«Дарья сделала очень много для страны». Почему Касаткина стала заслуженным мастером спорта

За что первой ракетке страны присвоили самое престижное звание отечественного спорта.

Российским теннисисткам Дарье Касаткиной и Екатерине Александровой, а также еще нескольким российским спортсменам присвоили звания почетных мастеров спорта. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Причины, а точнее — критерии, которые выполнили спортсмены для получения ЗМС, в документе не указаны. Но, судя по всему, теннисистки удостоены подобной чести за первое место в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году.

Когда аналогичные звания присвоили сборной России по футболу — за выступление на чемпионате мира в 2018 году — разразился огромный скандал. Тогда российская команда дошла до 1/4 финала. А ведь в положении о присвоении почетных спортивных званий прописаны четкие условия, согласно которым и должно происходить присвоение. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова тогда заявила, что вручение ЗМС футбольной сборной обесценивает престижное звание.

Критерии

Министерство спорта РФ поощряет спортсменов за особые заслуги перед страной в области физической культуры и спорта. Звание заслуженного мастера спорта России (именно России, если не брать СССР) присваивается с 1992 года. Тем, кто был удостоен данной чести, вручают удостоверение и соответствующий нагрудный знак. Для получения почетного звания спортсмену необходимо соответствовать ряду жестких критериев. Среди них в качестве вариантов:

а) 1-3-е место на Олимпийских играх, Паралимпийских играх или Сурдлимпийских играх;

б) 1-е место на чемпионате мира по видам спорта (спортивным дисциплинам или видам программ), включенным в программы Игр, а также по видам спорта, развиваемым на территориях не менее 75 субъектов РФ, признанным Международным олимпийским комитетом, правила которых утверждены на русском языке развивающими их международными спортивными федерациями;

в) 2-3-е место на чемпионате мира по видам спорта, включенным в программы Игр, а также по видам спорта, развиваемым на территориях не менее 75 субъектов РФ, и при этом набравшим не менее 150 квалификационных баллов для присвоения ЗМС.

г) 1-е место на чемпионате мира, Всемирных играх, проводимых под патронатом МОК по видам спорта, не включенным в программы Игр и при этом набравшим дополнительно не менее 150 квалификационных баллов для присвоения ЗМС, или 1-е место (дважды) на соревнованиях, указанных в настоящем подпункте;

д) 1-е место (дважды) на чемпионате мира среди военнослужащих, Всемирных военных играх по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

Критерии выглядят достаточно строгими. А для начисления квалификационных баллов ведется специальная таблица, опубликованная в приложении к приказу Минспорта.

Также в документе говорится, что в порядке исключения звание может быть присвоено за выдающийся вклад в повышение авторитета страны и российского спорта в целом на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

Существуют и другие критерии, которые касаются уже не самих спортсменов, а турниров, в которых они участвуют и добиваются побед. Для учета результата при присвоении звания соревнование должно стать частью официального календарного плана Минспорта. А организация, которая проводит турнир, должна быть признана национальным органом власти.

Дарья Касаткина c кубком за победу на турнире в Сан-Хосе. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Исключения

Что касается нашей футбольной сборной в 2018 году, то она попала под пункт — исключение из правил. Никаких положений при этом нарушено не было, хоть и победы на чемпионате мира команда не добилась — финишировала лишь восьмой. Тем не менее звания заслуженных мастеров спорта получили все 23 футболиста сборной России, входивших в заявку команды на чемпионат мира 2018 года.

Тогда спортивная общественность разделилась на два лагеря — кто-то утверждал, что решение Министерства спорта абсолютно правильное. А кто-то согласился с мнением Екатерины Гамовой, которая раскритиковала присуждение званий футболистам.

Что касается теннисисток Касаткиной и Александровой — обе спортсменки одержали победу в составе сборной России на женском турнире Кубка Билли Джин Кинг, который ранее назывался Кубком Федерации и был переименован в 2020 году в честь легендарной американской теннисистки. Фактически это женский командный чемпионат мира по большому теннису. Как пела группа Uma2rman, «теннис большой — это хорошо».

Чемпионками Кубка Билли Джин Кинг, помимо Касаткиной и Александровой, стали также Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Павлюченкова уже получила звание — как олимпийская чемпионка Токио, Кудерметову поощрили в апреле этого года. Теперь очередь дошла до Дарьи и до Екатерины.

Безусловно, система соревнований значительно отличается в различных видах спорта и не совпадает со схемой, которая прописана в Положении. Это нельзя не учитывать во процессе присвоения званий. Конкретно в теннисе поощряли не только олимпийских чемпионов, но и победителей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, и членов национальной команды в финалах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации/Билли Джин Кинг.

Что дает звание? В основном это почет и уважение в глазах граждан страны. Приятно и самим спортсменам, также они получают право на региональные привилегии, которые зависят от щедрости каждого субъекта Федерации. В перспективе звание дает право на надбавку к окладу при работе в государственных учреждениях, льготы по некоторым налогам и плюсы при выходе на пенсию. На этом, в общем, и все.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Реакция

Некоторых болельщиков покоробило присвоение государственного звания именно Касаткиной. Ведь Дарья отказалась играть за сборную страны на Олимпиаде в Токио и в последнее время сделала ряд неоднозначных заявлений. Но люди из мира тенниса не соглашаются с такой позицией, отдавая должное успехам уроженки Тольятти на корте.

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отметил, что Дарья Касаткина заслужила звание заслуженного мастера спорта своей игрой. Ведь 11-я ракетка мира в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах «Большого шлема» в своей карьере — дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада). «Даша — одна из ведущих теннисисток мира. Думаю, что она более чем заслужила это звание своей игрой и результатами. Она одна из самых интересных теннисисток в туре на сегодняшний момент», — сказал Селиваненко.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что Дарья сделала много для России. «Заслуженно! Так и должно быть. Кто ее критикует? Общественность, которая из себя ничего не представляет. А другая общественность, которая все понимает, знает, что это все заслуженно. Дарья сделала очень много для страны», — сказал Кафельников.