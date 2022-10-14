Турсунов тренирует олимпийскую чемпионку. И лайкает посты с критикой бывшей подопечной

Сотрудничество Турсунова и Радукану казалось таким перспективным и многообещающим. Но совместная работа тренера и бывшего игрока сборной России с самой яркой молодой звездой женского тенниса завершилось, толком не начавшись. А теперь Дмитрий ставит лайки под постами с критикой Эммы и уже вовсю работает с новой ученицей.
Информация о разрыве сотрудничества Турсунова и Радукану начала появляться еще в сентябре, когда Эмма проиграла в первом же круге на US Open. Но окончательно тандем закончил совместную работу уже в октябре. Причем до конца так и не было ясно, кто здесь стал инициатором расставания.
Экспрессивная теннисистка, которая сменила четырех тренеров за полтора года? Или же сам Турсунов, который нашел для себя более привлекательную работу? Успешным тандем россиянина и британки назвать не получится: в период совместной работы с Дмитрием Радукану провела лишь 15 матчей, в которых одержала восемь побед.
По версии издания The Times сотрудничество прекращено по инициативе самого Турсунова, так как он собирался работать с другой теннисисткой. Эту же версию подтвердил Аналитик SkySports Барри Коуэн: он отметил, что не удивлен таким ходом событий.
«Это было ожидаемо, учитывая уровень тенниса Радукану и тренерскую деятельность Турсунова. Он недавно закончил работать с Ариной Соболенко и Анетт Контавейт. Мы возвращаемся к той же позиции, в которой уже неоднократно была Радукану во время своей карьеры. Ей так нравится себя вести, это ее устраивает. Даже когда она была юниоркой, всегда считала, что сотрудничество с тренером должно быть краткосрочным», — приводит YardBarker слова Коуэна.
Как показала практика, версия оказалось правдивой: пресс-служба турнира в Гвадалахаре опубликовала в социальных сетях снимок, на котором Дмитрий работает с новой подопечной — швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
Также информацию СМИ о не самом лучшем расставании тренера и теннисистки подтверждает активность Турсунова в социальных сетях. Классическая ситуация — российский специалист поставил лайк на комментарий, содержащий критику в адрес Радукану.
Один из пользователей написал: «Турсунов фактически бежал от тебя, Эмма. Разве это не знак? Разве это не показывает, что у тебя что-то не то?» И Дмитрий лайкнул это! Как и другой пост с посылом, что российский специалист решил сам уйти из тренерского штаба Радукану и вернуться в Калифорнию, где живет с 12 лет.
Разумеется, в настоящее время никаких лайков российского специалиста под этими комментариями нет. Но интернет помнит все, а дыма без огня, как известно, не бывает. Эмма действительно известна своим непростым характером. И смена четырех тренеров за каких-то 15 месяцев тому подтверждение.
После победы на US Open-2021 19-летняя теннисистка стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Радукану опережает по заработкам даже еще совсем недавно возглавлявшего рейтинг ATP Даниила Медведева. Она ведет активную светскую жизнь и регулярно появляется на гламурных мероприятиях. Только вот весомых титулов после победы на турнире «Большого шлема» у нее не прибавилось.
Вероятно, именно это и стало причиной, по которой Турсунов предпочел заняться другой спортсменкой. Бывшие ученицы Дмитрия — Арина Соболенко и Анетт Контавейт — под его руководством вошли в топ-10. А у Эммы Радукану, кажется, другие взгляды на дальнейшую карьеру.
Что касается швейцарской теннисистки, то Белинда уже имеет неплохой список достижений. Она победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпионка Олимпийских игр 2020 года в одиночном и серебряный призер в парном разрядах. В ее активе, безусловно, не хватает взрослого «Шлема». А наивысший рейтинг Бенчич — четвертая строчка.
Сейчас Белинда занимает 15-е место и является прямой конкуренткой в рейтинге Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой. Но безусловно, хотела бы быть намного выше. Такой опыт у ее нового тренера есть. Вопрос лишь в том, сработается ли новый тандем? Бенчич тоже бывает довольно эмоциональной. Чешская теннисистка Каролина Плишкова накануне встречи со швейцаркой на US Open в сентябре заявила, что ее соперница истерична.
«Мы не особо любим друг друга. Я более спокойна, а она мне кажется истеричной на корте. Но у Бенчич есть и сильные стороны, так что результат встречи будет не только в моих руках», — приводит Sportovny-noviny слова Плишковой.
Сможет ли Турсунов совладать с еще одной экспрессивной ученицей — покажет время. А пока новый тандем только проводит первые совместные тренировки.