Известный российский тренер отказался от британской звезды тенниса. Что не поделили Турсунов и Радукану?

Сотрудничество продлилось меньше чем полгода.

Британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом сообщают сразу несколько изданий. Единственное отличие в подаче информации от разных СМИ — это причина и инициатор разрыва. Турсунов начал тренировать Радукану в июле 2022 года, и сотрудничество сразу не заладилось. Слухи о возможном увольнении россиянина пошли еще в сентябре, когда Эмма вылетела в первом круге на US Open. Еще бы, ведь за последние полтора года Радукану сменила четырех тренеров! Однако, по информации английских СМИ, Эмма была не против продолжать работу с Дмитрием. Наоборот, Турсунов решил уйти от Радукану в пользу более интересного варианта работы. Так что же случилось?

Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану. Фото Getty Images

Пока все ждали увольнения Турсунова, россиянин ушел сам

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану сейчас переживает не лучшие дни в своей карьере. Поэтому новость о том, что Радукану не будет больше сотрудничать со своим тренером Дмитрием Турсуновым, изначально не сильно удивляет. Ведь Эмма ранее уволила за год трех тренеров, и мало кто верил, что после вылета в первом же круге на любимом турнире Радукану хватит сил продолжать работу с Дмитрием. Однако как утверждают журналисты The Times, сама Радукану была не против Турсунова. Наоборот, она поняла, что менять тренеров — не выход, и решила, что нужно верить в успех с россиянином. Это Турсунов устал от своеобразной спортсменки и решил уйти от Эммы в пользу новых возможностей. Каких конкретно — пока не уточняется. В то же время Радукану уже нашла себе нового специалиста.

Пятым за полтора года тренером Эммы стал бывший наставник Энди Маррея по физподготовке Джез Грин. Он должен дать Радукану необходимую нагрузку, чтобы набрать форму к следующему сезону. На этом, вероятно, стоит уже поставить крест — до ноября радикально ситуацию не исправить, да и смена тренера требует определенной паузы для адаптации. К тому же прямо сейчас ей нельзя даже тренироваться — Радукану восстанавливается после полученной недавно травмы запястья. Британка уже снялась с Transylvania Open, не будет ее и на турнире WTA в Гвадалахаре. Вероятнее всего, чтобы решить все свои проблемы — как физические, так и психологические Эмма возьмет паузу до Нового года, после чего уже будет готовиться к новому сезону. Так что реальные плоды работы Радукану с новым специалистом мы увидим не ранее чем на Australian Open.

Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану. Фото Getty Images

Дмитрий вывел Радукану из кризиса, но успех был временным

С Турсуновым лучшим результатом Эммы стал полуфинал турнира категории WTA 250 в Сеуле. Не бог весть что, но, учитывая провальный сезон Радукану после сенсационной победы в Нью-Йорке в прошлом году, даже такой локальный успех можно назвать прогрессом. 19-летняя Радукану начала работать с Турсуновым после Уимблдона. Сначала на пробной основе, а затем Дмитрий начал заниматься с Эммой постоянно. Эксперты сразу подметили результат их совместных тренировок — Радукану отлично показывала себя на твердом покрытии и уверенно играла на кортах в США. На турнире в Цинциннати в середине августа Эмма обыграла двух экс-первых ракеток мира подряд — Виторию Азаренко и Серену Уильямс, в обоих матчах повесив теннисисткам «баранки». Поэтому перед US Open у многих были позитивные прогнозы касательно перспектив Эммы.

Конечно же, за титул побороться в период царствования Иги Свентек было бы трудно, но вот дойти до четвертьфинала — реальная задача для игрока, недавно находившегося в мировом топ-10. Однако реальность оказалась более суровой. Радукану вылетела в первом же круге от француженки Ализе Корне. После этого в СМИ распространялись слухи о возможном увольнении Турсунова. Сначала британка взяла паузу и не хотела принимать решение на эмоциях, как делала ранее. А затем появилась вместе с Дмитрием на турнирах в Словении и Корее. Казалось бы, своеобразная теннисистка наконец-то нашла своего тренера, и сам Турсунов был вроде бы доволен подопечной. Дмитрий охарактеризовал Радукану как умного человека, который любит много работать. «Она мне очень нравится. Она отличный человек, умная, много работает. Хотя у каждого игрока есть свои причуды и особые черты характера», — говорил бывший игрок сборной России.

Эмма Радукану и Дмитрий Турсунов. Фото Getty Images

Турсунова ранее увольняли из-за российского паспорта

Про экспрессивный характер Радукану в туре много разговоров. Особенности психики — вероятно, главная причина, по которой Эмма так и остается игроком одного турнира. После победы на US Open в прошлом году, ни до ни после она и близко не показывала таких результатов. Возможно, свою роль сыграла внезапно свалившаяся на девушку слава. Вместо того чтобы тренироваться и улучшать свою игру, Радукану увлеклась светской жизнью. Была завсегдатаем телешоу, модных показов и участвовала в рекламных активностях. Изменилось и ее отношение к тренерам. Она ждала от них результата, не сильно обращая внимание на рекомендации, которые ей выдавали специалисты. И после этого виновниками неудач назначались именно тренеры, а не сама Эмма, которая потеряла нужную мотивацию для работы. С ней никто не мог найти контакт.

У Турсунова каким-то образом это получалось. Возможно, причина как раз в том, что он не заискивал перед Радукану и не боялся увольнения. А работал с Эммой в жесткой манере, необходимой игроку, попавшему в кризис. В то же время у самого Дмитрия также не самый лучшие период в жизни. До Радукану он работал с эстонкой Аннет Контавейт, которую вывел на вторую строчку мирового рейтинга. Но в их успешную карьеру вмешалась политика — прибалтка отказалась сотрудничать со специалистом с российским паспортом. Радукану не смущал и этот фактор. Любопытно, какой еще игрок из мировой элиты будет готов закрыть на такие детали глаза и какой вызов для самого Турсунова выглядит более интересным, чем попытка реанимации карьеры Радукану. Одно можно сказать совершенно точно: кто бы ни подписал Дмитрия, хочется верить, что не пожалеет. Ни спортсмен, ни сам тренер.