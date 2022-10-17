«Куколка»: Загитова показала видео в блестящем платье, подчеркивающем ее фигуру

Сегодня, 15:05
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях.
20-летняя российская спортсменка показала подписчикам видео в блестящем платье. «Как вам мой образ?» — написала Загитова.
В комментариях пользователи оставили много комплиментов девушке:
«Очень хороша».
«Алина, образ — отпад! Затмеваешь всех своей красотой напрочь!»
«Куколка».
«Зайчик такой».
«Фигура просто топ».
Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин стали ведущими нового сезона телешоу «Ледниковый период» на Первом канале.