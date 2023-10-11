Звонаревой не хватило сил на матч с украинкой. Сенсационный прорыв 39-летней россиянки в Чжэнчжоу завершился

Вера после своих подвигов уступила Ангелине Калининой.

Чжэнчжоу, Китай. WTA 500. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) — Вера Звонарева (Россия) — 7:5, 6:1

Россиянка Вера Звонарева в свои 39 лет, похоже, переживает теннисный ренессанс. Она не только блестяще играет в паре, но и в одиночке продолжает приятно удивлять — на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу 369-я ракетка мира прошла сито квалификации, а в стартовом матче выбила не кого-нибудь, а соотечественницу Веронику Кудерметову. Но сил на дальнейшие подвиги не хватило — в матче второго круга Звонарева проиграла второй ракетке Украины Ангелине Калининой.

Не только парные успехи

Звонарева в свое время доходила до финалов Уимблдона и US Open в одиночном разряде, была второй ракеткой мира — в общем, в уровне ее квалификации сомневаться не приходится. Но травмы и возраст, конечно же, не могут не сказываться на качестве тенниса опытнейшей россиянки. В сезоне-2021 она вернулась в топ-100, однако затем из-за проблем со здоровьем пропустила почти целый год. И если возвращение в паре сразу же получилось весьма удачным, то одиночка, прямо скажем, не задалась. Более полутора лет, с января 2022-го до сентября 2023-го в активе Звонаревой не было ни одной победы в матчах основной сетки турниров WTA.

Вера Звонарева. Фото AFP

Казалось бы, в такой ситуации разумно сэкономить силы и полностью сконцентрироваться на паре, где вместе с немкой Лаурой Зигемунд Звонарева выиграла титулы в Вашингтоне и Нинбо, а также дошла до финала US Open. Сейчас россиянка и немка занимают восьмое место в чемпионской гонке WTA в парном разряде, а значит, шансы квалифицироваться на итоговый турнир у них весьма высоки. Вот только Звонарева явно не собиралась и не собирается жертвовать одиночной игрой. Напротив, она продолжает сражаться и прогрессировать, пусть шаги в верном направлении и даются ей очень непросто.

Квалификацию US Open полтора месяца назад Звонарева начала 677-й ракеткой мира. А благодаря тому, что вышла в основную сетку, пусть и уступила там бельгийке Янине Викмайер, поднялась на 150 мест и заработала более 80 тысяч долларов. С учетом финала в паре заработок составил почти четверть миллиона — не так и мало, даже если учесть налоги. Но главное — даже не призовые, а радость от побед. А она пришла уже в Нинбо пару недель назад, где Звонарева выиграла-таки два матча в основной сетке, после чего в равном трехсетовом поединке уступила теннисистке топ-10 Онс Жабер из Туниса.

Китайский марафон

В Чжэнчжоу Звонарева начала с квалификации, обыграв сперва в трехсетовом матче колумбийку Камилу Осорио, а затем за три с половиной часа справилась с венгеркой Тимеей Бабош, отыграв два матчбола. Причем и на этом не остановилась, победив на старте недавнюю чемпионку Токио Кудерметову 6:2, 7:6. Эта победа стала для Веры первой над теннисисткой топ-20 с мая 2021-го. К тому же не стоит забывать, что нынешний муж и тренер Вероники Сергей Демехин в свое время тренировал Звонареву, так что, вероятно, встреча для 39-летней россиянки носила принципиальный характер. Как бы то ни было, Вера вышла во второй круг, где встретилась с Калининой.

Ангелина Калинина. Фото AFP

Украинка сейчас входит в топ-30, совсем чуть-чуть уступая первой ракетке своей страны Элине Свитолиной. Главным достижением ее карьеры стал финал майского супертурнира WTA 1000 в Риме против Елены Рыбакиной из Казахстана, который она не смогла доиграть из-за физических проблем. С тех пор Калинина особо не блистала, чаще проигрывая, чем выигрывая. Но в Пекине на прошлой неделе добралась до третьего круга.

Очевидно, с учетом усталости Звонаревой ключевым в этом российско-украинском противостоянии был первый сет. Вера старалась грамотно сбивать темп, не брезговала свечами, много бегала, при этом порой огрызаясь роскошными виннерсами. В целом шла равная игра — при 2:1 в пользу россиянки Калинина отыграла брейк-пойнт, в следующем гейме уже Звонарева спасла два брейк-пойнта. При 5:4 в свою пользу и 15:30 на подаче украинки она была в двух розыгрышах от победы в партии, но дожать соперницу не смогла. А затем, отыграв еще три брейк-пойнта, все же отдала свою подачу. А вскоре и проиграла гейм.

Очевидно, после этого силы Звонареву покинули. Вера стала допускать очень много брака, начала, видимо, от большой усталости, злоупотреблять укороченными. И в итоге проиграла второй сет почти без борьбы. Тем не менее в лайв-рейтинге она поднялась на 272-е место, а в чемпионской гонке и вовсе на 142-е. Если Звонарева ударно проведет концовку сезона, то вполне может вернуться и в топ-100. По игре она этого вполне заслуживает.