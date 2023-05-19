Кудерметова обидно проиграла украинке в важнейшем матче. Россиянка осталась без финала в Риме

Возвращение Вероники в топ-10 откладывается.

WTA 1000. Рим (Италия). Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина, 30) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) — 7:5, 5:7, 6:2

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в свой первый финал турнира категории WTA 1000 — в полуфинале Рима она, несмотря на статус фаворита, уступила в трехсетовом и почти трехчасовом марафоне украинке Ангелине Калининой. Конечно, соперница играла очень неплохо, но Кудерметова, пусть и эффектно спасла вторую партию, в целом допустила слишком много ошибок.

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Статус фаворита

Вероника в рейтинге WTA занимает сейчас 12-е место, причем в случае выхода в финал в столице Италии она гарантировала себе возвращение в топ-10. К тому же за карьеру она пять раз играла в решающих матчах, пусть победила в финале только однажды — в 2021-м в Чарльстоне. Достижения Калининой были куда скромнее — лишь один финал, да и то проигранный в карьере (Будапешт, 2021 год). А в рейтинге она прежде никогда не поднималась выше 28-го места. С учетом практически одного возраста (обеим теннисисткам по 26 лет, Ангелина старше на два с половиной месяца) превосходство Кудерметовой в плане достижений и опыта не вызывало сомнений. С другой стороны, последнюю очную встречу в феврале в Дубае украинка у россиянки выиграла. В 2021-м в Линце сильнее была Кудерметова.

Перед встречей соперницы, как и предполагалось, держали дистанцию. Даже в общении с судьей у сетки перед началом матча они не смотрели друг на друга, а о сердечных приветствиях, совместных фото и улыбках и речи не шло. Что касается дебюта матча, то он с точки зрения качества игры остался за Кудерметовой — россиянка в стартовых геймах на своей подаче сделала несколько эйсов. В третьем гейме сета она подала трижды навылет, отыграв эйсом и единственный брейк-пойнт соперницы. Зато на подаче украинки Вероника оказывала куда большее давление. При 2:1 в свою пользу она имела три брейк-пойнта, а при 3:2 — сразу пять. Но все эти восемь шансов, увы, не использовала. Где-то россиянка ошибалась сама, где-то очень здорово действовала Калинина.

Как часто бывает в таких ситуациях после поражения в затяжном гейме на приеме, Кудерметова сильно расстроилась и допустила серьезный сбой при 3:3 на своей подаче, проиграв ее под ноль. Пару раз здорово приняла Калинина, однако не обошлось и без грубых ошибок. Тем не менее борьба продолжилась, при 3:5 россиянка перезагрузилась, взяла подачу, затем сделала обратный брейк и повела 30:0 в следующем гейме. Вот только затем последовал очередной масштабный сбой — Вероника проиграла восемь из десяти следующих розыгрышей, а с ними и первый сет.

Фото Reuters

Сбои в ключевые моменты

Во второй партии теннисистки брали подачи друг друга до счета 2:2, после чего Кудерметова с 30:0 вновь отдала важный гейм. Вскоре Калинина уже вела 5:3 и подавала на выход в финал. И тут россиянка внезапно «проснулась», заиграв на фантастическом уровне. Вероника действовала агрессивно, при этом вообще перестав ошибаться. Она не только не позволила украинке подать на матч, но и сравняла счет, а потом взяла еще два гейма, а с ними и второй сет. Она выиграла 16 розыгрышей подряд! Полное доминирование, иначе и не скажешь.

По идее, после такой феноменальной концовки партии россиянка должна была вернуть себе статус фаворита встречи. Вот только после мини-паузы мы вновь увидели женский теннис во всей красе — оппонентки на корте словно поменялись местами. Кудерметова перестала попадать, начав сорить ошибками, а Калинина, напротив, заиграла на очень хорошем уровне. Как следствие, уже она взяла четыре гейма подряд, поведя 4:0. Вероника нервничала, ругалась, общалась с тренером и мужем Сергеем Демехиным, однако повторить в третьем сете чудесную концовку второй партии не смогла. Ничего не скажешь, обиднейшее поражение в равном матче даже чисто по статистическим показателям. Кудерметова выиграла 100 розыгрышей против 102, сделала на девять эйсов (41 против 32) и на девять невынужденных ошибок (35:26) больше. Но намного хуже сыграла в ключевых розыгрышах, реализовав три брейк-пойнта из 12. У Калининой этот показатель заметно выше — 5 из 10.

Рукопожатия соперниц никто и не ждал, после игры они строго соблюдали теннисный антиэтикет. Калинина выглядела довольной, но очень усталой, признавшись, что после очередного трехсетового матча не чувствует ног. В своем втором финале в карьере она сыграет с победительницей матча Елены Рыбакиной из Казахстана и Алены Остапенко из Латвии. Что же касается Кудерметовой, то, несмотря на обидную неудачу, она точно может занести себе последние несколько недель в актив — прежде Вероника никогда не доходила до полуфинала WTA 1000, а сейчас сделала это и в Мадриде (там россиянка уступила Иге Свентек из Польши), и в Риме. Не исключено, подобные успешные результаты помогут ей и на стартующем в конце мая в Париже «Ролан Гаррос».