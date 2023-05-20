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Допинг

Сегодня, 10:15

Бывшая первая ракетка мира погрязла в допинговых обвинениях. Кошмар Симоны Халеп

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Теннисистка Симона Халеп
Симона Халеп.
Фото Global Look Press
Теннисистка Симона Халеп
Симона Халеп.
Фото Global Look Press
Теннисистка Симона Халеп
Симона Халеп.
Фото Global Look Press
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Знаменитая румынская теннисистка, видимо, не скоро вернется на корт.

Дисциплинарный теннисный орган (ITIA) выдвинул новые обвинения в адрес бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. 31-летняя румынка была отстранена осенью прошлого года за употребление запрещенного препарата роксадустата. Решения о дисквалификации за данное нарушение пока нет, но теперь звездную теннисистку догнали новые неприятности. Антидопинговые органы обнаружили странности в биологическом паспорте спортсменки, что трактуется как доказательство применения допинга. Это сильно осложнит работу адвокатам спортсменки, которые ранее критиковали ITIA за медлительность и пренебрежение к правам человека.

Теннисистка Симона Халеп
Симона Халеп.
Фото Global Look Press

Мое имя уже запятнано

«Дело Халеп» — самый громкий скандал в женском теннисе со времен мельдониевой саги Марии Шараповой. Сама Симона отрицает вину, заявляя, что не пыталась получить неспортивное преимущество. Роксадустат — препарат из той же категории, что ЭПО — якобы попал в организм девушки с пищевыми добавками. Их образцы были изучены при помощи Французского агентства токсикологии и фармакологии. Специалисты установили, что вредная примесь не была указана на упаковке. А значит, прием допинга стал ненамеренным. Однако ITIA пока этого официально не признала, ведь исследование биодобавок носило частный характер и было проведено на средства теннисистки.

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«Мы понимаем, что наше объявление усложняет и без того непростую ситуацию, — прокомментировала новости о проблемах с биологическим паспортом директор по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед. — С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп эффективным и своевременным способом. Новое обвинение дополняет предыдущее, но выделено в отдельное производство. Мы понимаем интерес к данному делу со стороны СМИ. Однако с нашей стороны неуместно комментировать детали до завершения расследования».

Сама Симона отреагировала на новые обвинения крайне болезненно. «Мало того что мое имя уже запятнано, но я сталкиваюсь с постоянным давлением со стороны ITIA по причинам, которые я не могу понять, — написала Халеп в соцсетях. — Я никогда даже не думала принимать какие-либо запрещенные вещества. Я дважды пыталась получить возможность добиться вердикта Независимого трибунала, но ITIA постоянно находил причины для отсрочки».

Теннисистка Симона Халеп
Симона Халеп.
Фото Global Look Press

Презумпция виновности

Ранее Симона организовала кампанию в свою защиту, жалуясь на слишком долгое разбирательство. Звездная теннисистка не имеет возможности играть с сентября прошлого года и уже понесла из-за этого грандиозные финансовые убытки. Формально сроки рассмотрения дела не нарушены, однако по-человечески девушку жаль. Солидарность с ней выразили многие известные теннисисты. В худшем случае Халеп грозит четыре года дисквалификации. Однако, учитывая обстоятельства дела и лояльность дисциплинарных органов в теннисе, наказание навряд ли превысит один год. Впрочем, сама румынка еще рассчитывает доказать свою абсолютную невиновность.

«Мы четко установили, что я стала жертвой загрязненной биодобавки, — пишет Симона в соцсетях. — Теперь же в ITIA придумали информацию о абнормальных изменениях моей крови. Три всемирно известных эксперта, которые изучали мои анализы, совершенно ясно заявили, что моя кровь абсолютно нормальная. Я чувствую себя беспомощной перед таким давлением и разочарована невозможностью доказать свою невиновность в проступках, которых я никогда не совершала. Я всю свою жизнь была категорически против любого вида мошенничества».

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«Единственное, на что я надеюсь в данный момент, это, наконец, получить возможность доказать свою невиновность перед беспристрастным судом, — заключила спортсменка. — Я полностью доверяю правосудию и с нетерпением жду возможности наконец представить свою позицию на слушаниях, которые после длительных проволочек со стороны ITIA назначены на конец мая». Шансы на оправдание у Симоны действительно есть, хотя антидопинговая система устроена так, что, если бы она сразу признала свою вину, то, возможно, уже смогла бы возобновить карьеру. Отстаивать же честное имя в современном спорте, где действует презумпция виновности, долго и дорого.

Западные спортсмены очень любят рассуждать о необходимости борьбы за чистый спорт и всегда с большим удовольствием набрасываются на коллег, подозреваемых в допинговых нарушениях. Особенно если речь о допинговом деле представителя России. Даже если нарушения незначительные или человек был оправдан. Однако, когда звезды спорта сами оказываются в жерновах системы, сразу начинаются жалобы на несправедливость, бесчеловечность и бюрократизм. Вдруг оказывается, что атлеты — это тоже люди, и у них есть такие же права, как и у остальных жителей планеты. Беда только в том, что в ВАДА считают, что борьба за чистоту спорта требует жертв. И, вполне вероятно, что Халеп окажется одной из них.

Теннис
Мария Шарапова
Симона Халеп
ВАДА
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