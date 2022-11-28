Россиянка Шнайдер завоевала первый титул WTA. Она начинала сезон на 875-й строчке рейтинга

18-летняя спортсменка становится звездой мирового тенниса.

Диана Шнайдер уже стала одной из сильнейших теннисисток планеты на юниорском уровне. И теперь, после постепенного перехода на взрослый уровень россиянка открыла счет своим победам на соревнованиях WTA. Ее первым титулом стал турнир категории WTA-125 в Монтевидео. И при этом теннисистка не проиграла по ходу соревнований ни сета. В финале Диана обыграла француженку Леолию Жанжан, которую считали фаворитом противостояния. Но победа осталась за российской теннисисткой — 6:4, 6:4. Ей потребовался всего 1 час 38 минут.

«Ну что тут скажешь — молодец, Диана! Поздравляем и верим в ее будущие большие победы», говорится в сообщении на сайте федерации тенниса России.

Победа

Этот титул позволил Шнайдер подняться на 109-ю строчку мирового рейтинга WTA. А начинала сезон россиянка аж на 875-й позиции! В ее планы входило ворваться в топ-200, но теннисистке удалось даже превзойти собственные ожидания. «Если говорить о целях на текущий год, я хочу закончить его на первой строчке в юниорском рейтинге, выиграть «Большой шлем» в парном разряде и поднятья в топ-200 рейтинга WTA» — так говорила о своих планах Диана в мае.

В своей карьере россиянка собрала массу титулов: трижды выигрывала турниры ITF WTT (всего четыре титула), трижды побеждала на юниорских турнирах серии «Большого шлема» в паре. В этом разряде у нее и три трофея турниров ITF. Но до сегодняшнего дня она ни разу не выигрывала соревнования WTA.

Теперь Шнайдер может ставить новые цели в профессиональной карьере и продолжать набирать очки, чтобы попадать в квалификации на солидные женские турниры, а также попасть в топ-100 мирового рейтинга. И нет сомнений, что у Дианы это получится в скором времени.

Мечта

В спорт Шнайдер привел... рекламный щит. По словам Дианы, решение отдать дочь в теннис приняли родители, когда заметили вывеску соответствующего клуба. И с тех пор россиянка влюблена в этот вид спорта:

«Как пришла в теннис? Случайно. (Смеется.) До моего восьмилетнего возраста мы жили в Тольятти, а потом переехали всей семьей в Москву. Когда мне было четыре года, родители увидели рекламный щит теннисного клуба «Дэвис» и решили отдать меня в него. Я попробовала и сразу влюбилась в этот вид спорта. Даже спала с ракеткой», — рассказала Диана.

Примечательно, что своими кумирами в большинстве своем Шнайдер называет мужчин-теннисистов. Она мечтает сыграть с Роджером Федерером:

«Мои любимые игроки? Джокович, Надаль, Федерер и младший из братьев Зверевых. А у женщин — Халеп. С кем хочу сыграть? С Роджером Федерером. Всегда беру с него пример, любуюсь техникой».

Будущее

В новом сезоне российской теннисистке отчасти будет проще — уже не придется играть одновременно на юниорском и взрослом уровнях. Правда, профессиональную карьеру Шнайдер приходится совмещать еще и с учебой — в сентябре спортсменка перешла на второй курс РГУФК по специальности «тренер по теннису».

Но о смене амплуа она пока не думает. Диане важнее участвовать в соревнованиях в качестве игрока и побеждать.

«Я пока еще молодая теннисистка и так далеко в будущее не заглядываю. Сейчас хочется активничать, подниматься вверх в рейтинге, выигрывать турниры. На данном этапе своей карьеры в роли тренера в будущем я себя не вижу. Но, возможно, со временем что-то изменится и я захочу передать накопившиеся знания и умения новому поколению и привести молодых теннисистов к титулам и победам», — рассказала Шнайдер.

При этом для россиянки нет разницы, на каком покрытии выступать. Хотя многие теннисисты имеют свои личные предпочтения. В частности, первой ракетке России Даниилу Медведеву меньше нравится играть на грунте, чем на харде. Для Дианы же нет большой разницы:

«Я привыкла и люблю играть на всех покрытиях. Но если отдавать предпочтение одному, я бы выбрала открытые грунтовые корты», — рассказала Шнайдер.

Как отметила Федерация тенниса России, успех Дианы и ее мощный рывок в мировом рейтинге отметили и в WTA. Остается лишь пожелать юной звезде продолжать играть в том же духе. И поскорее ворваться в элиту мирового тенниса уже на взрослом уровне.