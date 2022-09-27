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27 сентября, 07:10

«Дарья сделала очень много для страны». Почему Касаткина стала заслуженным мастером спорта

Отдел спорта «СЭ»
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
За что первой ракетке страны присвоили самое престижное звание отечественного спорта.

Российским теннисисткам Дарье Касаткиной и Екатерине Александровой, а также еще нескольким российским спортсменам присвоили звания почетных мастеров спорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Причины, а точнее — критерии, которые выполнили спортсмены для получения ЗМС, в документе не указаны. Но, судя по всему, теннисистки удостоены подобной чести за первое место в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году.

Когда аналогичные звания присвоили сборной России по футболу — за выступление на чемпионате мира в 2018 году — разразился огромный скандал. Тогда российская команда дошла до 1/4 финала. А ведь в положении о присвоении почетных спортивных званий прописаны четкие условия, согласно которым и должно происходить присвоение. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова тогда заявила, что вручение ЗМС футбольной сборной обесценивает престижное звание.

Пятница. Москва. Екатерина ГАМОВА в редакции &quot;СЭ&quot;. Екатерина Гамова: «Ни разу не пожалела о той записи про ЗМС»

Критерии

Министерство спорта РФ поощряет спортсменов за особые заслуги перед страной в области физической культуры и спорта. Звание заслуженного мастера спорта России (именно России, если не брать СССР) присваивается с 1992 года. Тем, кто был удостоен данной чести, вручают удостоверение и соответствующий нагрудный знак. Для получения почетного звания спортсмену необходимо соответствовать ряду жестких критериев. Среди них в качестве вариантов:

а) 1-3-е место на Олимпийских играх, Паралимпийских играх или Сурдлимпийских играх;

б) 1-е место на чемпионате мира по видам спорта (спортивным дисциплинам или видам программ), включенным в программы Игр, а также по видам спорта, развиваемым на территориях не менее 75 субъектов РФ, признанным Международным олимпийским комитетом, правила которых утверждены на русском языке развивающими их международными спортивными федерациями;

в) 2-3-е место на чемпионате мира по видам спорта, включенным в программы Игр, а также по видам спорта, развиваемым на территориях не менее 75 субъектов РФ, и при этом набравшим не менее 150 квалификационных баллов для присвоения ЗМС.

г) 1-е место на чемпионате мира, Всемирных играх, проводимых под патронатом МОК по видам спорта, не включенным в программы Игр и при этом набравшим дополнительно не менее 150 квалификационных баллов для присвоения ЗМС, или 1-е место (дважды) на соревнованиях, указанных в настоящем подпункте;

д) 1-е место (дважды) на чемпионате мира среди военнослужащих, Всемирных военных играх по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

Критерии выглядят достаточно строгими. А для начисления квалификационных баллов ведется специальная таблица, опубликованная в приложении к приказу Минспорта.

Также в документе говорится, что в порядке исключения звание может быть присвоено за выдающийся вклад в повышение авторитета страны и российского спорта в целом на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

Существуют и другие критерии, которые касаются уже не самих спортсменов, а турниров, в которых они участвуют и добиваются побед. Для учета результата при присвоении звания соревнование должно стать частью официального календарного плана Минспорта. А организация, которая проводит турнир, должна быть признана национальным органом власти.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press
Дарья Касаткина c кубком за победу на турнире в Сан-Хосе. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Исключения

Что касается нашей футбольной сборной в 2018 году, то она попала под пункт исключение из правил. Никаких положений при этом нарушено не было, хоть и победы на чемпионате мира команда не добилась — финишировала лишь восьмой. Тем не менее звания заслуженных мастеров спорта получили все 23 футболиста сборной России, входивших в заявку команды на чемпионат мира 2018 года.

Тогда спортивная общественность разделилась на два лагеря — кто-то утверждал, что решение Министерства спорта абсолютно правильное. А кто-то согласился с мнением Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присуждение званий футболистам.

Суббота. Москва. Сборная России перед приемом в Министерстве спорта. Мастера спорта. Заслуженные?

Что касается теннисисток Касаткиной и Александровой — обе спортсменки одержали победу в составе сборной России на женском турнире Кубка Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубком Федерации и был переименован в 2020 году в честь легендарной американской теннисистки. Фактически это женский командный чемпионат мира по большому теннису. Как пела группа Uma2rman, «теннис большой — это хорошо».

Чемпионками Кубка Билли Джин Кинг, помимо Касаткиной и Александровой, стали также Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Павлюченкова уже получила звание — как олимпийская чемпионка Токио, Кудерметову поощрили в апреле этого года. Теперь очередь дошла до Дарьи и до Екатерины.

Безусловно, система соревнований значительно отличается в различных видах спорта и не совпадает со схемой, которая прописана в Положении. Это нельзя не учитывать во процессе присвоения званий. Конкретно в теннисе поощряли не только олимпийских чемпионов, но и победителей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, и членов национальной команды в финалах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации/Билли Джин Кинг.

Что дает звание? В основном это почет и уважение в глазах граждан страны. Приятно и самим спортсменам, также они получают право на региональные привилегии, которые зависят от щедрости каждого субъекта Федерации. В перспективе звание дает право на надбавку к окладу при работе в государственных учреждениях, льготы по некоторым налогам и плюсы при выходе на пенсию. На этом, в общем, и все.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Реакция

Некоторых болельщиков покоробило присвоение государственного звания именно Касаткиной. Ведь Дарья отказалась играть за сборную страны на Олимпиаде в Токио и в последнее время сделала ряд неоднозначных заявлений. Но люди из мира тенниса не соглашаются с такой позицией, отдавая должное успехам уроженки Тольятти на корте.

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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отметил, что Дарья Касаткина заслужила звание заслуженного мастера спорта своей игрой. Ведь 11-я ракетка мира в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах «Большого шлема» в своей карьере — дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада). «Даша — одна из ведущих теннисисток мира. Думаю, что она более чем заслужила это звание своей игрой и результатами. Она одна из самых интересных теннисисток в туре на сегодняшний момент», — сказал Селиваненко.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что Дарья сделала много для России. «Заслуженно! Так и должно быть. Кто ее критикует? Общественность, которая из себя ничего не представляет. А другая общественность, которая все понимает, знает, что это все заслуженно. Дарья сделала очень много для страны», — сказал Кафельников.

Теннис
Дарья Касаткина
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