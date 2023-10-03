Цуренко злится из-за нейтральности россиян. Но побеждать наших теннисисток это не помогает

Вероника Кудерметова повесила украинке две «баранки».

China Open. WTA 1000. Пекин (Китай)

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Леся Цуренко (Украина) — 3:6, 6:0, 6:0

Вероника Кудерметова сразу после триумфа в Токио, где она взяла свой второй титул в карьере, прилетела в Пекин. В Китае во втором круге ее ждала украинка Леся Цуренко. Матч показал, что россиянка не растеряла ту мощь и уровень тенниса, которые были у нее на прошлой неделе в Японии, и, поймав нужный кураж, разгромила соперницу.

Критика Цуренко

Накануне матча Цуренко обрушилась с критикой на WTA. Лесе не нравится, что теннисное сообщество перестало слушать и спрашивать о событиях на Украине.

«Вот уже полтора года мы находимся в состоянии постоянного противостояния с WTA. Начиная с «Ролан Гаррос», у меня перестали спрашивать о событиях на Украине. На Уимблдоне у меня и вовсе не было ни одной пресс-конференции. Сейчас есть ощущение, что в теннисе как можно больше пытаются эту тему замалчивать. Это чисто мое личное впечатление. Но я прилагаю максимум усилий, чтобы продолжать борьбу, прояснить все вопросы. Есть некоторые продолжающиеся процессы, но из-за конфиденциальности мы не можем раскрывать детали. Будьте уверены, что мы боремся», — цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».

Досталось WTA и за то, что на турнирах не соблюдается нейтральность для российских игроков.

«Что касается использования флагов, популяризации теннисистов из России, их страниц в соцсетях... Все было обсуждено уже много раз. К сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, просто не хотят слышать. Для меня это очень удивительно. Особенно то, что касается флагов. Не удается им от этого избавиться. У них реально не получается полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьевки. Что я могу сказать? Это WTA. Это все объясняет. Было бы хорошо если бы они прояснили особенности статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, что подразумевается... Четко прояснить все эти особенности», — сказала теннисистка.

Паническая атака

Это не первый выпад Цуренко в адрес WTA. В марте теннисистка отказалась выходить на корт в матче против белоруски Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс. Леся рассказала, что у нее якобы началась паническая атака. По словам украинки, в этом состоянии она оказалась из-за разговора с главой WTA Стивом Саймоном, словами которого она была шокирована.

«Он сказал мне, что сам происходящее на Украине не поддерживает, но если игроки из России и Белоруссии поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что если бы с ним такое происходило и он был бы на моем месте, то он чувствовал бы себя ужасно», — заявила Цуренко. Также она рассказала, что Саймон выразил уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду.

Однако в такую причину отказа не поверила Арина Соболенко. Белоруска рассказала, что на это повлиял тренер по физподготовке Леси — Никита Власов. Цуренко эту версию опровергла, сообщив о том, что между Власовым и Соболенко был конфликт. Позже Арина заявила, что это был не конфликт, а травля со стороны Власова: «Однажды тренер украинской теннисистки со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я плакала как ребенок, а он шел за мной и кричал. Я чувствовала на себе вину за то, что не совершала», — цитировал Соболенко L'Equipe.

В отношении тренера WTA начала расследование, что Цуренко назвала способом давления. Тем не менее после отказа в Индиан-Уэллс украинка не смогла выиграть ни одной встречи у наших теннисисток. Леся уступила Дарье Касаткиной в Мадриде — 4:6, 2:6 и Екатерине Александровой на US Open 1:6, 3:6. Последней для победы понадобилось всего 58 минут.

«Сама, честно, не поняла, как так получилось сыграть за час, потому что настраивалась на довольно-таки долгий матч: Леся — очень непростой игрок, и еще нужно играть через длинные сложные розыгрыши. В целом сыграть за час намного приятнее, чем за три, и осталось больше сил на тренировки и следующую игру», — говорила Александрова после победы.

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Дождь не остановил Кудерметову

В Пекине у Цуренко был хороший шанс прервать неудачную серию в матчах с россиянками. Победы на турнирах отнимают много сил и эмоций. К тому же казалось символичным, что перед встречей Леси и Вероники на этом же корте украинка Марта Костюк обыграла туниску Онс Жабер, которая, как и Кудерметова, в прошлые выходные взяла титул в Японии, правда в другом городе — Нинбо.

И действительно, долгое время россиянка не могла найти нужный настрой. Несмотря на то, что в первом гейме она красивыми кроссами заработала брейк-поинт, проблемы все равно прослеживались. Веронике никак не удавалось нащупать заднюю линию — мячи раз за разом опускались в ауте. А во втором гейме не было первой подачи, что в итоге привело к брейку Цуренко.

Все же Кудерметова сравняла с 0:2, задавив соперницу быстрыми атаками. Но держать этот уровень у нее не получалось. Плюс Цуренко играла глубже, надежнее и вариативнее, что привело ко второму брейку украинки. Его отыграть Леся уже не дала. 6:3. Статистика первого сета показывает, что россиянка не была заметно хуже: на один виннер меньше (5:6), на одну невынужденную ошибку больше (7:6).

После перерыва Кудерметова вышла заметно собраннее и добавила скорости своим атакам. Наверное, первый гейм второго сета можно назвать ключевым в игре. Его россиянка взяла в тяжелой борьбе, а вколотив победный после долгого размена, мощно закричала. Такого выплеска эмоций у Вероники не было даже в победном финале в Токио.

В игре россиянки появилось главное — страсть. На этой страсти она полетела в третий круг турнира, вообще не обращая внимания на соперницу. Когда счет вырос до 4:0, в Пекине пошел дождь, который тормознул игру на пару часов. Обычно подобные паузы идут не на руку теннисистам, которые ловят кураж. Однако на этот раз дождь не смог потушить огонь Вероники. Россиянка продолжала терзать Цуренко неожиданными переводами атак с кроссов на линию и мгновенными переключениями из обороны в атаку. Украинке оставалось только разводить руками, глядя на своего тренера.

Да, был момент в начале третьего сета, когда Леся на ошибках Кудерметовой заработала два брейк-поинта, но Вероника уверенно исправляла ситуацию. При счете 5:0 в третьем сете Цуренко уже не думала о камбэке. Подавала украинка вяло и неточно, допустив две двойные ошибки подряд. Заключительный гейм россиянка взяла под ноль.

Неудачная серия матчей украинки против белорусок и россиянок продолжается. В этом сезоне у наших теннисисток Цуренко не выиграла ни одной встречи. А Кудерметову дальше ждет более тяжелый соперник — американка Кори Гауфф, которая имеет в Пекине третий номер «посева».