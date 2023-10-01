Невероятная Кудерметова! Развалила грозную американку и взяла второй титул в карьере

Мощная неделя россиянки в Токио.

Токио, Япония. WTA 500

Финал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Джессика Пегула (США, 2) — 7:5, 6:1

Нинбо, Китай.

WTA 25Финал

Вера Звонарева/Лаура Зигемунд (Россия/Германия, 1) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — 4:6, 6:3, 10:5

Российские игроки продолжают совершать подвиги в Азии. Теннисная неделя завершилась двумя титулами для наших теннисисток. Сначала в Китае очередной трофей в свою коллекцию добавила 39-летняя Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд, а после в Японии Вероника Кудерметова выиграла свой второй финал WTA.

Трудная неделя

До триумфа в Токио у Кудерметовой была не самая приятная серия выступлений. Начиная с Уимблдона россиянка никак не могла выиграть на турнирах больше одного матча. Даже возникал вопрос: а стоит ли Веронике лететь в Японию? Однако ей удалось не только отбросить все предыдущие неудачи, но и выйти на новый для себя уровень тенниса.

Ее путь к финалу был выматывающим. В четвертьфинале Вероника неожиданно выбила вторую ракетку планеты Игу Свентек. Хотя до этого матча проиграла польке четыре матча из четырех, из которых два в этом году с разгромным счетом — 6:0, 6:1 и 6:1, 6:1. В полуфинале в Токио Кудерметова была сильнее в изнуряющем марафоне против Анастасии Павлюченковой. Девушки бились под палящим токийским солнцем больше трех часов — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Вероники.

У ее соперницы по финалу путь на турнире был, напротив, легкий. Пегула просто неслась к титулу. За весь турнир она отдала соперницам только 10 геймов. Болезненное поражение в четвертьфинале Джессика нанесла Дарье Касаткиной — 6:1, 6:0, не испытала проблем в полуфинале с гречанкой Марией Саккари — 6:2, 6:3. Перед титульным матчем американка выглядела уверенным фаворитом. Сил у Пегулы должно было накопиться явно больше. Американка сыграла на один матч меньше, а суммарно провела на корте около 3,5 часа, когда у Вероники этот показатель был почти в три раза выше.

До финала в Токио девушки играли между собой один раз. В мае этого года их пути пересеклись в четвертьфинале турнира в Мадриде. Пегула в той встрече повесила россиянке «баранку», тем не менее победа досталась Кудерметовой — 6:4, 0:6, 6:4.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Второй титул

На финал Вероника вышла сверхзаряженной. В стартовых геймах она задавила соперницу своим напором, доставая сложные мячи и быстро переключаясь из обороны в атаку. Россиянка с ходу взяла гейм на подаче соперницы, причем под ноль, и повела 3:0. Но паники у Пегулы в тот момент не наблюдалось, а вот Кудерметова после перерыва между геймами, наоборот, занервничала, стала пропадать точность. Россиянка пыталась отвечать на подачу Джессики колюче и резко, но мяч чаще упирался в сетку, чем попадал в корт. Плюс американка добавила в агрессии, выровняв игру и счет.

Казалось, что партия идет к логичному тай-брейку, но Пегула внезапно затряслась. Хотя вообще ничего не предвещало подобного. Весь сет Джессика внешне источала уверенность. Однако внутренняя беспокойная буря проявилась в концовке. Отыграв один сетбол, американка допустила свою первую двойную ошибку за матч, а сразу за ней и вторую.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Четыре плохие подачи подряд обнажили страхи и переживания Пегулы. К началу второго сета справиться с ними американка не смогла. Кудерметова, почувствовав состояние соперницы, поймала кураж. Вероника была опаснее, вариативнее, точнее, а Джессика сыпалась под давлением россиянки. За матч Кудерметова наколотила 17 виннерсов против семи, что говорит о ее тотальном превосходстве в атаке.

Вероника летела к победе, но крылья немного затрепетали, когда при счете 5:1 она пошла подавать на титул. Заключительный гейм россиянка начала с двойной ошибки, которая была для нее первой и, к счастью, единственной в игре. В тот напряженный момент очень вовремя пришел эйс, который был для нее тоже первым и единственным, но вернувшим необходимую уверенность. Кудерметова снова бросилась в атаку и дожала американку.

Победу россиянка приняла со сдержанной улыбкой. Сложилось впечатление, что она не могла до конца поверить в происходящее. А ведь это лишь второй одиночный титул в ее карьере, важнейший и трудовой, в борьбе с серьезными соперниками. Первый трофей Вероника взяла в Чарльстоне два года назад. Тогда за весь турнир ей не встретилась ни одна «сеяная» теннисистка, а в финале досталась Данка Ковинич из Черногории, которая находится за пределами топ-50. Сейчас же Кудерметова вырвала титул в жесткой борьбе с топами мирового тенниса.

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд. Фото Global Look Press

Азиатская удача

Если для Вероники это второй титул в карьере, то для Веры Звонаревой — второй в сезоне в парной категории. Но взять его Звонаревой вместе с Лаурой Зигемунд было не так просто. В финале турнира в китайском Нинбо российско-немецкий дуэт бился против хозяек Го Ханьюй и Цзян Синьюй.

Китаянки отлично подавали, но в решающие моменты сказывались опыт и высокий уровень взаимопонимания Веры и Лауры. Для них это был третий финал в году и второй подряд. В августе девушки взяли трофей в Вашингтоне, а в середине сентября уступили в титульном матче на US Open. Всего же вместе они взяли пять кубков, а для Звонаревой это уже 14-й парный титул WTA. 39-летняя россиянка, похоже, не думает останавливаться.

Азиатская серия турниров еще продолжается, но уже можно сказать, что для россиян она складывается удачно. Помимо трофеев Кудерметовой и Звонаревой стоит отметить первые финалы в профессиональном туре для Дианы Шнайдер в Нинбо и Романа Сафиуллина в Чэнду. И, конечно же, первый за пять лет титул Карена Хачанова, который он добыл на турнире в Чжухае.