Никаких рукопожатий. Украинка Костюк проявила неуважение к россиянке Грачевой после финала в Остине

Хотя организаторы турнира на церемонии награждения всячески пытались уйти от политики

WTA 250 (Остин, США)

Открытые корты, хард

Финал

Марта Костюк (Украина, 8) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 7:5

Российско-украинский финал на турнире WTA 250, проходившем на открытых кортах Остина, завершился победой Марты Костюк над Варварой Грачевой. Обе теннисистки впервые играли титульный матч, но с нервами лучше совладала именно украинка Костюк, отыгравшая во второй партии сетбол. Причем Марта вновь проигнорировала нормы теннисного приличия, отказавшись пожимать сопернице из России руку у сетки.

Кто такая Марта Костюк

В свои 20 лет Костюк является второй ракеткой Украины и 52-й ракеткой мира. Причем благодаря титулу в Остине Марта заметно поднимется в теннисной иерархии и будет замыкать топ-40 рейтинга WTA. Во второй половине прошлого десятилетия Марта считалась одной из самых перспективных, в 2017-м в 14-летнем возрасте выиграла юниорский открытый чемпионат Австралии, была второй ракеткой мира среди юниоров. Да и среди взрослых начала практически без раскачки — на открытом чемпионате Австралии-2018 дошла до третьего круга, произведя фурор.

Вот только затем прогресс если не застопорился, то сильно замедлился. Костюк мучили травмы и последствия коронавируса. К тому же она никак не могла дойти до полуфинала на турнирах WTA, хотя в полуфиналах играла частенько.

Куда больше, чем спортивными результатами, Костюк в последний год привлекала внимание свой жесткой критикой в адрес российских и белорусских игроков. Она говорила, что ее шокирует отсутствие извинений от российских теннисистов, настаивала на их отстранении от всех соревнований под эгидой профессиональных туров. И, само собой, поддержала решение Уимблдона не допускать россиян и раскритиковала решение ATP и WTA лишить травяной «Большой шлем» рейтинговых очков. На открытом чемпионате США-2022 Костюк отказалась после поражения пожимать руку Виктории Азаренко из Белоруссии, лишь соприкоснувшись ракетками. Было понятно, что вне зависимости от исхода финальной встречи в Остине Костюк вряд ли поступит иначе. И предчувствие не обмануло.

Кто такая Варвара Грачева

22-летняя Варвара начала турнира в Остине в статусе 88-й ракетки мира, хотя в июле 2022 года поднималась на 58-ю строчку рейтинга. Громко говорить о себе в теннисном мире она заставила на «Ролан Гаррос» — 2020, когда умудрилась спасти безнадежный матч с француженкой Кристины Младенович с 1:6, 1:5, отыграв четыре матчбола и выиграв 1:6, 7:6, 6:0. В 2021-м она порадовала публику на «Ролан Гаррос» самокритичной фразой «Грачева, включай мозг!», а в прошлом сезоне выдала десятиматчевую безвыигрышную серию на турнирах WTA.

Тем не менее, осенью 2022 года она начала приходить в себя, а в январе дошла до третьего круга открытого чемпионата Австралии, попутно разгромив на старте первую ракетку России Дарью Касаткину (6:1, 6:1). Благодаря выходу в финал в Остине она взберется на 66-е место в рейтинге WTA, а в чемпионской гонке и вовсе занимает сейчас внушительное 28-е место. Могла бы подняться и выше, но вот совладать с Костюк не удалось.

Игнор после победы

Обе теннисистки прежде ни разу не играли в финале, для них это была, можно сказать, неизведанная территория. Грачева в Остине на самом старте выбила первую сеяную Магду Линетт из Польше и три из четырех своих встреч завершила в трех партиях. В полуфинале она и вовсе отыгралась с 2:4 в решающем сете против Кэти Волынец. Что касается Костюк, то она только один матч (с Мэдисон Бренгл во втором круге) дотянула до третьего сета, а так справлялась в двух. У Грачевой она по личным встречам вела 3:2 и считалась пусть неявным, но фаворитом.

Что ж, этот статус Марта оправдала. В стартовом марафонском гейме она взяла подачу Грачевой, правда, мгновенно отдала свою. До счета 3:2 в ее пользу брейки шли в режиме нон-стоп, но затем Костюк удержала свою подачу.

Варвара боролась, но завершила партию обидной двойной ошибкой.

Во второй партии уже она вела 5:4 и эйсом заработала сетбол. Однако реализовать его не смогла, расклеилась и проиграла три гейма подряд, а с ними и финал. Причем никакого финального рукопожатия, и даже касания ракетками не произошло — Марта вновь проигнорировала элементарные нормы теннисного приличия. После победы она на радостях упада на корт, немного там полежала, а затем прошла мимо Грачевой. Которая, впрочем, прекрасно понимая ситуацию уже подошла к своей сумке, убирая туда ракетку.

Перед церемонией награждения директор турнира попытался снизить градус напряжения, заявив, что у него «есть друзья и обеих странах». Но российская и украинская теннисистка на вручении призов не только не сказали друг о друге ничего хорошего, но даже и не позировали вместе с трофеями. Только поодиночке. В своей речи финалистки Грачева поблагодарила публику и порадовалась своему достижению, а Костюк вновь разразилась политизированной тирадой, посвятив титул Украине. Но хватило такта не призывать к отстранению российских игроков прямо во время церемонии награждения, и на том, как говорится, спасибо.