«Пришло время напомнить СМИ об уважении и профессионализме». Теннисного комментатора отстранили за шутку о внешности Крейчиковой



Высмеял лоб спортсменки.

8 ноября чешская теннисистка Барбора Крейчикова уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинале Итогового турнира WTA (3:6, 5:7). На следующий день комментатор Джон Вертхайм неудачно пошутил над внешностью спортсменки в прямом эфире телеканала Tennis Channel и был отстранен за это на неопределенный срок.

Что сказал Вертхайм

Комментатор присоединился к эфиру через Zoom, чтобы обсудить предстоящий финал турнира, в котором Циньвэнь встречалась с американкой Кори Гауфф. В трансляции показывали эпизоды из игры китаянки против Крейчиковой, а в это время в студии с одной ведущей работал гример, ее коллега что-то писал на листках бумаги.

Вертхайм, похоже, не осознавал, что его уже подключили к прямому эфиру, поэтому на просьбу поправить камеру ответил: «Кто, по-твоему, я такой? Барбора Крейчикова? Посмотрите на ее лоб, когда она выходит на корт с Циньвэнь», — сказал Джон.

Как оказалось, лоб Крейчиковой исказился и увеличился в трансляции из-за угла, под которым ее сняла камера. И именно эту картинку как раз видел Вертхайм, когда выдал шутку. Осознав свою ошибку, журналист позже обратился к теннисистке.

«Я сделал несколько некорректных комментариев. Признаю это и приношу свои извинения, поскольку сделал это в прямом эфире. Понимаю: я здесь не жертва. Это было непрофессиональным и не соответствовало тому, каким человеком я стремлюсь быть. Я несу ответственность за это, мне жаль», — объяснил Джон в соцсетях.

Барбора Крейчикова. Фото Reuters

Как отреагировала теннисистка?

Видео с неудачной шуткой комментатора дошло и до самой Крейчиковой — она отреагировала на него длинным постом в социальных сетях. Девушка была разочарована тем, что в эфире спортивного канала велись разговоры о ее внешности, а не игре.

«Как теннисистка, которая посвятила себя этому виду, я была разочарована видеть такой непрофессиональный комментарий. Это не первый раз, когда что-то подобное происходит в спортивном мире. Я часто предпочитала молчать, но считаю, что пришло время напомнить спортивным СМИ об уважении и профессионализме.

Эти моменты отвлекают от истинной сути тенниса и самоотверженности, которую все атлеты показывают на корте. Я очень люблю наш вид спорта и хочу, чтобы он отражал нашу преданность соревнованиям на этом высоком уровне», — написала чешка.

Как наказали комментатора

Tennis Channel тоже отреагировал на произошедшее — отстранил комментатора на неопределенный срок и не дал уверенности в том, что он вообще когда-нибудь вернется в эфир. В своем заявлении телеканал признал действия Вертхайма непрофессиональными.

«Мы извинились перед Крейчиковой. Джон, как и она, посвятил свою карьеру тому, чтобы освещать и развивать теннис. Он был ценным членом нашей команды и спортивного сообщества. Тем не менее, Tennis Channel придерживается стандарта уважения к другим, а это требование не было соблюдено в эфире», — говорится в заявлении.