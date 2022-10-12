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Сегодня, 17:30

Известный российский тренер отказался от британской звезды тенниса. Что не поделили Турсунов и Радукану?

Рустам Имамов
Корреспондент
Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану.
Фото Getty Images
Эмма Радукану и Дмитрий Турсунов.
Фото Getty Images
Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану.
Фото Getty Images
Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану.
Фото Getty Images
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Сотрудничество продлилось меньше чем полгода.

Британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом сообщают сразу несколько изданий. Единственное отличие в подаче информации от разных СМИ — это причина и инициатор разрыва. Турсунов начал тренировать Радукану в июле 2022 года, и сотрудничество сразу не заладилось. Слухи о возможном увольнении россиянина пошли еще в сентябре, когда Эмма вылетела в первом круге на US Open. Еще бы, ведь за последние полтора года Радукану сменила четырех тренеров! Однако, по информации английских СМИ, Эмма была не против продолжать работу с Дмитрием. Наоборот, Турсунов решил уйти от Радукану в пользу более интересного варианта работы. Так что же случилось?

Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану. Фото Getty Images
Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану.
Фото Getty Images

Пока все ждали увольнения Турсунова, россиянин ушел сам

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану сейчас переживает не лучшие дни в своей карьере. Поэтому новость о том, что Радукану не будет больше сотрудничать со своим тренером Дмитрием Турсуновым, изначально не сильно удивляет. Ведь Эмма ранее уволила за год трех тренеров, и мало кто верил, что после вылета в первом же круге на любимом турнире Радукану хватит сил продолжать работу с Дмитрием. Однако как утверждают журналисты The Times, сама Радукану была не против Турсунова. Наоборот, она поняла, что менять тренеров — не выход, и решила, что нужно верить в успех с россиянином. Это Турсунов устал от своеобразной спортсменки и решил уйти от Эммы в пользу новых возможностей. Каких конкретно — пока не уточняется. В то же время Радукану уже нашла себе нового специалиста.

Дмитрий Турсунов. Турсунов будет вытаскивать из болота главную звезду женского тенниса. Эмма Радукану теперь — почти наша

Пятым за полтора года тренером Эммы стал бывший наставник Энди Маррея по физподготовке Джез Грин. Он должен дать Радукану необходимую нагрузку, чтобы набрать форму к следующему сезону. На этом, вероятно, стоит уже поставить крест — до ноября радикально ситуацию не исправить, да и смена тренера требует определенной паузы для адаптации. К тому же прямо сейчас ей нельзя даже тренироваться — Радукану восстанавливается после полученной недавно травмы запястья. Британка уже снялась с Transylvania Open, не будет ее и на турнире WTA в Гвадалахаре. Вероятнее всего, чтобы решить все свои проблемы — как физические, так и психологические Эмма возьмет паузу до Нового года, после чего уже будет готовиться к новому сезону. Так что реальные плоды работы Радукану с новым специалистом мы увидим не ранее чем на Australian Open.

Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану. Фото Getty Images
Дмитрий Турсунов и Эмма Радукану.
Фото Getty Images

Дмитрий вывел Радукану из кризиса, но успех был временным

С Турсуновым лучшим результатом Эммы стал полуфинал турнира категории WTA 250 в Сеуле. Не бог весть что, но, учитывая провальный сезон Радукану после сенсационной победы в Нью-Йорке в прошлом году, даже такой локальный успех можно назвать прогрессом. 19-летняя Радукану начала работать с Турсуновым после Уимблдона. Сначала на пробной основе, а затем Дмитрий начал заниматься с Эммой постоянно. Эксперты сразу подметили результат их совместных тренировок — Радукану отлично показывала себя на твердом покрытии и уверенно играла на кортах в США. На турнире в Цинциннати в середине августа Эмма обыграла двух экс-первых ракеток мира подряд — Виторию Азаренко и Серену Уильямс, в обоих матчах повесив теннисисткам «баранки». Поэтому перед US Open у многих были позитивные прогнозы касательно перспектив Эммы.

Эмма Радукану. Турсунов творит чудеса с Радукану. У Эммы — две крутые победы подряд

Конечно же, за титул побороться в период царствования Иги Свентек было бы трудно, но вот дойти до четвертьфинала — реальная задача для игрока, недавно находившегося в мировом топ-10. Однако реальность оказалась более суровой. Радукану вылетела в первом же круге от француженки Ализе Корне. После этого в СМИ распространялись слухи о возможном увольнении Турсунова. Сначала британка взяла паузу и не хотела принимать решение на эмоциях, как делала ранее. А затем появилась вместе с Дмитрием на турнирах в Словении и Корее. Казалось бы, своеобразная теннисистка наконец-то нашла своего тренера, и сам Турсунов был вроде бы доволен подопечной. Дмитрий охарактеризовал Радукану как умного человека, который любит много работать. «Она мне очень нравится. Она отличный человек, умная, много работает. Хотя у каждого игрока есть свои причуды и особые черты характера», — говорил бывший игрок сборной России.

Эмма Радукану и Дмитрий Турсунов. Фото Getty Images
Эмма Радукану и Дмитрий Турсунов.
Фото Getty Images

Турсунова ранее увольняли из-за российского паспорта

Про экспрессивный характер Радукану в туре много разговоров. Особенности психики — вероятно, главная причина, по которой Эмма так и остается игроком одного турнира. После победы на US Open в прошлом году, ни до ни после она и близко не показывала таких результатов. Возможно, свою роль сыграла внезапно свалившаяся на девушку слава. Вместо того чтобы тренироваться и улучшать свою игру, Радукану увлеклась светской жизнью. Была завсегдатаем телешоу, модных показов и участвовала в рекламных активностях. Изменилось и ее отношение к тренерам. Она ждала от них результата, не сильно обращая внимание на рекомендации, которые ей выдавали специалисты. И после этого виновниками неудач назначались именно тренеры, а не сама Эмма, которая потеряла нужную мотивацию для работы. С ней никто не мог найти контакт.

Эмма Радукану. «У Радукану не очень хорошая репутация». Турсунов не боится, что Эмма его уволит

У Турсунова каким-то образом это получалось. Возможно, причина как раз в том, что он не заискивал перед Радукану и не боялся увольнения. А работал с Эммой в жесткой манере, необходимой игроку, попавшему в кризис. В то же время у самого Дмитрия также не самый лучшие период в жизни. До Радукану он работал с эстонкой Аннет Контавейт, которую вывел на вторую строчку мирового рейтинга. Но в их успешную карьеру вмешалась политика — прибалтка отказалась сотрудничать со специалистом с российским паспортом. Радукану не смущал и этот фактор. Любопытно, какой еще игрок из мировой элиты будет готов закрыть на такие детали глаза и какой вызов для самого Турсунова выглядит более интересным, чем попытка реанимации карьеры Радукану. Одно можно сказать совершенно точно: кто бы ни подписал Дмитрия, хочется верить, что не пожалеет. Ни спортсмен, ни сам тренер.

Теннис
Дмитрий Турсунов
Эмма Радукану
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