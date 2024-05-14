«Склонял девушек к интимным связям». Теннисистка отсудила 9 миллионов долларов у федерации

Американский тренер на протяжении семи лет использовал свою должность для развратных действий.

Сексуализированное насилие в спорте встречалось всегда, но только в последние несколько лет о нем стали говорить открыто как о важной проблеме и бороться с ним. Более того, сейчас существуют различные организации, направленные на поддержку жертв насилия и работающие в целях предотвращения подобных действий в будущем. Все началось в США с #MeToo и SafeSport. Сейчас в Америке ответственность за акты насилия несут не только сами преступники, но и организации, в которых они работали. Так теннисистке удалось отсудить у федерации тенниса США солидную сумму за то, что последняя не реагировала на тревожные сигналы. К чему приведет подобная практика?

Тренер семь лет насиловал молодых девушек, но спокойно продолжал работать

Едва ли вы что-то слышали о теннисистке Кайли Маккензи. По юниорам она выглядела перспективной и в 2016-м даже попадала в топ-30 мирового рейтинга по своему возрасту. Но взрослая карьера практически не задалась, и сейчас Маккензи если и появляется на корте, то только на самых малозначительных турнирах ITF. Тем не менее Кайли во всех новостных сводках последних дней, а ее «доход» сравним с победителями турниров серии «Большого шлема». Девушка отсудила девять миллионов долларов по иску к Теннисной ассоциации США о злоупотреблении полномочиями. В федеральном суде Флориды присяжные присудили девушке солидную компенсацию в размере девяти миллионов долларов. Кайли Маккензи еще в марте 2022 года подала иск против своей федерации, так как, по ее словам, обвиняемый в насилии тренер Анибал Аранда проработал на руководящих постах почти семь лет, прежде чем был уволен.

Свое положение Аранда использовал, чтобы склонять девушек к интимным связям против их воли. Также известны случаи побоев во время близости с теннисистками со стороны Анибала. Случай вопиющий, но при чем тут Ассоциация тенниса США? А по мнению Маккензи, это был акт халатности со стороны регулирующей спорт организации, так как последняя не смогла защитить ни ее, ни других девушек. Аранда изнасиловал теннисистку в подростковом возрасте в тренировочном лагере. Преступные действия продолжались в течение года, и только в 2021-м Маккензи нашла в себе силы выдать свою историю на суд общественности. При этом, как уверяет девушка, она первоначально пыталась решить вопрос внутри федерации. Кайли вместе с другими пострадавшими обращалась за помощью к USTA, однако последняя не предпринимала никаких действий.

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Ассоциация тенниса сочувствует жертве, но подает апелляцию

Представителям Ассоциации тенниса США было известно о преступлениях Анибала Аранды — одной из пострадавших была сотрудница USTA. Поэтому присяжные и удовлетворили иск Маккензи против USTA в размере трех миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб, а также наложили дополнительные шесть миллионов долларов в качестве штрафных санкций. «Мы очень довольны решением судей наградить госпожу Маккензи за ее боль и страдания, но, что более важно, мы считаем, что решение присудить штрафные санкции посылает всем спортивным организациям правильный сигнал о том, что они должны предпринять необходимые шаги для защиты спортсменов», — сказала после подведения итогов заседания адвокат Маккензи Кристин Джадкинс. Удовлетворение выразила и сама Кайли, заявив прессе, что ей пришлось пройти трудный путь, но теперь она чувствует, что оно того стоило.

«Я надеюсь, что смогу стать примером для других девушек. Не нужно бояться говорить правду, даже когда это трудно», — добавила Маккензи. А вот представители USTA оказались в щекотливой ситуации. С одной стороны, им приходится судиться против пострадавшей от насильника теннисистки. С другой — а точно ли именно USTA должна нести пусть и косвенную, но ответственность за действия работавшего в организации тренера? Так или иначе, представляющий интересы USTA Крис Видмайер заявил, что организация намерена подать апелляцию.

«Мы сочувствуем истцу и тому, что ей пришлось пережить. Мы не оспариваем и никогда не оспаривали ее обвинения в адрес тренера. Но нас не устраивает приговор», — заявил последний. Также Видмайер добавил, что в самой ассоциации проходит внутреннее расследование касательно процедур по обеспечению безопасности игроков. А за ходом расследования внимательно следят другие спортивные ассоциации. Ведь история с Кайли Маккензи вполне может стать прецедентной.