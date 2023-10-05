Победную серию Кудерметовой завершила чемпионка US Open. Россиянка упустила прекрасный шанс

Вероника в матче с Кори Гауфф не реализовала четыре сетбола на своей подаче.

Пекин, Китай. WTA 1000. Третий круг

Кори Гауфф (США, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) —7:6 (7:5), 6:2

Победная серия Вероники Кудерметовой завершилась обидным поражением от действующей чемпионки US Open американки Кори Гауфф в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине. Россиянка умудрилась упустить первую партию со счета 5:4, 40:0, не реализовав в обшей сложности четыре сетбола, а в решающий момент тай-брейка сделала двойную ошибку. После чего расклеилась, возможно, еще и из-за общей усталости. При этом Кудерметова, даже уступив, продемонстрировала свой высокий потенциал.

Усталость начала накапливаться

Напомним, Вероника перед азиатской серией турниров явно переживала игровой кризис, проиграв пять из семи последних матчей. В том числе 43-летней американке Винус Уильямс, давно не блиставшей на кортах. Но сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, начавшееся еще перед стартом US Open, явно добавило ей психологической устойчивости. Кудерметова на WTA 500 в Токио выдала супертурнир, обыграв в том числе вторую и четвертую ракеток мира Игу Свентек из Польши и американку Джессику Пегулу. Наградой ей стал всего лишь второй в карьере титул и похвала от Турсунова.

Вероника Кудерметова и Кори Гауфф. Фото AFP

«У Вероники была достаточно неприятная серия поражений, из которой не всегда легко выбраться. Но она молодец, не скисла. Понятно, были и упаднические настроения, не без этого. Но тем не менее она решила поехать в Токио, хотя вполне могла сняться, расстроиться, обидеться и все такое. Также думаю, что корты в Токио очень подходят под ее стиль игры. По ходу турнира она начала находить свою игру. Естественно, когда выигрываешь, уверенность поднимается, когда проигрываешь — падает. Поэтому да, здесь, конечно, много факторов для нее совпало. Но основной — это то, что она заставила себя бороться с обстоятельствами и не сдаваться. Это самое хорошее, что можно из всего этого выделить», — заявил Турсунов Telegram-каналу «Больше» после завоевания Кудерметовой трофея в столице Японии.

Однако было понятно, что после такой насыщенной игровой недели Веронике будет сложно блеснуть в Пекине, пусть по новым правилам WTA ей позволили начать турнир со второго круга. Там она проиграла первый сет украинке Лесе Цуренко, после чего включилась и сделала в двух следующих партиях сопернице две «баранки». Но все же Гауфф — не Цуренко, после победы на Открытом чемпионате США американка также заметно прибавила в уверенности. И если победная серия у Вероники перед этой игрой продолжалась шесть игр, то у Гауфф — все 14! Ведь американка до US Open забрала еще титул на WTA 1000 в Цинциннати.

Кори Гауфф. Фото Reuters

Вопль отчаяния

Но не сказать, что в первом сете матча за выход в четвертьфинал в Пекине Кудерметова выглядела хуже Гауфф. Да, она провалила дебют встречи, позволив сопернице повести 3:0. Но после этого начала успешную погоню. Сделала обратный брейк и 2:3, правда, затем вновь отдала подачу. Впрочем, совершенно не расклеилась, взяв три гейма подряд благодаря шикарной атакующей игре. В этот момент она просто уничтожала Кори на корте, выиграв отрезок 12:1 по выигранным розыгрышам.

Вот только при счете 5:4, 40:0 внезапно «включилась» Кудерметова, проигрывавшая матч за матчем в Америке. Сперва она упустила тройной сетбол (не обошлось и без двойной), затем получила четвертый шанс и вновь не использовала его, допустив грубую ошибку по длине. В итоге россиянка обиднейшим образом проиграла этот гейм, но все равно сохраняла шансы взять первую партию. Счет на тай-брейке был 5:5, когда Кудерметова сделала роковую двойную ошибку, сопроводив ее настоящим воплем отчаяния. Еще бы, сетбол сопернице был подарен на блюдечке с каемочкой. И Гауфф им воспользовалась, причем вновь не без помощи Кудерметовой, отправив мяч в аут обратным кроссом.

Безусловно, Кудерметова была очень зла на себя после такого обиднейшего проигрыша сета. И быстро прийти в себя, увы, не смогла. Только при 0:4, 30:40 свободное падение удалось чуть притормозить — россиянка забрала-таки гейм на своей подаче. Но развить этот мини-успех не смогла, поскольку продолжала сорить ошибками. Хотя даже это поражение показало, что даже подуставшая Кудерметова вполне способна сражаться на равных с чемпионкой US Open, главное, не упускать свои шансы и, как говорил Турсунов, не раскисать.

Таким образом, из россиянок в основной сетке турнира в Пекине осталась только Людмила Самсонова, которая в четвертьфинале сыграет с Аленой Остапенко из Латвии.