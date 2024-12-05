Украинскую теннисистку заставили сменить форму. На ней была реклама сайта с поддержкой ВСУ

Александра Олейникова не согласна.

Что случилось

На этой неделе в бразильском городе Флорианополис проходит турнир WTA 125, на котором случился скандал. Во время матча первого круга с россиянкой Алевтиной Ибрагимовой украинская теннисистка Александра Олейникова вышла на корт в форме с надписью в поддержку Вооруженных сил Украины. На ее футболке была размещена реклама сайта, где проводится сбор средств на закупку дронов для ВСУ. Такая направленность вызвала возражения у организаторов соревнований.

После победы в матче (6:4, 6:0) Олейникову попросили заменить форму. Украинка в соцсетях выразила несогласие с этим вердиктом. «Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим. Мы не поставляем оружие (беспилотники, несмотря на их военное применение, не являются оружием). Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сайт является моей личной собственностью», — написала Олейникова в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

На матч второго круга с Майей Хвалинской из Польши 23-летняя украинка вышла уже в форме без скандальной рекламы и уступила — 6:7 (1:7), 1:6.

Фото соцсети

Похожие скандалы с норвежцами и Кудерметовой

Год назад похожий скандал разразился в Норвегии. Издание NRK опубликовало статью, в которой утверждалось: спонсором сборной Норвегии по гребле является фирма Kongsberg Gruppen, поставляющая оружие в зону СВО для украинской армии.

Кроме того, в конце 2023 года активисты устроили акцию против производителя оружия Nammo, спонсирующего норвежскую сборную по прыжкам на лыжах с трамплина. Пацифисты указывали на то, что продукция этой фирмы используется армией Израиля в секторе Газа.

В теннисе подобный скандал тоже уже происходил, причем с российской спортсменкой. Летом 2023 года Веронику Кудерметову заставили убрать с формы нашивку своего спонсора — «Татнефти». Это было связано с западными санкциями против нашей страны. Под них попала управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» — ее туда внесли якобы за поставку покрышек российской армии.