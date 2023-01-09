Алина Загитова показала откровенное фото в белых тканях рядом с бассейном

Сегодня, 16:35
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новые фотографии.
20-летняя девушка показала снимки в белом наряде рядом с бассейном.
Загитова сейчас находится в Дубае. Она принимала участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда о двух королевствах», которое прошло в ОАЭ 6 и 7 января.
Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин, она завоевала золото на Играх-2018 в Пхенчхане. Также она является чемпионкой мира и Европы. Фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.