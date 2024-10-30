Как Соболенко завершить год первой ракеткой мира? Интриги WTA Finals в Эр-Рияде

Белоруска почти наверняка станет первой ракеткой мира по итогам года, но постарается сделать это в чемпионском стиле.

Итоговый женский турнир WTA Finals пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября и станет решающим в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам 2024 года. В прошлом сезоне белоруска Арина Соболенко упустила лидерство как раз на аналогичных соревнованиях в пользу Иги Свентек из Польши, но сейчас получила еще один прекрасный шанс уйти на каникулы теннисной королевой. Не обойдется в Эр-Рияде и без российского представительства — Вероника Кудерметова постарается продлить победную серию наших соотечественниц на итоговых турнирах в парном разряде, а Дарья Касаткина получила статус второй запасной в одиночке.

Арине хватит одной победы

В 2023-м Соболенко также приехала на WTA Finals, который проходил в мексиканском Канкуне, в статусе первой ракетки мира с перевесом в 630 очков над Игой. Однако в полуфинале она уступила Свентек, которая затем выиграла соревнования (в финале отдав лишь один-единственный гейм американке Джессике Пегуле) и обошла белоруску.

На сей раз перевес Арины выглядит еще более существенным, составляя 1046 очков (9016 против 7970). Максимально в Эр-Рияде можно набрать 1500 баллов, так что в теории все отыгрывается.

Но не стоит забывать, что по регламенту даже за поражение в каждой встрече Итогового турнира каждой теннисистке начисляется 125 очков. А значит, 375 баллов при условии всех трех сыгранных встреч Соболенко гарантированы. И тогда в случае выигрыша даже одного-единственного матча белоруска наберет 500 баллов и гарантирует себе лидерство в рейтинге WTA по итогам года вне зависимости от выступлений польской оппонентки.

Ига Свентек. Фото Global Look Press

Но, естественно, Арина наверняка постарается стать первой ракеткой мира, что называется, на стиле, то есть завоевав чемпионский титул в Саудовской Аравии и создав значительный отрыв от Свентек на будущее. Предпосылки к этому есть — из последних четырех топ-турниров Соболенко выиграла три -US Open, Цинциннати и Ухане и только в Пекине оступилась в четвертьфинале. Что касается, Свентек, то она вторую половину сезона, можно сказать, провалила, а в Азию и вовсе не поехала, объявив о смене тренера — место многолетнего польского наставника Томаша Викторовски занял бельгиец Вим Фиссет.

Естественно, главные конкурентки по итогам жеребьевки попали в разные группы. Соперницами Свентек в Эр-Рияде в Оранжевой группе станут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, а также чешка Барбора Крейчикова. У Соболенко оппонентками в Фиолетовой группе будут итальянка Ясмин Паолини, Елена Рыбакина из Казахстана и китаянка Чжэн Циньвэнь. Еще одна интрига WTA Finals — состояние Рыбакиной. 25-летняя уроженка Москвы после Уимблдона выиграла всего один матч — в первом круге US Open у австралийки Дестани Аявы, после чего снялась с Открытого чемпионата США, сославшись на сложности со здоровьем. И с тех пор на турнирах не появлялась.

По инсайдерской информации, причиной этому стали не только и не столько травмы или болезни (хотя и без них не обошлось), а очень сложное расставание с тренером Стефано Вуковым, который вел себя по отношению к подопечной не слишком корректно, оказывая слишком сильное давление. Посмотрим, успела ли Елена восстановиться физически и, главное, психологически после разрыва с наставником, который вел ее в туре с 17 лет?

Вероника Кудерметова. Фото AFP

Кудерметова может продлить чемпионскую серию россиянок в паре

Напомним, что по две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал, а в качестве второй запасной в Эр-Рияд отправилась первая ракетка России Дарья Касаткина. Дарья могла бы обойти американку Эмму Наварро и стать запасной № 1, но оступилась в четвертьфинале турнира в Токио на прошлой неделе. Поэтому ее шансы выйти на корт минимальны, хотя ничего в концовке сезона нельзя исключать. Если Дарья не сыграет, то либо останется девятой ракеткой мира, либо в случае двух и более побед Крейчиковой (чешка получила место на турнире как чемпионка Уимблдона-2024) завершит сезон-2024 десятой в рейтинге WTA.

Зато в парном разряде россиянка Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня точно в Саудовской Аравии сыграют. Они попали в Белую группу, где их соперницами станут Габлиэла Дабровски из Канады и Эрин Рутклифф из Новой Зеландии, итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини и американки Кэролайн Доунхайд и Дезире Крайчек.

Кудерметова провалила сезон в одиночном разряде — сейчас она не входит даже в топ-70, зато в паре была очень хороша. К тому же Вероника в 2022-м уже побеждала на WTA Finals — вместе с Элизе Мертенс из Бельгии. А в прошлом сезоне вместе с немкой Лаурой Зигемунд титул завоевала еще одна россиянка — Вера Звонарева.

Не стоит забывать, что организаторы соревнований в Эр-Рияде гарантировали рекордный для WTA Finals призовой фонд в 15,250 миллиона долларов. Для сравнения — в 2023-м в Канкуне теннисистки разыгрывали только 9 миллионов, причем в очень плохих условиях, что подтверждало большое количество жалоб. Теперь же, судя по недавнему мужскому выставочному «Шлему шести королей», все должно получиться в лучшем виде.