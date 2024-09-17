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Сегодня, 17:45

Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом. А ведь она отказывалась пожимать русским руки

Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Даяна Ястремская.
Фото Global Look Press
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Странное поведение.

Что случилось

24-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская провела тренировку с 15-летним россиянином Егором Навразиди в академии Патрика Муратоглу. Видеозапись тренировки опубликовала официальная страница французской школы в соцсетях.

«Сегодня у нас в академии Патрика Муратоглу была гостья: Даяна Ястремская провела тренировочную сессию с перспективным юниором Егором Навразиди. Можно сказать, что для Егора это была достаточно непростая тренировка», — сказано в подписи к публикации.

Ястремская отказывалась жать руки россиянам

35-я ракетка мира неоднократно попадала в скандалы. В начале 2021 года Ястремскую отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста, в ее организме нашли местеролон. Даяна тогда заявила, что вещество попало к ней из-за секса с бывшим партнером.

В 2021 году дело Ястремской рассмотрел CAS, и в июне теннисистку признали невиновной в умышленном употреблении допинга. Летом того же года ей разрешили вернуться к соревнованиям после полугодичного временного отстранения.

Кроме того, украинка известна тем, что неоднократно отказывалась пожимать руки соперникам из России. Так, на Уимблдоне-2024 Даяна отказалась от рукопожатия с Варварой Грачевой, несмотря на то что та изменила гражданство на французское. Ястремская ограничилась касанием ракетками.

Ранее украинка отказалась от рукопожатия с Грачевой на Открытом чемпионате Австралии в январе 2024-го. А в марте на турнире в Сан-Диего Ястремская отказалась подходить к россиянке Анне Блинковой после поражения от нее для совместного фото и рукопожатия.

Мирра Андреева. Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA

В августе теннисистка высказывалась так: «Моя позиция — не жать руку игрокам из России, и я эту позицию буду держать. Когда есть возможность, я говорю за Украину, и мне абсолютно все равно, что мне пишут, что обо мне думают и что они все вообще говорят. А то, что меня обливают хейтеры и так далее, — мне абсолютно все равно.

Я следую своим позициям и своим принципам. Не нравится — не смотри. А нравится — смотри. Все очень просто. Поэтому, хочу — жму, хочу — не жму. Моя позиция — не жать".

В 2023 году Ястремская жаловалась в WTA на Мирру Андрееву — об этом она рассказала в социальных сетях: «Я хотела бы написать о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. К сожалению, теннисные инстанции остаются равнодушными. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в соцсетях, которые явно касались действий, совершенных в отношении украинцев. WTA просто указала, что не будет вмешиваться».

Фото Global Look Press

Кто такой Навразиди?

Егор Навразиди — российский юниор, ему 15 лет. В рейтинге ITF он занимает 1201-ю строчку, в РТТ — 89-ю. Егор занимается в академии французского тренера Патрика Муратоглу, известного по работе с Сереной Уильямс (2012-2022), а также с Симоной Халеп, Хольгером Руне и другими звездами тенниса. В своем профиле в социальных сетях Навразиди указал российский триколор.

Теннис
Даяна Ястремская

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