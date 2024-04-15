Украинка возвращается на турниры WTA в паре с россиянкой. Она играет в свой лучший теннис

Валерия Страхова близка к попаданию в топ-100 парного разряда.

На турнире WTA 250 во французском Руане на этой неделе произойдет нетривиальное для современного спорта событие — в парном разряде сыграют в дуэте россиянка Амина Аншба и украинка Валерия Страхова. Причем 28-летняя Страхова, которая в последнее время показывает, пожалуй, свой лучший теннис, уже далеко не в первый раз за последнее время объединяется в пару с представительницей нашей страны. На Украине ее позицию жестко критикуют, но гражданства при этом не лишают.

Белая ворона в теннисе

Напомним, что с недавних пор в WTA официально разрешили отказ от рукопожатий между украинскими и российскими теннисистками после матчей, а когда на Australian Open-2024 украинская юниорка Елизавета Котляр пожала-таки руку сверстнице из России Владе Минчевой после поражения, на нее обрушилась масштабная волна критики в украинских СМИ и соцсетях. Тогда отец 16-летней теннисистки в качестве оправдания заявил, что дебютантка турнира «Большого шлема» «выполнила послематчевый ритуал на автомате». «Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить», — добавил Константин Котляр. Более известные украинские теннисистки — Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко — таких ошибок не совершают и периодически жалуются на присутствие в туре соперниц из России и Белоруссии. Правда, в последнее время делают это не столь активно, как раньше.

На этом фоне Страхова действительно выглядит украинской теннисной белой вороной. Она не только жмет руки россиянкам, она с ними вместе тренируется и играет. Причем регулярно. В мае прошлого года на Украине разразился настоящий скандал, когда вместе с россиянкой Ириной Хромачевой Валерия выиграла парный матч на уровне WTA — это случилось на турнире в марокканском Рабате. При этом еще до этого события Страхова в дуэтах с Хромачевой и Аншбой выиграла несколько турниров ITF. Сама Валерия ситуацию не комментировала, но ее поступки говорят лучше всяких слов. К тому же уроженка Керчи не живет на Украине, пусть и продолжает выступать под украинским флагом.

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Пророссийские взгляды и подъем в рейтинге

«Я с ней в жизни никогда не общался. Видел, наверное, тоже два раза в жизни, на корте, на каких-нибудь соревнованиях. Насколько мне известно, она действительно абсолютно пророссийски настроенный человек. Как общественная организация мы не можем подавать на то, чтобы лишить ее гражданства, заставить ее не играть под украинским флагом. Мы этот вопрос изучали и не нашли никакого пути. Хотя мы прекрасно понимаем, что это проблема. Мы общественная организация, многие считают, что мы можем решать такие вопросы, но нет, не можем. Такие вопросы решает министерство, но что такое игрок номер 300-400 в мире по теннису? Кто будет тратить на это время?» — в прошлом году цитировала вице-президента Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгения Зукина ua.tribuna.com.

Господин Зукин, кстати, преуменьшил теннисные успехи Страховой. Да, в одиночке она никогда не поднималась выше 231-го места, а сейчас в рейтинге значится 259-й. Но в паре Валерия добилась куда больших успехов. Несколько месяцев назад она поднялась на 103-е место в рейтинге, сейчас идет 107-й, а прошлый сезон получился для нее, пожалуй, лучшим в карьере. Ведь Страхова не просто выиграла множество турниров ITF, она в октябре 2023-го добралась до финала WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока. Правда, не с россиянкой, а с француженкой Леолией Жанжан. Она вообще играет в дуэте с очень многими теннисистками из разных стран. Но понятно, что резонанс вызывают именно игры вместе с россиянками.

Этого, впрочем, тоже предостаточно. Так, в январе она сыграла два турнира в турецкой Анталии с Аншбой, а в марте в бразильском Сан-Паулу выступала с Екатериной Макаровой. При этом продолжая официально представлять Украину. Кстати, если в Руане Страхова вместе с Аншбой доберется до финала, она впервые в карьере пробьется в топ-100. А если завоюет дебютный титул, то поднимется и в район 90-го места. Кстати, сейчас она является четвертой ракеткой Украины в паре, уступая только сестрам Людмиле и Надежде Киченок и Марте Костюк.