грань. Елена Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Риме очень грубо обозвала свою соперницу Елену Рыбакину, когда ей не понравился один из неигровых моментов. Виной всему стал дождь, а под руку попалась теннисистка из Казахстана. Причем это была не просто брань, а оскорбление, имеющее крайне негативную трактовку именно для женщин.

Грубость Остапенко

Матчи на «мастерсе» в Риме постоянно переносились из-за дождя. Прогноз погоды был таким, что поединки вообще могли не состояться. В полуфинале Остапенко попросила остановить игру из-за непогоды, но судья не удовлетворил ее желание. Через некоторое время уже Рыбакина сказала о том же самом. И матч в самом деле остановили. Латвийку это взбесило настолько, что она тут же грубо обозвала соперницу.

Стефан Вуков, тренер Рыбакиной, сказал, что Остапенко назвала спортсменку «шлюхой». Об этом он успел упомянуть, когда его теннисистка уходила в подтрибунное помещение.

— Эй, она сказала тебе «шлюха», — такими были слова Вукова. — Она произнесла это прямо здесь передо мной, когда Елена не слышала. Я пообещал ей поговорить об этом позже.

Рыбакина, которая славится своим спокойствием на корте, никак не отреагировала на слова специалиста и покинула площадку. Когда матч возобновился, она выиграла второй сет, доведя матч до победы. Девушки пожали друг другу руки у сетки, но ситуация оставалась натянутой. После Рыбакина что-то сообщила судье на вышке — ее слов не было слышно.

Если это была информацию об оскорблении, Остапенко гарантированно ждет штраф от организаторов турнира. Свое поведение и почему она употребила именно это слово, Елена после матча никак не объяснила. Как бы то ни было, вокруг представительницы Латвии в последнее время явно формируется репутация скандалистки.

Елена Остапенко. Фото AFP

Мне насрать на этот турнир

Остапенко давно славится подобным поведением. В матче против Дарьи Касаткиной на том же самом турнире она осталась недовольна решением судьи. Мария Чичак спустилась с вышки и показала, куда попал мяч. Также она добавила, что супервайзер может объяснить все после игры. Но Остапенко вспылила:

— Вы больше никогда не будете судить мои матчи! — крикнула Елена судье.

Эпизод попал в трансляцию игры, после чего его обнародовали СМИ и различные паблики в социальных сетях.

Еще раньше, когда Остапенко только начинала играть на взрослом уровне, она сразу же выиграла «Большой шлем». Но запомнилась всем не только этим, а еще и своим поведением. Особенно выделяются ее разговоры с тренерами. Так, из разговора Елены с мамой все узнали, что ее соперница Агнешка Радванска «так коряво играет, что аж противно». А во время одного из матчей с Дарьей Касаткиной она упомянула, что даже если проиграет, то она все равно лучше. В Истбурне Остапенко высказалась и про сам турнир: «Мне тут не нравится — тут все плохо. Ветер, само место... Я не хочу играть. Мне насрать на этот турнир». К слову, тот старт Елена выиграла.

В 2023 году на пресс-конференции латвийка призналась, что она действительно очень эмоциональна и что старается найти баланс:

— Со мной не бывает скучно, болельщикам это нравится (смеется). Конечно, иногда я могу переборщить, но в целом я просто эмоциональный человек. Поэтому всегда трудно найти этот баланс. Как я всегда говорю, легко судить со стороны, но, если встать на мое место, все видится немного по-другому. Все люди разные. Кто-то более спокойный, кто-то более эмоциональный.

Елена Остапенко. Фото Reuters

Традиционное непожатие рук

В другом полуфинале встречались украинка Ангелина Калинина и россиянка Вероника Кудерметова. Калинина впервые сыграет в финале «мастерса», а вот Кудерметова туда не пробилась. После матча девушки уже традиционно не стали пожимать друг другу руки — дело в политической ситуации.

— Мы не пожали друг другу руки, потому что она из России. Да, я понимаю, что это спорт, но здесь есть и политика, ничего личного, поэтому это неприемлемо в данной ситуации, — сказала Ангелина ESPN.

При этом Калинина призналась, что Кудерметова — сильная спортсменка, из-за чего в полуфинале сама Ангелина играла нестабильно: «Нет, просто она очень сильная теннисистка и играет на топ-уровне. Борьба получилась очень упорной, дело было в теннисе».

Вероника же добавила, что все они — спортсмены и просто играют в теннис: «Мы все здесь любим свое дело. Не важно, из какой ты страны. Мы спортсмены. Мы здесь, чтобы играть в теннис».