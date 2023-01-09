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Сегодня, 16:35

Алина Загитова показала откровенное фото в белых тканях рядом с бассейном

Ана Горшкова
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новые фотографии.

20-летняя девушка показала снимки в белом наряде рядом с бассейном.

Загитова сейчас находится в Дубае. Она принимала участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда о двух королевствах», которое прошло в ОАЭ 6 и 7 января.

Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин, она завоевала золото на Играх-2018 в Пхенчхане. Также она является чемпионкой мира и Европы. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Алина Загитова
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