Звонарева ответила польским пограничникам. Вера взяла титул в США в паре с немкой

38-летняя россиянка завоевала трофей на турнире в Вашингтоне.

Mubadala Citi DC Open, Вашингтон, США

Финал, парный разряд

Вера Звонарева (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) — Моника Никулеску (Румыния) / Алекса Гуарачи (Чили) — 6:4, 6:4

Вера Звонарева продолжает завоевывать трофеи в парном разряде. На престижном турнире в Вашингтоне 38-летняя россиянка взяла свой тринадцатый титул. В этом ей помогла давняя партнерша — 35-летняя немка Лаура Зигемунд. В финале они в двух сетах обыграли румынку Монику Никулеску и чилийку Алексу Гуарачи.

Нежелательные пары

Сейчас не все в женском туре могут позволить себе выступать в парах с россиянками. Наших теннисисток в основном сторонятся представительницы стран, в которых сильны антироссийские настроения. Спортсменки при этом могут общаться, даже дружить, но выходить на корт по одну сторону сетки нежелательно, иначе могут возникнуть вопросы на родине. За это лето стало известно о двух случаях, когда теннисистки страдали за неправильный, по мнению их сограждан, выбор партнера.

В средине июля досталось норвежке Ульрикке Эйкери, из-за того, что на Уимблдоне она выступала с россиянкой Александрой Пановой. Волну хейта поднял журналист NRK Ян Петер Салтведт, раскритиковавший Ульрикке в свой колонке. В итоге СМИ выбили из теннисистки извинения. «Когда дело дошло до выбора партнера в парном разряде на Уимблдонском турнире, я думала только о спортивном аспекте, а не о национальности. Мне нужно было подумать об этом заранее, но, к сожалению, я не подумала. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире, и полностью поддерживаю Украину», — заявила Эйкери. На ее защиту встал лучший теннисист Норвегии Каспер Рууд, сказав, что критика в данном случае неоправданна. Однако вряд ли в ближайшее время Ульрикке решится играть в парах с кем-то из наших.

Другой подобный эпизод произошел с третьей ракеткой Латвии Даниэлой Висмане. Она посмела не просто заявиться на небольшой турнир в немецком Хорбе-на-Неккаре в паре с россиянкой Дарьей Астаховой, но и победить с ней в финале. Это не понравилось в Олимпийском комитете Латвии. От Висмане потребовали объяснений. Вопрос будут обсуждать с Латвийским теннисным союзом. Решения примут после того, как Даниэла расскажет, почему она не нашла в партнеры кого-то с другим паспортом.

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд. Фото USA Today Sports

Угроза национальной безопасности

В пару с Верой Звонаревой точно сейчас не встанет ни одна польская теннисистка, ведь у них в стране россиянка считается угрозой национальной безопасности. По этой причине Звонареву не пустили в июле в Варшаву, где она должна была играть на престижном турнире WTA 250.

«Пограничная служба предотвратила въезд в Польшу российской теннисистки Веры Звонаревой. Воспользовавшись визой, выданной Францией, спортсменка прилетела из Белграда в Варшаву и попыталась въехать в нашу страну. По прибытии из Сербии теннисистка находилась в транзитной зоне варшавского аэропорта и после 12.00 вылетела в Подгорицу. Россиянка, находящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была пропущена пограничной службой по соображениям государственной и общественной безопасности», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Польши.

У Лауры Зигемунд проблем со Звонаревой никогда не возникало. Из двенадцати титулов WTA в парном разряде три последних Вера выиграла как раз в паре с немкой: на US Open-2020, на турнирах в Лионе и Майами в 2022-м. В Вашингтоне совместная коллекция пополнилась четвертым трофеем, а также одиннадцатым для Зигемунд и тринадцатым для Звонаревой. Произошло это уже через две недели после неприятного инцидента в Польше.

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд. Фото USA Today Sports

Успехи в США

В финале турнира в Вашинтоне фаворитом была пара россиянки и немки. Все-таки они более сыграны, да и средний рейтинг у них выше. Хотя парный рейтинг объективно не отображает текущую расстановку сил. Но все же Зигемунд занимает 31 место, Никулеску — 48-е, Звонарева — 59-е, а Гуарачи — 62-е.

Уже в самом начале матча российско-немецкий дуэт нащупал слабое звено у соперников. Алекса Гуарачи показывала неуверенный теннис, что и стало причиной двух ранних брейков на ее подаче. Теннисистки чаще нагружали именно чилийку. Под давлением Алекса часто ошибалась. Звонарева перекидывала ее свечками, а Зигемунд легко обводила по линии.

Когда счет стал 4:1 ситуация на корте начала меняться. Более опытная Никулеску поняла, что надо брать игру и всю ответственность на себя. Для румынки большие матчи в парном разряде — привычное дело. Она 32 раза играла в финалах WTA, правда проиграла 22 из них. Делала это румынка с разными партнершами. Кстати, Моника вставала в пару и со Звонаревой. Они даже вместе выиграли на небольшом турнире во французском Лиможе.

Моника Никулеску, Алекса Гуарачи, Вера Звонарева и Лаура Зигемунд на награждении. Фото USA Today Sports

Никулеску зарядила уверенностью Гуарачи, и им удалось отыграть один брейк, но больше Звонарева и Зигемунд свои подачи не отдавали. Причем не только в первом сете, но и во всем матче.

Во второй партии чилийка и румынка как будто поменялись местами. Теперь ошибок стало больше у Моники. Алекса же разыгралась и взяла несколько очень хороших мячей на задней линии, на которой проваливалась весь первый сет. Чилийка ничего не позволяла в своих геймах, но необходимый брейк Вера и Лаура добыли на подаче румынки. После у соперниц возникали возможности, чтобы сравнять, однако в ответственные моменты либо уверенно разбиралась у сетки немка, либо на задней геройствовала россиянка.

Таким образом, пара Звонарева-Зигемунд пока не проиграла ни одного финала в карьере. Причем большинство совместных титулов они добыли в США. Счастливыми для немецко-российской пары стали Нью-Йорк, Майами и теперь Вашингтон.