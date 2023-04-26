15-летняя россиянка ворвалась в теннисную элиту. Мирра Андреева впервые выиграла на турнире WTA

Вице-чемпионка юниорского Australian Open победила на взрослом уровне уже в 14-м матче подряд.

WTA 1000. Мадрид (Испания). Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4

Супертурнир в Мадриде (WTA 1000 у женщин, «мастерс» у мужчин) только-только стартовал, а уже произошло историческое для российского тенниса событие. Первую победу на уровне WTA одержала 15-летняя Мирра Андреева — юная россиянка, получившая wild card от организаторов, уверенно обыграла экс-финалистку открытого чемпионата США Лейлу Фернандес из Канады. Совсем не исключено, что мы наблюдаем за началом взлета будущей теннисной суперзвезды.

Эксклюзивный прорыв

О таланте Мирры громко заговорили еще в прошлом сезоне. Тогда уроженка Красноярска дошла до четвертьфиналов юниорских «Ролан Гаррос» и US Open, а также очень уверенно дебютировала на взрослом уровне. Она выиграла несколько маленьких турниров ITF (первый титул завоевала в апреле 2022 года в Анталии в возрасте 14 лет). И к концу года вышла, можно сказать, на новый уровень — завоевала в ноябре титул на турнире ITF 60 в израильском Мейтаре, а в октябре дебютировала на турнирах WTA. Тогда в Монастире (Тунис) юная россиянка встретилась в первом круге с куда более опытной соотечественницей Анастасией Потаповой и едва не сотворила сенсацию, уступив 3:6, 7:6, 3:6.

Начало сезона-2023 получилось для Мирры драматичным — в сверхнапряженном российском финале юниорского открытого чемпионата Австралии она проиграла Алине Корнеевой (7:6, 4:6, 5:7), после чего не могла сдержать слез. Но поражения, как известно, порой помогают больше побед — после той неудачи Андреева вскоре решила больше сосредоточиться на взрослом теннисе. И в апреле выдала серию просто феноменальных для своего возраста результатов. Достаточно сказать, что Мирра еще 10 апреля была 312-й ракеткой мира, но благодаря двум подряд титулам на турнирах ITF 60 в Швейцарии ворвалась уже в топ-200 — на грунте в Кьяссо и Беллинцоне она выиграла в общей сложности с учетом квалификации 13 матчей подряд, отдав только три партии. И, кстати, буквально за пару недель заработала 165 рейтинговых очков.

Любопытно, что никто прежде в женском теннисе не выигрывал до 16 лет и двух турниров ITF 60, а Андреева умудрилась завоевать сразу три титула.

«Мои цели никогда не меняются — выигрывать все, что возможно. Я просто выкладываюсь по максимуму. Неважно, 16 лет мне или 21 год — надо просто показывать на корте, все на что способна», — рассказывала Мирра официальному сайту Международной федерации тенниса (ITF) после ее титула в Кьяссо.

Фото Global Look Press

Наш ответ сестрам Уильямс?

Отметим, что на данный момент Мирра — самая юная теннисистка в топ-200 рейтинга WTA, 16 лет ей исполнится 29 апреля. Ее старшая сестра Эрика Андреева также считается очень перспективной — 18-летняя теннисистка занимает 114-е место в рейтинге. Мирра и Эрика тренируются во французской теннисной академии Elite Tennis в Каннах, с 2019 года им в продвижении помогает известное агентство IMG, в том числе и с точки зрения wild card на крупных турнирах. Такой интерес к юным теннисисткам понятен — как и чешские сестры 17-летняя Линда и 16-летняя Бренда Фрухвиртовы, Андреевы очень интересны и с точки зрения маркетинга. Пусть пока, конечно, отнюдь не гарантированно, что они станут для мирового тенниса новыми сестрами Уильямс.

Именно по wild card Мирра дебютировала в Мадриде — рейтинг пока не позволяет попадать даже в квалификацию столь престижнейших соревнований. Но уровень игры у 15-летней теннисистки уже вполне соответствует, что она и доказала в игре с Фернандес.

Конечно, 20-летняя Лейла нынче не так хороша, как на открытом чемпионате США-2021, где она дошла до финала и уступила только британке Эмме Радукану, но она все же входит в топ-50. Однако Андреева на фоне канадки выглядела куда лучше — допускала меньше ошибок, правильно действовала тактически. Особенно хорош был ее бэкхенд, именно им, кстати, она и поставила точку в матче. Хотя и форхенд был на уровне, да и подавала Мирра вполне неплохо. Правда, при 5:1 во втором сете все же немного занервничала, позволила сопернице взять три гейма подряд. Но сумела собраться и уверенно, пусть и со второй попытки, подала на матч, одержав дебютную победу уже во второй игре на уровне WTA. Известно, что во втором круге в Мадриде восходящая звездочка из России сыграет с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.