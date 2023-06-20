Потапова выиграла исторический матч у украинки. Волевая победа россиянки в Бирмингеме

Анастасия одолела Марту Костюк на британских кортах.

WTA 250. Бирмингем. Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4

Стартовый матч Анастасии Потаповой в Бирмингеме против украинки Марты Костюк в каком-то смысле можно назвать историческим для российского тенниса. Впервые с 2021 года россиянка получила возможность сыграть на профессиональном теннисном турнире в Великобритании, пусть и категории WTA 250. И Потапова не подвела, выиграв в тяжелейшем трехсетовом матче.

Прорывной сезон

Напомним, в 2022-м российских теннисистов на свои турниры, включая Уимблдон, британцы со скандалом не пустили, зато в 2023-м пошли-таки на попятную. Кстати, Потапова — единственная наша соотечественница, которая попала в основную сетку в Бирмингеме. В квалификации играли еще Камилла Рахимова и Анастасия Захарова, но они отбор не прошли. Как можно понять, с британскими визами у всех этих теннисисток проблем нет.

Примечательно, что на проходящем параллельно мужском турнире ATP 500 в Лондоне россиян не наблюдается, все они предпочли сыграть в Галле. Хотя и у женщин большинство россиянок выбрало вместо Бирмингема более престижный турнир WTA 500 в Берлине, где в основной сетке сразу девять россиянок. Поэтому на старте не обошлось даже без дерби — сенсация «Ролан Гаррос» Элина Аванесян неожиданно обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину, отыграв подачу на матч и несколько матчболов. В свою очередь, чемпионка турнира в Хертогенбоше (Нидерланды) Екатерина Александрова продолжила победную серию, выиграв у экс-чемпионки Берлина Людмилы Самсоновой.

Потапова в нынешнем сезоне также успела завоевать титул — в феврале в австрийском Линце. После чего достаточно успешно сыграла на супертурнире WTA 1000 в Майами (четвертьфинал) и на WTA 500 в Штутгарте (полуфинал). Правда, затем ей не слишком везло в матчах с соотечественницами. В Мадриде и Риме ее останавливала будущая полуфиналистка Вероника Кудерметова, а в третьем круге «Ролан Гаррос» 22-летняя теннисистка уступила своей более опытной тезке Анастасии Павлюченковой.

Марта Костюк. Фото Reuters

Помогли двойные от Костюк

Тем не менее нынешний сезон для Потаповой все равно можно назвать прорывным — сейчас она занимает рекордное для себя 21-е место в рейтинге WTA, а в чемпионской гонке Анастасия замыкает топ-20. И вполне способна еще улучшить свои позиции. В Бирмингеме она получила четвертый номер «посева», попав в нижнюю часть сетки. Правда, соперница на старте ей досталась непростая. И дело не только в негативном отношении Костюк к россиянкам, но и в достаточно высоком уровне игры Марты в нынешнем сезоне. В 2023-м 20-летняя украинка завоевала свой дебютный титул WTA в Остине и сейчас занимает 30-е место в рейтинге.

Между собой перед встречей в Бирмингеме Анастасия и Марта встречались лишь однажды — в Майами в марте этого года. И тогда Потапова уверенно победила 6:1, 6:3. Не сильно расстроившись, что соперница по традиции отказалась пожимать ей руку у сетки. Сама же Костюк успела влипнуть в скандал на «Ролан Гаррос», когда после поражения от Арины Соболенко также демонстративно отказалась пожимать белорусской теннисистке руку. За что была освистана парижской публикой, заявив затем следующее: «Не ожидала, что сегодня произойдет то, что произошло. Но у меня нет никакой реакции. Людям должно быть стыдно».

Свой первый матч после «Ролан Гаррос» Костюк начала без раскачки, в то время как Потапова в первых геймах допускала очень много брака. Как следствие, Костюк сразу повела с брейком 2:0. Мало того, после этого счет был 15:40 на подаче россиянки, но Анастасия все же спасла третий гейм. Далее соперницы брали свои подачи до счета 5:4 в пользу Марты. В тот момент украинка, видимо, не справилась с нервами и «потеряла» первую подачу, а Потапова, сыграв агрессивно, сделала брейк под ноль и сравняла счет. Чуть позже на тай-брейке россиянка постоянно была впереди — 2:0, 4:2, 6:4, но каждый раз позволяла украинке сравнять счет, не реализовав в том числе и два сетбола. Костюк такими подарками воспользовалась, взяв стартовую партию.

Анастасия Потапова. Фото Reuters

Во втором сете Марта и Анастасия уверенно держали свои подачи. Разве что у Потаповой при 3:3 был небольшой шанс на брейк. Ключевой момент сета случился в 11-м гейме — Костюк при 5:5 и 15:15 после попадания мяча в линию ошиблась, недовольно закричав, затем проиграла еще один розыгрыш, а на первом брейк-пойнте россиянке немного помог трос. Правда, в следующем гейме на подаче Анастасии было 30:40, но сет она все же взяла.

В третьей партии при 3:2 в свою пользу Костюк взяла медицинский тайм-аут, однако россиянку он из колеи не выбил. А Марта, напротив, в концовке седьмого гейма сделала две двойные и проиграла его. Вскоре Потапова получила возможность подать на матч. Без приключений не обошлось — Анастасия упустила двойной матчбол, после чего Костюк заработала брейк-пойнт. Как бы то ни было, с четвертого матчбола россиянка поставила победную точку. Руки соперницы, как и ожидалось, не пожали.